Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ для Минска 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Сергей Гунеев Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото



Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия должна снизить цену на газ для Минска, так как страна, по его словам, платит дороже, чем Европа.



Об этом он заявил на встрече с премьером Сергеем Румасом, сообщает



Как отметил Лукашенко, по его данным, в "это непростое время" Россия продает природный газ в Европу по цене от 65 до 70 долларов.



"Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем? Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне. — Прим. ред.), что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация, там по-разному было, но никак не 127 долларов, как для Беларуси", - сказал президент. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия должна снизить цену на газ для Минска, так как страна, по его словам, платит дороже, чем Европа.Об этом он заявил на встрече с премьером Сергеем Румасом, сообщает РИА Новости со ссылкой на президентскую пресс-службу.Как отметил Лукашенко, по его данным, в "это непростое время" Россия продает природный газ в Европу по цене от 65 до 70 долларов."Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем? Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне. — Прим. ред.), что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация, там по-разному было, но никак не 127 долларов, как для Беларуси", - сказал президент. В феврале глава "Газпрома" Алексей Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко зафиксировали на 2020 год цену газа для Минска на уровне 2019-го — 127 долларов за тысячу кубометров.



В свою очередь, первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что это базовый вариант, но Минск будет добиваться "небольшой корректировки".



Глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич сообщал в начале апреля, что Минск поставил перед "Газпромом" вопрос о снижении цены на 2020 год. В частности, была предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам.



Тогда же Лукашенко заявил, что с учетом логистики российский газ должен стоить для республики от 40 до 45 долларов за тысячу кубов.



В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что, когда заключались контракты на поставку энергоресурсов, прописанная цена была ниже рыночной. РИА Новости Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: газ, Газпром, цена, поставки География: Белоруссия — статья прочитана 210 раз Комментарии