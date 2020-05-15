Президент Сербии поблагодарил Путина за помощь России в борьбе с CoViD-19 🔊 Воспроизвести Владимир Путин (справа) и Александр Вучич. Фото © Михаил Метцель / ТАСС



Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из Сербии Александром Вучичем. Тот поблагодарил российского лидера за помощь РФ в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщили



— Президент Вучич президенту Путину выразил соболезнования в связи с жертвами CoViD-19 в России и надежду на то, что благодаря решительным мерам в России победят эпидемию коронавируса и как можно скорее вернутся к нормальному ходу жизни и экономики, чтобы посвятить себя реализации планов, — отметили в администрации. Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из Сербии Александром Вучичем. Тот поблагодарил российского лидера за помощь РФ в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ЛАЙФ в администрации Вучича.— Президент Вучич президенту Путину выразил соболезнования в связи с жертвами CoViD-19 в России и надежду на то, что благодаря решительным мерам в России победят эпидемию коронавируса и как можно скорее вернутся к нормальному ходу жизни и экономики, чтобы посвятить себя реализации планов, — отметили в администрации. Также обсуждался вопрос вокруг гонений на духовенство в Черногории.



Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что гуманитарная помощь, которую стране оказала Россия, подтверждает исключительные отношения двух стран.



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Президенты РФ и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе сербской стороны, высказались за дальнейшее укрепление стратегического партнерства и обсудили проекты в области энергетики, железнодорожного транспорта и высоких технологий. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Кремля.



"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, включая развитие совместных проектов в области энергетики, железнодорожного транспорта и в сфере высоких технологий. Условлено и далее поддерживать регулярный диалог", - говорится в сообщении.



Путин и Вучич в телефонной беседе также поздравили друг друга с 75-летием Победы и отметили особое отношение народов обеих стран к юбилею.



"Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 75-летия Победы над фашизмом. Отмечено особое значение этого юбилея для народов России и Сербии, свято хранящих память о боевом братстве военных лет", - говорится в сообщении. life.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, помощь, Путин, Сербия, Вучич — статья прочитана 80 раз Комментарии