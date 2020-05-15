МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году 🔊 Воспроизвести © Егор Алеев/ТАСС



Как ожидается, мировое предложение нефти в мае упадет до девятилетнего минимума из-за сделки ОПЕК+ и органического сокращения добычи, сообщает



Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило оценку падения спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн баррелей в сутки - с 9,3 млн баррелей в сутки до 8,6 млн баррелей в сутки на фоне начала снятия ограничений на бизнес и на передвижение людей в мире из-за коронавируса, следует из майского отчета агентства.



МЭА считает, что постепенное ослабление ограничений на передвижение помогает восстановлению спроса. По оценкам агентства, к концу мая под теми или иными ограничениями из-за коронавируса будут находиться 2,8 млрд человек по всему миру против недавнего пика, который коснулся 4 млрд человек. Как ожидается, мировое предложение нефти в мае упадет до девятилетнего минимума из-за сделки ОПЕК+ и органического сокращения добычи, сообщает ТАСС Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило оценку падения спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн баррелей в сутки - с 9,3 млн баррелей в сутки до 8,6 млн баррелей в сутки на фоне начала снятия ограничений на бизнес и на передвижение людей в мире из-за коронавируса, следует из майского отчета агентства.МЭА считает, что постепенное ослабление ограничений на передвижение помогает восстановлению спроса. По оценкам агентства, к концу мая под теми или иными ограничениями из-за коронавируса будут находиться 2,8 млрд человек по всему миру против недавнего пика, который коснулся 4 млрд человек. "Несмотря на то, что многие люди все еще находятся под ограничениями, часть бизнеса начинает вновь работать, некоторые люди возвращаются на рабочие места, что приводит к увеличению спроса на нефть. Принимая во внимание эти обстоятельства, мы повысили нашу оценку спроса. Прошлый прогноз улучшен до 8,6 млн баррелей в сутки", - говорится в отчете.



В апрельском отчете МЭА прогнозировало, что спрос на нефть в мире в 2020 году снизится из-за распространения коронавирусной инфекции на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки.



Мировое предложение нефти



Мировое предложение нефти в мае упадет на 12 млн баррелей в сутки в месячном выражении, до 88 млн баррелей в сутки, на фоне начала действия сделки ОПЕК+ и сокращения добычи нефти. Таким образом, предложение нефти в мире достигнет девятилетнего минимума, говорится в отчете.



"Поставки нефти из других стран, не входящих в сделку ОПЕК+, прежде всего, в США и Канаде, в апреле уже упали на 3 млн баррелей в сутки по сравнению с показателем в начале года", - отмечают аналитики МЭА. В июне падение может достигнуть 4 млн баррелей в сутки с перспективой дальнейшего роста.



При этом, по оценке агентства, основное падение добычи в 2020 году испытают на себе США - оно составит 2,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом. Добыча нефти в Саудовской Аравии будет ниже на 0,9 млн баррелей в сутки. Такие показатели будут достигнуты при условии полного исполнения сделки по сокращению добычи нефти, а также если заявленные дополнительные сокращения коснутся только июня, резюмируют эксперты МЭА.



Объем мировой суточной переработки



Мировая переработка нефти в 2020 году уменьшится на 6,2 млн баррелей в сутки. Во втором квартале падение составит 13,4 млн баррелей в сутки по сравнения с показателем за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете.



"Пик падения мировой нефтепереработки теперь ожидается в мае, так как наши прогнозы по переработке в апреле были улучшены в связи с новыми данными и более высоким, чем ожидалось ранее, спросом", - отмечают аналитики МЭА.



В отчете говорится, что трудности с поиском свободных хранилищ усилились в начале мае на фоне закрытия на неопределенный срок нескольких нефтеперерабатывающих заводов в Европе, Азии и Африке.



Запасы нефти стран ОЭСР



Как сообщается, коммерческие запасы нефти стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в марте 2020 года выросли на 68,2 млн баррелей или на 2,2 млн баррелей в сутки, до 2,96 млрд баррелей.



Объем запасов превысил средний за пять лет уровень на 46,7 млн баррелей. На этом уровне они покрывали потребность в нефти стран ОЭСР сроком на 90 дней.



По предварительным данным, объем промышленных запасов нефти в США в апреле увеличился почти на 54 млн баррелей, в Европе и Японии рост составил по 3 млн баррелей. Объем нефти в плавучих хранилищах в апреле возрос почти на 10 млн баррелей, до 123,8 млн баррелей. ТАСС Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК — статья прочитана 152 раза Комментарии