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В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 69 человек

Фото: pushfold.ru




По состоянию на 14 мая число летальных случаев от COVID-19 в Швеции увеличилось на 69 человек. Такие данные озвучили представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику. Об этом 14 мая сообщила шведская газета AftonBladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 3 529 человек. Их число увеличилось на 69 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 28 582 человека. За сутки было выявлено 619 новых случаев заражения.

По состоянию на 14 мая 1 783 человека с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.

Источник: ИА REGNUM
Категории: здоровье, в Европе
Ключевые слова: Швеция, коронавирус
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добавлена сегодня, 14 мая, 16:05

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