Литва проведёт финальный этап чемпионата мира по футзалу в те же сроки, но годом позже 🔊 Воспроизвести







Пропуском в элиту мирового футбола Литва сможет воспользоваться на год позже, чем предполагалось. Международная федерация футбола (ФИФА), предоставившая балтийской республике право на проведение финального этапа чемпионата мира по футзалу, отложила турнир в связи с пандемией коронавируса, сообщает собственный корреспондент ТАСС в Литве Владимир Иванов



"Финальный этап пройдет в те же сроки, но годом позже", - сообщил журналистам генеральный секретарь Федерации футбола Литвы Эдгарас Станкявичюс.



Крупнейшее в истории Литвы футбольное мероприятие должно было стартовать 12 сентября текущего года и продлиться до 4 октября. Согласно решению ФИФА, оно перенесено ровно на год: турнир начнется 12 сентября 2021 года и завершится 3 октября. "Финальный этап пройдет в те же сроки, но годом позже", - сообщил журналистам генеральный секретарь Федерации футбола Литвы Эдгарас Станкявичюс.Крупнейшее в истории Литвы футбольное мероприятие должно было стартовать 12 сентября текущего года и продлиться до 4 октября. Согласно решению ФИФА, оно перенесено ровно на год: турнир начнется 12 сентября 2021 года и завершится 3 октября. "Чем позже он начнется, тем больше шансов на то, что пандемию удастся окончательно обуздать и никаких ограничений не останется. Вариант проведения матчей при пустых трибунах нами вообще не рассматривается", - сказал Станкявичюс. Организаторы изначально надеялись, что поддержать свои команды в Литву приедет много болельщиков из других стран.



Футбольных турниров столь высокого уровня в Литве прежде не было. Как иронично отмечали местные знатоки футбола, национальная сборная проникла на него через служебный вход. Ей никогда не удавалось пробиться в финальные этапы европейского или мирового футбольных первенств. Сборная страны ни разу не смогла преодолеть отборочный порог, а сейчас автоматически получила место под футбольным солнцем как хозяйка финального турнира ЧМ по футзалу. Всего в нем будут участвовать 24 сборные. Остальным предстоит побороться на отборочном этапе. Пока известны 13 стран-участниц.



В апрельском рейтинге ФИФА Литва находится на 131 месте, выше – Руанда, ниже – Коморские острова. Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футзал, Чемпионат мира по футзалу, коронавирус — статья прочитана 191 раз Комментарии