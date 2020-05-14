О коронавирусе в Литве на 14 мая 🔊 Воспроизвести



В Литве в больницах лечатся 83 зараженных коронавирусом, 9 из них – в реанимации, сообщил Национальный центр общественного здоровья.



"В стационаре лечатся 83 больных, из них в реанимации и в отделениях интенсивной терапии – 9 искусственная вентиляция легких применяется четырем лицам, с кислородными масками 26 человек", – сообщила на пресс-конференции в четверг глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.



В целом в стране коронавирус выявлен был у 1511 человек, из них 303 случая - у медиков, выздоровевшими считаются 934 лица, из них 185 медиков. В данный момент болеют 587 жителей.



* * *



В странах Балтии к полудню четверга выявлено в общей сложности 4231 случай заражения новым коронавирусом, 54 смерти зафиксировано в Литве, 62 - в Эстонии, 19 - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников. "В стационаре лечатся 83 больных, из них в реанимации и в отделениях интенсивной терапии – 9 искусственная вентиляция легких применяется четырем лицам, с кислородными масками 26 человек", – сообщила на пресс-конференции в четверг глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.В целом в стране коронавирус выявлен был у 1511 человек, из них 303 случая - у медиков, выздоровевшими считаются 934 лица, из них 185 медиков. В данный момент болеют 587 жителей.* * *В странах Балтии к полудню четверга выявлено в общей сложности 4231 случай заражения новым коронавирусом, 54 смерти зафиксировано в Литве, 62 - в Эстонии, 19 - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.



Латвия: подтверждено 962 случая, проверено 83 тыс. 275 проб, умерло 19 человек.



Эстония: подтвержден 1758 случаев, проверено 67 тыс. 130 проб, умерло 62 человека.



* * *



В Литве коронавирусом чаще болеют и умирают от него пожилые женщины, чем мужчины, а количество зараженных детей составляет 26, свидетельствуют данные Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).



Как сообщила в четверг на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене, в Литве, как и в других странах Евросоюза, чаще болеют женщины, на 10 тыс. случаев приходится 5,67 болеющих женщин и 4,69 мужчин.



С COVID-19 в Литве скончались 33 женщины и 21 мужчина. По словам Р. Лингене, из всех скончавшихся лишь шесть человек были моложе 60 лет, то есть по возрасту не входили в группу риска.



По данным НЦОЗ, коронавирус выявлен в 26 детей: у 11-ти – малышей до четырех лет, и еще 15-ти – в возрасте от 5 до 14 лет.



Р. Лингене также обратила внимание, что общий показатель заболеваемости в Литве, по сравнению с другими странами Европы, вселяет оптимизм.



"В европейском контексте мы действительно выглядим неплохо: показатели заболеваемости в Литве на сто тысяч человек не достигают 54. Насколько мы знаем из примеров Люксембурга, Испании, Исландии – соответственно более 600, 500, и 400 заболевших на сто тысяч жителей", – сказала представитель центра.



Позднее BNS она уточнила, что все показатели заболеваемости в Литве рассчитываются на 10 тыс. жителей, а цифру в 10 тыс. жителей она указала, чтобы сравнить с показателями других государств, которые ведут подсчеты по другой методике.



По ее словам, самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Литве, из расчета на 10 тыс. жителей, в Клайпедском, Вильнюсском, Мариямпольском округах. В Клайпеде этот показатель составляет 12,7, в Вильнюсе – 8,25, в Мариямполе – 7,2.



В абсолютных цифрах больше всего заболевших в Вильнюсском округе, где сконцентрировано много жителей.



Представитель НЦОЗ также отметила, что в последние две недели сокращается количество регистрируемых новых случаев COVID-19, если "исключить очаги", которые по ее словам "достаточно хорошо локализованы и не представляют большого риска для литовского населения".



Самый высокий уровень заболеваний регистрируется в возрастной группе старше 80 лет, но и лиц такого возраста меньше, чем более молодых, поэтому, по словам Р. Лингене, абсолютное количество заболевших это люди в возрасте от 25 до 49 лет.



По словам Р. Лингене, "беспокойство вызывают" показатели заболевших среди медиков, то есть в Литве на них приходится около 20% всех выявленных случаев.



Ввозные случаи составляют 303 – это одна пятая всех установленных случаев COVID-19. Крупнейшая доля ввозных случаев в Каунасском округе, там их почти половина.



* * *











Большой показатель заболеваемости коронавирусом среди медиков в Литве обусловлен недостаточным или неумелым использование средств защиты, считает министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



Так он комментировал данные Национального центра общественного здоровья о том, что 20% всех подтвержденных в стране случаев COVID-19 выявлено среди медиков.



"Эта цифра действительно беспокоит. Основная причина, очевидно, заключается в возможности или умении использования тех средства защиты. Если в начале мы могли говорить, что где-то их не хватало, не у всех были, или в недостаточном количестве, то сейчас, когда этих средств привезено достаточно много, очевидно, что эти цифры можно связать либо с их неиспользованием, либо с ненадлежащим использованием, либо с использованием не по уровню защиты", – заявил А. Верига на пресс-конференции в четверг.



Он также высказал критику по поводу того, что не все лечебные учреждения активно участвовали в учениях персонала, а также не все они учли рекомендации по рабочим циклам, сменам. По его словам, в учреждениях часто смотрят "не на риск заражения или распространения вируса, а на возможность учреждения работать".



"Очевидно, с этим и связано это распространение. Ведь я могу лишь повторить: есть медики, которые постоянно работают с инфицированными пациентами и не заражаются. Эти медики работают в инфекционных отделениях больниц, они и раньше там работали, и не работали в комбинезонах, в такой особой одежде, как приходится работать сейчас, но просто умели работать, знали", – утверждает министр. Литва: подтверждено 1511 случаев, проверено 208 тыс. 253 пробы, умерло 54 человека.Латвия: подтверждено 962 случая, проверено 83 тыс. 275 проб, умерло 19 человек.Эстония: подтвержден 1758 случаев, проверено 67 тыс. 130 проб, умерло 62 человека.* * *В Литве коронавирусом чаще болеют и умирают от него пожилые женщины, чем мужчины, а количество зараженных детей составляет 26, свидетельствуют данные Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).Как сообщила в четверг на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене, в Литве, как и в других странах Евросоюза, чаще болеют женщины, на 10 тыс. случаев приходится 5,67 болеющих женщин и 4,69 мужчин.С COVID-19 в Литве скончались 33 женщины и 21 мужчина. По словам Р. Лингене, из всех скончавшихся лишь шесть человек были моложе 60 лет, то есть по возрасту не входили в группу риска.По данным НЦОЗ, коронавирус выявлен в 26 детей: у 11-ти – малышей до четырех лет, и еще 15-ти – в возрасте от 5 до 14 лет.Р. Лингене также обратила внимание, что общий показатель заболеваемости в Литве, по сравнению с другими странами Европы, вселяет оптимизм."В европейском контексте мы действительно выглядим неплохо: показатели заболеваемости в Литве на сто тысяч человек не достигают 54. Насколько мы знаем из примеров Люксембурга, Испании, Исландии – соответственно более 600, 500, и 400 заболевших на сто тысяч жителей", – сказала представитель центра.Позднее BNS она уточнила, что все показатели заболеваемости в Литве рассчитываются на 10 тыс. жителей, а цифру в 10 тыс. жителей она указала, чтобы сравнить с показателями других государств, которые ведут подсчеты по другой методике.По ее словам, самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Литве, из расчета на 10 тыс. жителей, в Клайпедском, Вильнюсском, Мариямпольском округах. В Клайпеде этот показатель составляет 12,7, в Вильнюсе – 8,25, в Мариямполе – 7,2.В абсолютных цифрах больше всего заболевших в Вильнюсском округе, где сконцентрировано много жителей.Представитель НЦОЗ также отметила, что в последние две недели сокращается количество регистрируемых новых случаев COVID-19, если "исключить очаги", которые по ее словам "достаточно хорошо локализованы и не представляют большого риска для литовского населения".Самый высокий уровень заболеваний регистрируется в возрастной группе старше 80 лет, но и лиц такого возраста меньше, чем более молодых, поэтому, по словам Р. Лингене, абсолютное количество заболевших это люди в возрасте от 25 до 49 лет.По словам Р. Лингене, "беспокойство вызывают" показатели заболевших среди медиков, то есть в Литве на них приходится около 20% всех выявленных случаев.Ввозные случаи составляют 303 – это одна пятая всех установленных случаев COVID-19. Крупнейшая доля ввозных случаев в Каунасском округе, там их почти половина.* * *Большой показатель заболеваемости коронавирусом среди медиков в Литве обусловлен недостаточным или неумелым использование средств защиты, считает министр здравоохранения Аурелиюс Верига.Так он комментировал данные Национального центра общественного здоровья о том, что 20% всех подтвержденных в стране случаев COVID-19 выявлено среди медиков."Эта цифра действительно беспокоит. Основная причина, очевидно, заключается в возможности или умении использования тех средства защиты. Если в начале мы могли говорить, что где-то их не хватало, не у всех были, или в недостаточном количестве, то сейчас, когда этих средств привезено достаточно много, очевидно, что эти цифры можно связать либо с их неиспользованием, либо с ненадлежащим использованием, либо с использованием не по уровню защиты", – заявил А. Верига на пресс-конференции в четверг.Он также высказал критику по поводу того, что не все лечебные учреждения активно участвовали в учениях персонала, а также не все они учли рекомендации по рабочим циклам, сменам. По его словам, в учреждениях часто смотрят "не на риск заражения или распространения вируса, а на возможность учреждения работать"."Очевидно, с этим и связано это распространение. Ведь я могу лишь повторить: есть медики, которые постоянно работают с инфицированными пациентами и не заражаются. Эти медики работают в инфекционных отделениях больниц, они и раньше там работали, и не работали в комбинезонах, в такой особой одежде, как приходится работать сейчас, но просто умели работать, знали", – утверждает министр. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 59 раз Комментарии