Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты Белоруссии в шестой раз 🔊 Воспроизвести



Сами выборы назначены на 9 августа. Пока о своём желании участвовать в них заявили 17 человек, сообщает



Президент Белоруссии Александр Лукашенко подал документы на регистрацию инициативной группы для участия в выборах. Об этом сообщила сегодня председатель местного Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире Первого национального канала Белорусского радио. Другими словами, лидер республики будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах уже в шестой раз.



Помимо Лукашенко заявления о регистрации уже подали: блогер и бизнесмен Сергей Тихановский, действующий депутат Олег Гайдукевич, инженер-дизайнер Виталий Зелковский, фермер из Гомельской области Юрий Ганцевич и восемь так называемых кандидатов протеста из команды Николая Статкевича. Сами выборы назначены на 9 августа. Пока о своём желании участвовать в них заявили 17 человек, сообщает ЛАЙФ Президент Белоруссии Александр Лукашенко подал документы на регистрацию инициативной группы для участия в выборах. Об этом сообщила сегодня председатель местного Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире Первого национального канала Белорусского радио. Другими словами, лидер республики будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах уже в шестой раз.Помимо Лукашенко заявления о регистрации уже подали: блогер и бизнесмен Сергей Тихановский, действующий депутат Олег Гайдукевич, инженер-дизайнер Виталий Зелковский, фермер из Гомельской области Юрий Ганцевич и восемь так называемых кандидатов протеста из команды Николая Статкевича. В инициативную группу действующего президента вошло почти 11 тысяч человек. Они будут собирать подписи за своего кандидата в период с 21 мая по 19 июня включительно, а затем их отправят на проверку. Сами выборы назначены на 9 августа, а досрочное голосование состоится с 4 по 8 августа.



— В период с 5 по 14 июля Центральная комиссия проведёт заседание, и тогда народ узнает списки кандидатов в президенты. Они все получат бесплатное эфирное время на телевидении и радио, газетные площади. Кроме того, ЦИК изготовит информационные буклеты с краткими биографическими данными каждого из кандидатов, — сообщила Ермошина.



Напомним, что Лукашенко впервые победил на выборах президента Белоруссии 26 лет назад. На выборах 1994 года ему противостояли шесть кандидатов, среди которых были глава Верховного совета Шушкевич, лидер Белорусского народного фронта Зенон Поздняк и Кебич. С последним Лукашенко вышел во второй тур, где получил 80%. С тех пор он регулярно переизбирался на высший государственный пост.



Пятые выборы президента Белоруссии состоялись 11 октября 2015 года. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 83,49% голосов. И двое из трёх его соперников признали победу Лукашенко ещё до окончания официального подсчёта голосов. life.ru Категории: общество, политика, в Беларуси Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты, Лукашенко География: Белоруссия — статья прочитана 137 раз Комментарии