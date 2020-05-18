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Штрафники

Правда о штрафных батальонах против мифов "Штрафбата"

Штрафник Боровский в фильме "За тех, кто в море". Фото: Кадр из фильма.


Штрафные формирования известны еще со времен Древнего Рима. Они существовали в Великобритании в XIX веке и в Германии с декабря 1941 года на Восточном фронте. Штрафбаты создавались и в Красной армии во время Гражданской войны, пишет "Российская газета".

Состав преступления

Нарушение воинской дисциплины: дезертирство, мародерство, неисполнение приказа, спекуляция продовольствием.

Приговор суда: за совершение воинского или общеуголовного преступления.
ЦИФРЫ



Срок

3 месяца в штрафбате вместо 10 лет заключения,

2 месяца - от 5 до 8 лет ,

1 месяц - до 5 лет.

Контингент

Постоянный состав:

офицеры штаба, командиры рот, взводов, их заместители по политчасти, старшины подразделений, начальники артиллерийского, вещевого, продовольственного снабжения, финансовой службы и другие.

Переменный состав:

прибывшие в батальон для отбытия наказания за совершенные проступки.

Женщин отправляли в штрафбаты с июня 1942 года по август 1943 года (после августа 1943-го - на передовую в качестве санитарок).

Освобождение

Для штрафных эскадрилий - число и итоги боевых вылетов.

Получение ранения средней тяжести или тяжелого ранения.

Досрочно - в виде поощрения за мужество и храбрость.

Выписка из приказа о восстановлении в правах.


Правда о штрафных батальонах против мифов "Штрафбата"

Комментарий доктора философских наук Семена Экштута



В 2004 году телевидение показало широко разрекламированный 11-серийный фильм "Штрафбат". Горы хвалебных отзывов кинокритиков, конечно, погребли под собой мнение доктора исторических наук Юрия Рубцова, автора "Новой книги о штрафбатах":

"Все рекорды исторических "ляпов", нелепых домыслов и прямой лжи побил телесериал "Штрафбат", старательно протаскивающий мысль, что штрафники-де "выиграли войну" (хотя на самом деле численность штрафных частей не превышала 1,24% от численности советских Вооруженных сил)"*.

Историк скрупулезно точен в подсчетах. Всего в годы войны через различные штрафные воинские формирования (батальоны, роты, эскадрильи) прошло, по некоторым данным, 427 910 человек - это из 34 476 700 человек, прошедших через Вооруженные силы. Авторы сериала могли бы голословно сослаться на закрытость подобной информации (что вовсе не так). Но уж фильмографию "штрафной" темы, готовясь к съемкам, они обязаны были изучить!

27 марта 1948 года в СССР состоялась премьера художественного фильма "За тех, кто в море".

Фильма о штрафниках.

Вот его сюжет для тех, кто не видел.

Командир отряда торпедных катеров капитан-лейтенант Боровский хочет прославиться и заслужить звание Героя Советского Союза. Он первым обнаруживает вражеский конвой, но решает провести атаку лично, без участия других кораблей. Не желая делить победные лавры с командиром второго отряда Максимовым, тщеславный Боровский совершает воинское преступление: сообщает Максимову неверные координаты немецких кораблей. Атака заканчивается гибелью всей команды лучшего торпедного катера...

Боровский из блестящего командира в одночасье превращается в бойца штрафной роты - гуманная альтернатива расстрелу. Капитан II ранга Харитонов, умудренный опытом командир дивизиона, назидательно комментирует приговор военного трибунала: "Встряхнуть его так надо, чтобы муть из глаз вылетела. Что натворил - отработает. ...Жив человек - так он сам выправится и с других тяжесть снимет".

Бойцу штрафной роты Боровскому поручено выполнение смертельно опасного задания. Шансов уцелеть почти нет. Но он блестяще справляется с задачей, остается жив и вместе с боевыми товарищами торжествует победу.

Конец фильма.



Фильм был снят по одноименной пьесе классика советской литературы Бориса Лавренёва, за которую драматург в 1946 году был удостоен Сталинской премии 1-й степени. В следующем году актер Михаил Жаров получил Сталинскую премию 2-й степени за исполнение роли Михаила Михайловича Харитонова в спектакле Малого театра "За тех, кто в море!" Пишу об этом, чтобы подчеркнуть: образ штрафника был воплощен на киноэкране еще в сталинские времена.

Комдив Харитонов в фильме "За тех, кто в море".


И Сталин лично разрешил это сделать, посчитав пьесу назидательной и дав добро на ее экранизацию.

Никто и не думал скрывать от зрителей ни сам факт существования штрафных подразделений, ни реальный вклад штрафников в Победу. Потому и консультировали картину 1948 года специалисты высшей пробы. Военно-морские авторитеты, знавшие о войне не понаслышке: контр-адмирал Виктор Сергеевич Чероков (1907-1995) и капитан III ранга Андрей Иванович Бондарчук (1913 - после 1985). Чероков встретил войну в должности командира 1-й бригады торпедных катеров Балтийского флота. Бондарчук воевал на торпедных катерах, участвовал в десантных операциях и, как сказано в его наградном листе (нереализованное представление к ордену Нахимова II степени): "Перенес все тяжести блокады гор. Ленинграда".

К глубокому сожалению, эксперты хотя бы отдаленного уровня не консультировали талантливо снятый, с прекрасными актерами - поэтому и дезориентировавший миллионы зрителей - "Штрафбат"...

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* Рубцов Ю.В. Новая книга о штрафбатах. М.: Эксмо, 2010. 448 с.
Категории: история
Ключевые слова: штрафбат, штрафники
статья прочитана 159 раз
добавлена вчера, 17 мая, 18:20

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