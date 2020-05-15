|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Посол Словакии в Беларуси ушел в отставку из-за участия в параде 9 мая в Минске
Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш подал в отставку, которая была принята. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на издание Dennik.
Несмотря на ситуацию с коронавирусом, посол Словакии в Минске Йозеф Мигаш принял участие в торжествах по случаю окончания войны 9 мая в Беларуси. Когда в МИД Словакии поинтересовались у дипломата, почему он отправился на парад, Мигаш подал в отставку, которая была принята.
Как рассказал Йозеф Мигаш прессе, его участие в параде было принципиальной позицией: «Я сын партизана и антифашиста».
В МИД Словакии считают, что посол нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой, не рассказав о намерении участвовать в параде 9 мая в Минске.
«Посол Мигаш попросил отстранить его от должности. Он нарушил основные принципы связи со штаб-квартирой, не проконсультировавшись о своем участии в праздновании годовщины окончания Второй мировой войны в Минске, несмотря на координацию местной делегации ЕС», — рассказали в пресс-службе МИД Словакии.
Йозеф Мигаш был назначен послом Словакии в Беларуси в 2016 году.
На параде в Минске 9 мая присутствовали два посла из стран ЕС — Венгрии и Словакии. Большинство послов стран Евросоюза не приняли приглашение прийти на парад.
news.tut.by
География: Белоруссия
Комментарии
Екатерина
15 мая, 08:48
#
—
Заставили. Короновирус мировой блеф.
ответить
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|