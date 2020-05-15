Посол Словакии в Беларуси ушел в отставку из-за участия в параде 9 мая в Минске 🔊 Воспроизвести Фото: www.sme.sk



Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш подал в отставку, которая была принята. Об этом сообщает



Несмотря на ситуацию с коронавирусом, посол Словакии в Минске Йозеф Мигаш принял участие в торжествах по случаю окончания войны 9 мая в Беларуси. Когда в МИД Словакии поинтересовались у дипломата, почему он отправился на парад, Мигаш подал в отставку, которая была принята.



Как рассказал Йозеф Мигаш прессе, его участие в параде было принципиальной позицией: «Я сын партизана и антифашиста».



В МИД Словакии считают, что посол нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой, не рассказав о намерении участвовать в параде 9 мая в Минске.



«Посол Мигаш попросил отстранить его от должности. Он нарушил основные принципы связи со штаб-квартирой, не проконсультировавшись о своем участии в праздновании годовщины окончания Второй мировой войны в Минске, несмотря на координацию местной делегации ЕС», — рассказали в пресс-службе МИД Словакии.



Йозеф Мигаш был назначен послом Словакии в Беларуси в 2016 году.



На параде в Минске 9 мая присутствовали два посла из стран ЕС — Венгрии и Словакии. Большинство послов стран Евросоюза не приняли приглашение прийти на парад. Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш подал в отставку, которая была принята. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на издание Dennik.Несмотря на ситуацию с коронавирусом, посол Словакии в Минске Йозеф Мигаш принял участие в торжествах по случаю окончания войны 9 мая в Беларуси. Когда в МИД Словакии поинтересовались у дипломата, почему он отправился на парад, Мигаш подал в отставку, которая была принята.Как рассказал Йозеф Мигаш прессе, его участие в параде было принципиальной позицией: «Я сын партизана и антифашиста».В МИД Словакии считают, что посол нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой, не рассказав о намерении участвовать в параде 9 мая в Минске.«Посол Мигаш попросил отстранить его от должности. Он нарушил основные принципы связи со штаб-квартирой, не проконсультировавшись о своем участии в праздновании годовщины окончания Второй мировой войны в Минске, несмотря на координацию местной делегации ЕС», — рассказали в пресс-службе МИД Словакии.Йозеф Мигаш был назначен послом Словакии в Беларуси в 2016 году.На параде в Минске 9 мая присутствовали два посла из стран ЕС — Венгрии и Словакии. Большинство послов стран Евросоюза не приняли приглашение прийти на парад. news.tut.by Категории: политика, общество, в Европе, история Ключевые слова: отставка, Минск, посол, 9 мая, Словакия, парад, гости География: Белоруссия — статья прочитана 124 раза Комментарии