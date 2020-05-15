Панды и пандемия. Новости от FITZROY за 14 мая

“Грязный богач” от Netflix, Трамп готов рубить сплеча, Франция: с билетом — в лето
Зоопарк канадского города Калгари вынужден будет отправить двух больших панд обратно в Китай — из-за нехватки бамбука. Как отмечает CNN, медведи, которых зовут Эр Шун и Да Мао, должны были прожить в Канаде до 2023 года в рамках 10-летнего соглашения между странами. Однако пандемия коронавируса нарушила воздушное сообщение Страны Кленового Листа с Поднебесной — у канадцев быстро кончился запас свежего бамбука, который является основной пищей панд, а подвозить новый оказалось затруднительно: прямые рейсы из КНР в Калгари отменены, а поставщиков, которые бы работали по доставке продукта другими, более сложными путями, найти не удалось. Свежий бамбук — важная и основная составляющая дневного рациона Эр Шуна и Да Мао, которые поглощают его до 40 кг в сутки каждый.
* * *
Не езди за границу — €500 получишь. Как Италия хочет возродить туризм
После долгих дебатов, сопровождавшихся значительными разногласиями и несогласиями, итальянское коалиционное правительство приняло, наконец, план помощи населению в постэпидемический период. Предполагается, что из бюджета будет выделено €55 млрд в качестве субсидий семьям, компенсаций предприятиям и т. д.
* * *
Кого должен запачкать “Грязный богач”?
Netflix обнародовал трейлер созданного усилиями компании документального сериала об “одиноком финансисте и сексуальном преступнике” Джеффри Эпштейне.
Сериал снят по бестселлеру Джеймса Паттерсона, Джона Конноли и Тима Мэллоя “Грязный богач”.
Подробнее на FITZROY
Не езди за границу — €500 получишь. Как Италия хочет возродить туризм
После долгих дебатов, сопровождавшихся значительными разногласиями и несогласиями, итальянское коалиционное правительство приняло, наконец, план помощи населению в постэпидемический период. Предполагается, что из бюджета будет выделено €55 млрд в качестве субсидий семьям, компенсаций предприятиям и т. д.
* * *
Кого должен запачкать “Грязный богач”?
Netflix обнародовал трейлер созданного усилиями компании документального сериала об “одиноком финансисте и сексуальном преступнике” Джеффри Эпштейне.
Сериал снят по бестселлеру Джеймса Паттерсона, Джона Конноли и Тима Мэллоя “Грязный богач”.
Подробнее на FITZROY