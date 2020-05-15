Коронавирус и мракобесие. Как пандемия обнажает магическое сознание масс 🔊 Воспроизвести Фото: Mueller / MSC | Обработка: Александр Воронин | Fitzroy Magazine



Пандемия коронавируса, а также сопряжённые с ней меры по самоизоляции приводят к тому, что люди уже несколько недель живут в состоянии перманентного нервного стресса. Усугубляется это всё разноголосицей в СМИ, противоречащими друг другу мнениями экспертов и “экспертов” с самыми разными прогнозами по поводу окончания этой истории и её последствий. При этом прогнозы, конечно, разнятся, но только по степени мрачности. Кто-то рассказывает о том, что эпидемия продлится до конца этого года, а потом нас накроют вторая и третья волны заражений, кто-то пророчит, что экономика в стране окончательно рухнет и вслед за коронавирусом нас ждет эпидемия нищеты и голода. И всё это появляется в Сети в нон-стоп формате и в огромных количествах. Вполне естественно, что даже у самого стойкого и меланхоличного гражданина от такого информационного фона может “потечь крыша”. У некоторых, надо сказать — течёт. И есть те, кто этой ситуацией с повышенной нервностью и впадением в психоз пытается активно пользоваться. Речь о ставших небывало популярными в последние недели теориях заговора самого разного толка. Пандемия коронавируса, а также сопряжённые с ней меры по самоизоляции приводят к тому, что люди уже несколько недель живут в состоянии перманентного нервного стресса. Усугубляется это всё разноголосицей в СМИ, противоречащими друг другу мнениями экспертов и “экспертов” с самыми разными прогнозами по поводу окончания этой истории и её последствий. При этом прогнозы, конечно, разнятся, но только по степени мрачности. Кто-то рассказывает о том, что эпидемия продлится до конца этого года, а потом нас накроют вторая и третья волны заражений, кто-то пророчит, что экономика в стране окончательно рухнет и вслед за коронавирусом нас ждет эпидемия нищеты и голода. И всё это появляется в Сети в нон-стоп формате и в огромных количествах. Вполне естественно, что даже у самого стойкого и меланхоличного гражданина от такого информационного фона может “потечь крыша”. У некоторых, надо сказать — течёт. И есть те, кто этой ситуацией с повышенной нервностью и впадением в психоз пытается активно пользоваться. Речь о ставших небывало популярными в последние недели теориях заговора самого разного толка.



Масла в огонь тут подлила история с научной статьёй, опубликованной несколько лет назад в National Scientist, про эксперименты в одной из лабораторий США, где изучали как раз модификации некоей коронавирусной культуры. В какой-то момент эти исследования переехали в Китай, откуда потом инфекция и начала своё победное шествие по миру. Ну и то, что США и Китай публично и практически прямым текстом обвинили друг друга в создании вируса и в том, что именно “с вас всё это и началось”, стало для широких масс ещё одним убедительным аргументом в пользу того, что в этой истории всё подстроено.



Hannah McKay | Reuters



Только конспирологи пошли ещё дальше и говорят не о вине какого-то отдельного государства, а о мировом правительстве, которое осознанно устроило такую глобальную диверсию. Состав мирового правительства, кстати, в разных вариантах теории меняется — от мирового глобального капитала до простых и привычных уже рептилоидов с планеты Нибиру. Как в эту концепцию вписываются пресловутые вышки сотовой связи и 5G? А они и есть тот самый главный инструмент то ли подрыва иммунитета, то ли непосредственного “облучения вирусом” ни в чём не виноватых граждан.



Вообще во всей этой ситуации мы видим не просто коллективный психоз, а натурально вылезшее наружу магическое мышление древних времён. Где техника воспринимается как магические артефакты. С загадочными принципами работы, но такими, которые точно несут в себе зло. А потому нужно эти артефакты уничтожать.



Свою охапку “дровишек” в этот костёр подбросил и Билл Гейтс, который в последние несколько лет плотно занимается борьбой с самыми разными тяжёлыми болезнями на площадке своего благотворительного фонда. Он, к примеру, заявил о необходимости повсеместного внедрения “цифровых сертификатов”, которые бы уже после изобретения вакцины от коронавируса показывали, кто вакцинирован, а кто нет. В массовом сознании это предложение бывшего IT-магната мгновенно превратилось в то, что он, будучи агентом того самого мирового правительства, хочет чипировать, и, таким образом, контролировать всё человечество. Да, в некоторых особо запущенных случаях говорится о “зомбировании” населения через внедрение чипов чуть ли не непосредственно в головной мозг. В общем, тоже магический артефакт, который под видом “борьбы с болезнью” хотят внедрить всем и каждому. Тут ещё вспоминаются и библейские мотивы с печатью зверя на челе и на деснице. А такой символизм тоже спокойствия и благодушия людям не добавляет.



Известно, что во времена коллективных стрессов это самое магическое мышление вылезает из недр коллективного подсознательного практически всегда. Потому что народ не может понять, какие рациональные меры ему, народу, предпринять, чтобы беда закончилась. Типичное, даже классическое отсутствие возможности контролировать ситуацию. А отсутствие контроля, притом практически полное, возвращает человека ни много ни мало, в первобытные времена. Когда между ним и самыми мрачными ночными тварями из глубин преисподней был только костёр. Но ночь заканчивалась, наступал куда более безопасный день, и можно было жить дальше.



В нашем же случае в качестве “костра” предлагается самоизоляция, маски и перчатки, с покупкой которых тоже всё не беспроблемно. И самое главное, “ночь эпидемии” чересчур затянулась — сколько уже она длится? Два месяца? Тут, вполне понятно, и сознание и подсознание начнёт искать для себя хоть какой-то выход, чтобы окончательно не схлопнуться от перманентной, да ещё и нарастающей паники.



Ну и на выходе получается несколько типичных вариантов. Первый — это то, что сейчас именуется “ковид-диссидентство”. То есть, утверждение о том, что на самом деле никакой эпидемии нет, а всё, что происходит сейчас — один большой обман и всё тот же заговор мирового правительства. Второй — это то, с чего мы, собственно, начали: попытки “найти” и персонифицировать врага, против которого можно хоть как-то бороться и таким образом избежать угрозы инфекции. И вот вам и Билл Гейтс, на которого можно безбоязненно ругаться в Сети и винить его в мировом заговоре и попытках зомбировать население, и вышки 5G, а то и просто сотовой связи, которые можно просто и без затей сломать.



И не забываем про зарубежных и отечественных селебретис, от Вуди Харрельсона до Виктории Бони, которые, может быть, и сами искренне верят уже в эти теории заговора, но никто не отменял и их природное чутьё на хайп, благодаря которому можно резко напомнить о себе и поднять свою медийность. И да, к сожалению, им, как лидерам общественного мнения, верят их многочисленные поклонники.



Третий вариант нездорового поведения, который всё активнее продвигается в последнее время — поиск чудодейственного средства исцеления. И находится люди, которые такое “средство” предлагают. Например, Григорий Грабовой, который активно рассказывает о том, что на основе методики “концентрации на числах” придумал способ излечения от коронавируса. Если кто забыл, то стоит напомнить, что Грабовой — этот тот самый деятель, который сел в 2008 году за мошенничество, а точнее, по обвинению в “совершении им действий при осуществлении деятельности, связанной с предложением услуг, в том числе по воскрешению умерших и излечению от болезней”, но довольно скоро вышел по амнистии. Грабовой, если кто не помнит, детей, погибших в Беслане, “воскрешал” за отдельную плату.



Ещё один “изобретатель средства спасения” — это Анатолий Кашпировский. Тот проводит дистанционные целительские трансляции на своем Ютуб-канале. Трансляции смотрят десятки тысяч граждан и некоторые пишут в комментариях, что им “помогает”.







Прочая астрологическая, целительская и магическая братия тоже активно зашевелилась и сыпет предсказаниями и намеками на то, что уж их-то “великое колдунство” точно поможет людям исцелиться. И да, некоторые из них выезжают именно на теме заговора против человечества, мирового правительства и прочего вселенского зла, борцами с которым они и выступают со своей “магией”. И самое печальное, что тысячи людей верят во всё это и оставляют таким “целителям” свои деньги. Периодически — очень большие деньги. Ну а эффективность такого рода “лечения” тоже, в общем, понятна.



К сожалению, уход в магическое мышление — штука неизбежная при любых социальных стрессах. Даже куда более лёгких, чем нынешняя пандемия. Любой сектовед скажет, что в рамках любой масштабной предвыборной кампании в любой стране активизируются многочисленные маги и колуны, а также лидеры и вербовщики сект. Потому что повышенная социальная мобильность, которой добиваются политтехнологи в рамках избирательной кампании своих кандидатов — это тоже определённого рода стресс. И именно на волне этого стресса, этой общей взволнованности, куда легче навербовать новых адептов или “втюхать” людям какой-нибудь чудодейственный прибор или видео-сеанс излечения от всех болезней.



Пандемия и паника, ей рождённая — куда существенней и тяжелее по своим последствиям, чем любые выборы. А потому и желающих найти какое-нибудь “чудо” существенно больше. И в этой ситуации остаётся только посоветовать гражданам сохранять спокойствие вопреки всему. Ну и понять, что лучше сейчас тратить деньги не на чудодейственные панацеи от всех болезней, а на товары первой необходимости. Потому что денег и так не сказать, чтобы сильно много. Да и истерика с поиском “тайного мирового заговора” ещё никого и никогда не доводила ни до чего хорошего.



Автор: Александр Чаусов для К примеру, много и охотно рассуждают о том, что “заражению коронавирусом способствуют вышки связи 5G”. Впрочем, эти вышки, которых только в Британии добрые подданные королевы снесли уже пару-тройку десятков, — что называется, вершина айсберга. Точка приложения сил по “спасению себя от болезни”. А выросла эта конспирологическая теория из идеи о тайном мировом правительстве, которое задумало несколько подсократить чересчур расплодившееся население планеты. Или, по другой версии, — “обнулить” мировую экономику, поскольку та зашла в тупик. А ещё сменить ценностную парадигму и отменить во имя борьбы с коронавирусом все общечеловеческие ценности гуманизма и бюрократии. В общем, устроить тотальный цифровой концлагерь.Масла в огонь тут подлила история с научной статьёй, опубликованной несколько лет назад в National Scientist, про эксперименты в одной из лабораторий США, где изучали как раз модификации некоей коронавирусной культуры. В какой-то момент эти исследования переехали в Китай, откуда потом инфекция и начала своё победное шествие по миру. Ну и то, что США и Китай публично и практически прямым текстом обвинили друг друга в создании вируса и в том, что именно “с вас всё это и началось”, стало для широких масс ещё одним убедительным аргументом в пользу того, что в этой истории всё подстроено.Только конспирологи пошли ещё дальше и говорят не о вине какого-то отдельного государства, а о мировом правительстве, которое осознанно устроило такую глобальную диверсию. Состав мирового правительства, кстати, в разных вариантах теории меняется — от мирового глобального капитала до простых и привычных уже рептилоидов с планеты Нибиру. Как в эту концепцию вписываются пресловутые вышки сотовой связи и 5G? А они и есть тот самый главный инструмент то ли подрыва иммунитета, то ли непосредственного “облучения вирусом” ни в чём не виноватых граждан.Вообще во всей этой ситуации мы видим не просто коллективный психоз, а натурально вылезшее наружу магическое мышление древних времён. Где техника воспринимается как магические артефакты. С загадочными принципами работы, но такими, которые точно несут в себе зло. А потому нужно эти артефакты уничтожать.Свою охапку “дровишек” в этот костёр подбросил и Билл Гейтс, который в последние несколько лет плотно занимается борьбой с самыми разными тяжёлыми болезнями на площадке своего благотворительного фонда. Он, к примеру, заявил о необходимости повсеместного внедрения “цифровых сертификатов”, которые бы уже после изобретения вакцины от коронавируса показывали, кто вакцинирован, а кто нет. В массовом сознании это предложение бывшего IT-магната мгновенно превратилось в то, что он, будучи агентом того самого мирового правительства, хочет чипировать, и, таким образом, контролировать всё человечество. Да, в некоторых особо запущенных случаях говорится о “зомбировании” населения через внедрение чипов чуть ли не непосредственно в головной мозг. В общем, тоже магический артефакт, который под видом “борьбы с болезнью” хотят внедрить всем и каждому. Тут ещё вспоминаются и библейские мотивы с печатью зверя на челе и на деснице. А такой символизм тоже спокойствия и благодушия людям не добавляет.Известно, что во времена коллективных стрессов это самое магическое мышление вылезает из недр коллективного подсознательного практически всегда. Потому что народ не может понять, какие рациональные меры ему, народу, предпринять, чтобы беда закончилась. Типичное, даже классическое отсутствие возможности контролировать ситуацию. А отсутствие контроля, притом практически полное, возвращает человека ни много ни мало, в первобытные времена. Когда между ним и самыми мрачными ночными тварями из глубин преисподней был только костёр. Но ночь заканчивалась, наступал куда более безопасный день, и можно было жить дальше.В нашем же случае в качестве “костра” предлагается самоизоляция, маски и перчатки, с покупкой которых тоже всё не беспроблемно. И самое главное, “ночь эпидемии” чересчур затянулась — сколько уже она длится? Два месяца? Тут, вполне понятно, и сознание и подсознание начнёт искать для себя хоть какой-то выход, чтобы окончательно не схлопнуться от перманентной, да ещё и нарастающей паники.Ну и на выходе получается несколько типичных вариантов. Первый — это то, что сейчас именуется “ковид-диссидентство”. То есть, утверждение о том, что на самом деле никакой эпидемии нет, а всё, что происходит сейчас — один большой обман и всё тот же заговор мирового правительства. Второй — это то, с чего мы, собственно, начали: попытки “найти” и персонифицировать врага, против которого можно хоть как-то бороться и таким образом избежать угрозы инфекции. И вот вам и Билл Гейтс, на которого можно безбоязненно ругаться в Сети и винить его в мировом заговоре и попытках зомбировать население, и вышки 5G, а то и просто сотовой связи, которые можно просто и без затей сломать.И не забываем про зарубежных и отечественных селебретис, от Вуди Харрельсона до Виктории Бони, которые, может быть, и сами искренне верят уже в эти теории заговора, но никто не отменял и их природное чутьё на хайп, благодаря которому можно резко напомнить о себе и поднять свою медийность. И да, к сожалению, им, как лидерам общественного мнения, верят их многочисленные поклонники.Третий вариант нездорового поведения, который всё активнее продвигается в последнее время — поиск чудодейственного средства исцеления. И находится люди, которые такое “средство” предлагают. Например, Григорий Грабовой, который активно рассказывает о том, что на основе методики “концентрации на числах” придумал способ излечения от коронавируса. Если кто забыл, то стоит напомнить, что Грабовой — этот тот самый деятель, который сел в 2008 году за мошенничество, а точнее, по обвинению в “совершении им действий при осуществлении деятельности, связанной с предложением услуг, в том числе по воскрешению умерших и излечению от болезней”, но довольно скоро вышел по амнистии. Грабовой, если кто не помнит, детей, погибших в Беслане, “воскрешал” за отдельную плату.Ещё один “изобретатель средства спасения” — это Анатолий Кашпировский. Тот проводит дистанционные целительские трансляции на своем Ютуб-канале. Трансляции смотрят десятки тысяч граждан и некоторые пишут в комментариях, что им “помогает”.Прочая астрологическая, целительская и магическая братия тоже активно зашевелилась и сыпет предсказаниями и намеками на то, что уж их-то “великое колдунство” точно поможет людям исцелиться. И да, некоторые из них выезжают именно на теме заговора против человечества, мирового правительства и прочего вселенского зла, борцами с которым они и выступают со своей “магией”. И самое печальное, что тысячи людей верят во всё это и оставляют таким “целителям” свои деньги. Периодически — очень большие деньги. Ну а эффективность такого рода “лечения” тоже, в общем, понятна.К сожалению, уход в магическое мышление — штука неизбежная при любых социальных стрессах. Даже куда более лёгких, чем нынешняя пандемия. Любой сектовед скажет, что в рамках любой масштабной предвыборной кампании в любой стране активизируются многочисленные маги и колуны, а также лидеры и вербовщики сект. Потому что повышенная социальная мобильность, которой добиваются политтехнологи в рамках избирательной кампании своих кандидатов — это тоже определённого рода стресс. И именно на волне этого стресса, этой общей взволнованности, куда легче навербовать новых адептов или “втюхать” людям какой-нибудь чудодейственный прибор или видео-сеанс излечения от всех болезней.Пандемия и паника, ей рождённая — куда существенней и тяжелее по своим последствиям, чем любые выборы. А потому и желающих найти какое-нибудь “чудо” существенно больше. И в этой ситуации остаётся только посоветовать гражданам сохранять спокойствие вопреки всему. Ну и понять, что лучше сейчас тратить деньги не на чудодейственные панацеи от всех болезней, а на товары первой необходимости. Потому что денег и так не сказать, чтобы сильно много. Да и истерика с поиском “тайного мирового заговора” ещё никого и никогда не доводила ни до чего хорошего.Автор: Александр Чаусов для FITZROY fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 151 раз Комментарии