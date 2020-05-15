Трамп допустил разрыв отношений США с Китаем

Соединенные Штаты могут полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом, заявил президент страны Дональд Трамп на телеканале Fox News.
«Мы много чего могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения», – цитирует ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости» американского лидера.
Также он отметил, что страна «сэкономила бы 500 млрд долларов, если бы полностью разорвали отношения».
Таким образом Трамп прокомментировал возможные действия США в ответ на якобы неправильные, по мнению Вашингтона, действия Китая в ситуации с коронавирусом. Например, ведущая спрашивала мнение президента о возможном прекращении выдачи виз китайским студентам.
Он также добавил, что у него хорошие отношения с лидером Китая Си Цзиньпином, но сейчас он «не хочет ему звонить».
Ранее Трамп заявил, что очень разочарован в Китае, и напомнил, что тема коронавируса во время визита китайской делегации в Америку в январе не обсуждалась.
В мае американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил, что внес в Сенат США законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса. Позже Китай отреагировал на это заявление сообщением о том, что планирует ответные санкции против американских чиновников.
Напомним, в начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.
Ранее Трамп заявил, что очень разочарован в Китае, и напомнил, что тема коронавируса во время визита китайской делегации в Америку в январе не обсуждалась.
В мае американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил, что внес в Сенат США законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса. Позже Китай отреагировал на это заявление сообщением о том, что планирует ответные санкции против американских чиновников.
Напомним, в начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.