Трамп допустил разрыв отношений США с Китаем 🔊 Воспроизвести



Соединенные Штаты могут полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом, заявил президент страны Дональд Трамп на телеканале Fox News.



«Мы много чего могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения», – цитирует



Также он отметил, что страна «сэкономила бы 500 млрд долларов, если бы полностью разорвали отношения».



Таким образом Трамп прокомментировал возможные действия США в ответ на якобы неправильные, по мнению Вашингтона, действия Китая в ситуации с коронавирусом. Например, ведущая спрашивала мнение президента о возможном прекращении выдачи виз китайским студентам. Соединенные Штаты могут полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом, заявил президент страны Дональд Трамп на телеканале Fox News.«Мы много чего могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения», – цитирует ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости» американского лидера.Также он отметил, что страна «сэкономила бы 500 млрд долларов, если бы полностью разорвали отношения».Таким образом Трамп прокомментировал возможные действия США в ответ на якобы неправильные, по мнению Вашингтона, действия Китая в ситуации с коронавирусом. Например, ведущая спрашивала мнение президента о возможном прекращении выдачи виз китайским студентам. Он также добавил, что у него хорошие отношения с лидером Китая Си Цзиньпином, но сейчас он «не хочет ему звонить».



Ранее Трамп заявил, что очень разочарован в Китае, и напомнил, что тема коронавируса во время визита китайской делегации в Америку в январе не обсуждалась.



В мае американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил, что внес в Сенат США законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса. Позже Китай отреагировал на это заявление сообщением о том, что планирует ответные санкции против американских чиновников.



Напомним, в начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. vz.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: война, США, Китай, санкции, торговля, пошлины — статья прочитана 155 раз Комментарии