Совет Европы призвал защитить ЛГБТ-сообщество в условиях пандемии 🔊 Воспроизвести



Совет Европы обратился с призывом к властям и гражданскому обществу защитить представителей ЛГБТ-меньшинств во время санитарного кризиса. С таким заявлением выступила в четверг, 14 мая, генеральный секретарь организации Мария Пейчинович Бурич, сообщает Совет Европы обратился с призывом к властям и гражданскому обществу защитить представителей ЛГБТ-меньшинств во время санитарного кризиса. С таким заявлением выступила в четверг, 14 мая, генеральный секретарь организации Мария Пейчинович Бурич, сообщает RFI «Правительства и гражданское общество должны поддерживать усилия, направленные на защиту молодых представителей ЛГБТ-сообщества, предоставляя им психосоциальную поддержку и организуя горячие линии», — отмечает Мария Пейчинович Бурич в коммюнике Совета Европы.



По ее словам, пандемия коронавируса усилила неравенство, от которого уже и так страдали представители меньшинств. «Молодые представители ЛГБТ, которые традиционно подвергаются стигматизации, теперь еще больше рискуют стать жертвами враждебного дискурса, как в своих семьях, так и в общественном пространстве», — подчеркнула глава Совета Европы.



Правительство Франции объявило в конце апреля о принятии срочного плана по борьбе с насилием в отношении ЛГБТ-сообщества во время карантина. В рамках этого плана власти в частности финансировали проживание в отелях для пострадавших от насилия.



Поиском жилья для молодых представителей ЛГБТ-сообщества, пострадавших от домашнего насилия, также занимается французская ассоциация Refuge.



Российская «ЛГБТ-сеть» объявила в конце апреля о поддержке трансгендерных людей, оказавшихся в тяжелом положении из-за пандемии коронавируса. В организации заявили, что помогают тем, кто из-за карантина остался без работы и не имеет возможности трудоустройства.



Об уязвимости ЛГБТ в условиях пандемии 17 апреля также заявили в ООН и призвали страны-члены организации принять меры для оказания поддержки представителям сообщества. rfi.fr Категории: общество, в Европе Ключевые слова: контроль, поддержка, ЛГБТ, Евросовет, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 137 раз Комментарии