Погранслужба Литвы рассказала, что надо знать о поездках в страны Балтии с 15 мая 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / Strelkov73



Свободное перемещение между балтийскими республиками допускает поездку с любой целью, сообщили в погранслужбе, передает



Ранее Литва и Польша договорились о том, что граждане из этих стран смогут пересекать границу для работы, бизнеса или учебы. При этом им также не нужно самоизолироваться на две недели. Свободное перемещение между балтийскими республиками допускает поездку с любой целью, сообщили в погранслужбе, передает Sputnik Литва . С 15 мая граждане балтийских республик смогут выезжать в соседние страны Балтии, при этом им не придется придерживаться режима 14-дневной изоляции. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT).Ранее Литва и Польша договорились о том, что граждане из этих стран смогут пересекать границу для работы, бизнеса или учебы. При этом им также не нужно самоизолироваться на две недели. Однако свободное перемещение между балтийскими республиками допускает поездку с любой целью.



"С 15 мая въехать в Литву смогут не только граждане трех вышеупомянутых стран, но и иностранцы, законно проживающие в этих странах, при условии, что они не покидали Польшу, Эстонию и Латвию в течение последних 14 дней", – говорится в сообщении погранслужбы.



Кроме того, в отношении граждан Латвии и Эстонии и иностранцев, законно проживающих в этих странах, если они прибывают в Литву транзитом и едут в свою страну, не будет применяться обязательное сопровождение.



Иностранные журналисты также смогут приехать в Литву. Однако для этого им придется заранее получить разрешение министра иностранных дел республики.



С 18 мая на границе Литвы и Латвии начнет работать еще один контрольно-пропускной пункт "Кальвяй – Мейтене".



Ранее правительство разрешило гражданам Литвы возвращаться на родину через пункты на границе с Латвией "Бутинге – Руцава" и "Смелине – Медуми". До этого через них можно было только выехать из страны.



Пункт "Салочяй – Гренцтале" продолжает работать на литовско-латвийской границе, через него могут проходить люди и транспортные средства в обоих направлениях. lt.sputniknews.ru Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 73 раза Комментарии