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Совет Европы призвал защитить ЛГБТ-сообщество в условиях пандемии



Совет Европы обратился с призывом к властям и гражданскому обществу защитить представителей ЛГБТ-меньшинств во время санитарного кризиса. С таким заявлением выступила в четверг, 14 мая, генеральный секретарь организации Мария Пейчинович Бурич, сообщает RFI.
«Правительства и гражданское общество должны поддерживать усилия, направленные на защиту молодых представителей ЛГБТ-сообщества, предоставляя им психосоциальную поддержку и организуя горячие линии», — отмечает Мария Пейчинович Бурич в коммюнике Совета Европы.

По ее словам, пандемия коронавируса усилила неравенство, от которого уже и так страдали представители меньшинств. «Молодые представители ЛГБТ, которые традиционно подвергаются стигматизации, теперь еще больше рискуют стать жертвами враждебного дискурса, как в своих семьях, так и в общественном пространстве», — подчеркнула глава Совета Европы.

Правительство Франции объявило в конце апреля о принятии срочного плана по борьбе с насилием в отношении ЛГБТ-сообщества во время карантина. В рамках этого плана власти в частности финансировали проживание в отелях для пострадавших от насилия.

Поиском жилья для молодых представителей ЛГБТ-сообщества, пострадавших от домашнего насилия, также занимается французская ассоциация Refuge.

Российская «ЛГБТ-сеть» объявила в конце апреля о поддержке трансгендерных людей, оказавшихся в тяжелом положении из-за пандемии коронавируса. В организации заявили, что помогают тем, кто из-за карантина остался без работы и не имеет возможности трудоустройства.

Об уязвимости ЛГБТ в условиях пандемии 17 апреля также заявили в ООН и призвали страны-члены организации принять меры для оказания поддержки представителям сообщества.
rfi.fr
Категории: общество, в Европе
Ключевые слова: контроль, поддержка, ЛГБТ, Евросовет, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 15 мая, 18:00

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