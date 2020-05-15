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Панды и пандемия. Новости от FITZROY за 14 мая

Athit Perawongmetha | Reuters


“Грязный богач” от Netflix, Трамп готов рубить сплеча, Франция: с билетом — в лето

Зоопарк канадского города Калгари вынужден будет отправить двух больших панд обратно в Китай — из-за нехватки бамбука. Как отмечает CNN, медведи, которых зовут Эр Шун и Да Мао, должны были прожить в Канаде до 2023 года в рамках 10-летнего соглашения между странами. Однако пандемия коронавируса нарушила воздушное сообщение Страны Кленового Листа с Поднебесной — у канадцев быстро кончился запас свежего бамбука, который является основной пищей панд, а подвозить новый оказалось затруднительно: прямые рейсы из КНР в Калгари отменены, а поставщиков, которые бы работали по доставке продукта другими, более сложными путями, найти не удалось. Свежий бамбук — важная и основная составляющая дневного рациона Эр Шуна и Да Мао, которые поглощают его до 40 кг в сутки каждый.
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Не езди за границу — €500 получишь. Как Италия хочет возродить туризм

После долгих дебатов, сопровождавшихся значительными разногласиями и несогласиями, итальянское коалиционное правительство приняло, наконец, план помощи населению в постэпидемический период. Предполагается, что из бюджета будет выделено €55 млрд в качестве субсидий семьям, компенсаций предприятиям и т. д.

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Кого должен запачкать “Грязный богач”?

Netflix обнародовал трейлер созданного усилиями компании документального сериала об “одиноком финансисте и сексуальном преступнике” Джеффри Эпштейне.

Сериал снят по бестселлеру Джеймса Паттерсона, Джона Конноли и Тима Мэллоя “Грязный богач”.

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Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 15 мая, 08:49

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