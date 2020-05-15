Президент Латвии раскритиковал жителей страны, отмечающих День Победы 🔊 Воспроизвести



Президент Латвии Эгилс Левитс усомнился в патриотизме жителей республики, которые отмечают День Победы над фашизмом 9 мая, сообщает



Разгром нацизма официально отмечается в Латвии 8 мая — по западноевропейскому образцу. При этом сотни тысяч жителей страны отмечают День Победы 9 мая.



"Нужно задуматься, стоит ли людям, которые живут в этой стране и считают себя ее патриотами, отмечать этот день", — сказал президент на пресс-конференции.



Он призвал тех, кто хочет почтить память павших во Второй мировой войне, делать это 8 мая и 11 ноября, в День Лачплесиса (день памяти героев, погибших при освобождении Латвии от германских войск в 1919 году). Президент Латвии Эгилс Левитс усомнился в патриотизме жителей республики, которые отмечают День Победы над фашизмом 9 мая, сообщает РИА Новости Разгром нацизма официально отмечается в Латвии 8 мая — по западноевропейскому образцу. При этом сотни тысяч жителей страны отмечают День Победы 9 мая."Нужно задуматься, стоит ли людям, которые живут в этой стране и считают себя ее патриотами, отмечать этот день", — сказал президент на пресс-конференции.Он призвал тех, кто хочет почтить память павших во Второй мировой войне, делать это 8 мая и 11 ноября, в День Лачплесиса (день памяти героев, погибших при освобождении Латвии от германских войск в 1919 году). "В Латвии в отличие от Западной Европы одна оккупационная власть сменила другую", — утверждает президент.



Ежегодно у памятника Освободителям в Риге 9 мая собирается около 200 тысяч человек - при населении города в 700 тысяч. Правительство Латвии призывает не отмечать победу над фашизмом 9 мая, которую в этот день отмечают в странах бывшего СССР, так как считает советские войска оккупационными.



Страны Балтии постоянно заявляют, что СССР оккупировал их в 1940 году. Позиция России состоит в том, что термин "оккупация" здесь не может использоваться: как пояснял МИД, присоединение Прибалтики к Советскому Союзу соответствовало нормам международного права того времени, между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а войска были введены с явно выраженного согласия тогдашних законных властей этих республик. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти. РИА Новости Категории: общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: война, история, память География: Латвия — статья прочитана 212 раз Комментарии