Россия готовится к введению иммунных паспортов: создан реестр 🔊 Воспроизвести авт. Алексей Меринов



Без такого документа, скорее всего, не удастся получить Шенгенскую визу, сообщает



В России будет создан реестр граждан, переболевших коронавирусом и имеющих иммунитет. Он может пригодиться на случай «второй волны» или ухудшения эпидемиологической ситуации: россияне с иммунными паспортами смогут продолжить работать, когда остальные отправятся на карантин. Наиболее полным реестром будет обладать Москва: по указу мэра работодатели с 12 мая обязаны регулярно проводить тестирование сотрудников на COVID и антитела к нему. Иммунный паспорт может также понадобиться для зарубежных поездок: их обладателям будет проще получить визу и забронировать номер в отеле. Без такого документа, скорее всего, не удастся получить Шенгенскую визу, сообщает МК В России будет создан реестр граждан, переболевших коронавирусом и имеющих иммунитет. Он может пригодиться на случай «второй волны» или ухудшения эпидемиологической ситуации: россияне с иммунными паспортами смогут продолжить работать, когда остальные отправятся на карантин. Наиболее полным реестром будет обладать Москва: по указу мэра работодатели с 12 мая обязаны регулярно проводить тестирование сотрудников на COVID и антитела к нему. Иммунный паспорт может также понадобиться для зарубежных поездок: их обладателям будет проще получить визу и забронировать номер в отеле. Идея введения так называемых иммунных паспортов активно обсуждается на Западе. За нее ратуют Билл Гейтс, министры здравоохранения и туризма ряда стран, которые считают, что с их помощью удастся поскорее перезапустить наиболее пострадавшие отрасли экономики и не допустить их «заморозки» в дальнейшем. «Мы дадим вам паспорт, подтверждающий, что у вас есть антитела. Значит, вы можете идти на работу, вы защищены», — пояснял ведущий эксперт США по коронавирусу Энтони Фаучи.



В России, которая, как не раз отмечалось, тщательно мониторит опыт зарубежных стран, федеральный реестр заболевших новой инфекцией начали формировать уже в апреле. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, буквально за семь дней была создана специальная информационная система, аккумулирующая сведения обо всех пациентах и тех, кто с ними контактировал. Данные в нее поступают из всех медицинских учреждений, а также из ФМБА, Минкомсвязи и Минтранса. На федеральном уровне информация обезличена, однако в регионах видят состояние каждого пациента. Выздоровевших и выписанных из стационаров из системы не удаляют: они формируют реестр людей, которые в теории должны иметь иммунитет к коронавирусу. Правда, у специалистов пока нет единого мнения о его устойчивости. По некоторым данным, сильный и продолжительный иммунитет получают только тяжелые пациенты, а те, кто болел в слабой форме, через некоторое время рискуют заразиться вновь. Но все подобные исследования нуждаются в дополнительной верификации.



Самым полным реестром будет обладать Москва. Согласно указу мэра, с 12 мая все компании и предприятия, возобновившие или продолжающие работу, должны регулярно проводить выборочное тестирование сотрудников на наличие коронавируса (методом ПЦР) и иммунитета к болезни (методом ИФА). До 31 мая работодателям необходимо проверить не менее 10% своих работников, а с 1 июня каждые 15 дней тестировать еще по 10%. C учетом того, что сейчас на работу ходят порядка 4 млн москвичей, к концу месяца должно быть проведено 400 тыс. тестирований. Тем, кто не выполнит предписания, городские власти грозят взысканиями. Штрафы составят от 100 до 300 тыс. руб., за неоднократное неисполнение предприятие могут закрыть, отмечает глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.



Тестирование методом ПЦР, которое выявляет заболевание на активной стадии, работодатели должны будут оплатить самостоятельно. А затраты на иммуноферментный анализ можно будет разделить с городом: забор проб профинансирует предприятие, сам тест — столичный бюджет. Это свидетельствует о том, что власти Москвы в первую очередь заинтересованы выявить как можно больше горожан с иммунитетом. «Это очень важно и для самого человека, и для работодателя, и для города — понимать реестр таких людей», — подчеркивает заммэра Анастасия Ракова.



Не исключено, что в перечне могут оказаться как те, кто переболел незаметно для себя, т.е. бессимптомно, так и те, кто… вообще не болел. Как показали исследования немецких вирусологов, иммунитетом к COVID-2019 могут обладать люди, которые ранее заражались коронавирусами других типов.



На основе реестра граждане смогут получать так называемые иммунные паспорта, если в них возникнет необходимость. Возможность их оформления признают как в Минздраве, так и в Роспотребнадзоре: информацию можно в любой момент извлечь из системы. «Я не вижу в этом проблемы на самом деле», — говорит Мурашко. По словам Анны Поповой, результаты тестов позволят понять, «что вот этот человек может свободно перемещаться, может свободно идти на работу». Однако остается вопрос, как долго сохраняется иммунитет, ведь уровень антител у всех разный. Поэтому сама идея иммунных паспортов хорошая, считает Попова, но чтобы оценить их эффективность — нужны дополнительные данные. В общем, пока вопрос прорабатывается.



В зарубежных странах также не пришли к единому мнению о необходимости так называемых сертификатов здоровья. С одной стороны, их наличие позволит с меньшими проблемами для экономики пройти вторую волну эпидемии, которую все ждут по осени: те, у кого есть иммунитет, смогут продолжить работу. С другой стороны, ряду отраслей — например, туризму — такие документы нужны, чтобы восстановить доверие клиентов. В Пекине уже невозможно заселиться в гостиницу без справки об отсутствии COVID-2019 или наличия антител. Такие же меры анонсировали отельеры Греции и Турции. А министры по туризму стран ЕС договорились выработать общую позицию до конца мая.



Для россиян введение иммунных паспортов или сертификатов здоровья будет иметь еще один аспект: без них могут не оформить шенгенскую визу.



Впрочем, в таких странах, как Германия, уже говорят, что «паспортизация» по состоянию здоровья является дискриминацией и противоречит принципам демократии. Вердикт относительно того, нужны ли немцам иммунные паспорта, на днях должен вынести Совет по этике — независимый орган, консультирующий власти по сложным морально-этическим проблемам. mk.ru Категории: общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, Шенген, карантин, распространение, коронавирус География: Россия — статья прочитана 229 раз Комментарии