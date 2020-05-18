Штрафники 🔊 Воспроизвести Правда о штрафных батальонах против мифов "Штрафбата"



Штрафник Боровский в фильме "За тех, кто в море". Фото: Кадр из фильма.



Штрафные формирования известны еще со времен Древнего Рима. Они существовали в Великобритании в XIX веке и в Германии с декабря 1941 года на Восточном фронте. Штрафбаты создавались и в Красной армии во время Гражданской войны, пишет



Состав преступления



Нарушение воинской дисциплины: дезертирство, мародерство, неисполнение приказа, спекуляция продовольствием.



Приговор суда: за совершение воинского или общеуголовного преступления. Штрафные формирования известны еще со времен Древнего Рима. Они существовали в Великобритании в XIX веке и в Германии с декабря 1941 года на Восточном фронте. Штрафбаты создавались и в Красной армии во время Гражданской войны, пишет "Российская газета". Нарушение воинской дисциплины: дезертирство, мародерство, неисполнение приказа, спекуляция продовольствием.Приговор суда: за совершение воинского или общеуголовного преступления. ЦИФРЫ







Срок



3 месяца в штрафбате вместо 10 лет заключения,



2 месяца - от 5 до 8 лет ,



1 месяц - до 5 лет.



Контингент



Постоянный состав:



офицеры штаба, командиры рот, взводов, их заместители по политчасти, старшины подразделений, начальники артиллерийского, вещевого, продовольственного снабжения, финансовой службы и другие.



Переменный состав:



прибывшие в батальон для отбытия наказания за совершенные проступки.



Женщин отправляли в штрафбаты с июня 1942 года по август 1943 года (после августа 1943-го - на передовую в качестве санитарок).



Освобождение



Для штрафных эскадрилий - число и итоги боевых вылетов.



Получение ранения средней тяжести или тяжелого ранения.



Досрочно - в виде поощрения за мужество и храбрость.



Выписка из приказа о восстановлении в правах.



Правда о штрафных батальонах против мифов "Штрафбата"



Комментарий доктора философских наук Семена Экштута







В 2004 году телевидение показало широко разрекламированный 11-серийный фильм "Штрафбат". Горы хвалебных отзывов кинокритиков, конечно, погребли под собой мнение доктора исторических наук Юрия Рубцова, автора "Новой книги о штрафбатах":



"Все рекорды исторических "ляпов", нелепых домыслов и прямой лжи побил телесериал "Штрафбат", старательно протаскивающий мысль, что штрафники-де "выиграли войну" (хотя на самом деле численность штрафных частей не превышала 1,24% от численности советских Вооруженных сил)"*.



Историк скрупулезно точен в подсчетах. Всего в годы войны через различные штрафные воинские формирования (батальоны, роты, эскадрильи) прошло, по некоторым данным, 427 910 человек - это из 34 476 700 человек, прошедших через Вооруженные силы. Авторы сериала могли бы голословно сослаться на закрытость подобной информации (что вовсе не так). Но уж фильмографию "штрафной" темы, готовясь к съемкам, они обязаны были изучить!



27 марта 1948 года в СССР состоялась премьера художественного фильма "За тех, кто в море".



Фильма о штрафниках.



Вот его сюжет для тех, кто не видел.



Командир отряда торпедных катеров капитан-лейтенант Боровский хочет прославиться и заслужить звание Героя Советского Союза. Он первым обнаруживает вражеский конвой, но решает провести атаку лично, без участия других кораблей. Не желая делить победные лавры с командиром второго отряда Максимовым, тщеславный Боровский совершает воинское преступление: сообщает Максимову неверные координаты немецких кораблей. Атака заканчивается гибелью всей команды лучшего торпедного катера...



Боровский из блестящего командира в одночасье превращается в бойца штрафной роты - гуманная альтернатива расстрелу. Капитан II ранга Харитонов, умудренный опытом командир дивизиона, назидательно комментирует приговор военного трибунала: "Встряхнуть его так надо, чтобы муть из глаз вылетела. Что натворил - отработает. ...Жив человек - так он сам выправится и с других тяжесть снимет".



Бойцу штрафной роты Боровскому поручено выполнение смертельно опасного задания. Шансов уцелеть почти нет. Но он блестяще справляется с задачей, остается жив и вместе с боевыми товарищами торжествует победу.



Конец фильма.







Фильм был снят по одноименной пьесе классика советской литературы Бориса Лавренёва, за которую драматург в 1946 году был удостоен Сталинской премии 1-й степени. В следующем году актер Михаил Жаров получил Сталинскую премию 2-й степени за исполнение роли Михаила Михайловича Харитонова в спектакле Малого театра "За тех, кто в море!" Пишу об этом, чтобы подчеркнуть: образ штрафника был воплощен на киноэкране еще в сталинские времена.



Комдив Харитонов в фильме "За тех, кто в море".



И Сталин лично разрешил это сделать, посчитав пьесу назидательной и дав добро на ее экранизацию.



Никто и не думал скрывать от зрителей ни сам факт существования штрафных подразделений, ни реальный вклад штрафников в Победу. Потому и консультировали картину 1948 года специалисты высшей пробы. Военно-морские авторитеты, знавшие о войне не понаслышке: контр-адмирал Виктор Сергеевич Чероков (1907-1995) и капитан III ранга Андрей Иванович Бондарчук (1913 - после 1985). Чероков встретил войну в должности командира 1-й бригады торпедных катеров Балтийского флота. Бондарчук воевал на торпедных катерах, участвовал в десантных операциях и, как сказано в его наградном листе (нереализованное представление к ордену Нахимова II степени): "Перенес все тяжести блокады гор. Ленинграда".



К глубокому сожалению, эксперты хотя бы отдаленного уровня не консультировали талантливо снятый, с прекрасными актерами - поэтому и дезориентировавший миллионы зрителей - "Штрафбат"...



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* Рубцов Ю.В. Новая книга о штрафбатах. М.: Эксмо, 2010. 448 с. 3 месяца в штрафбате вместо 10 лет заключения,2 месяца - от 5 до 8 лет ,1 месяц - до 5 лет.офицеры штаба, командиры рот, взводов, их заместители по политчасти, старшины подразделений, начальники артиллерийского, вещевого, продовольственного снабжения, финансовой службы и другие.прибывшие в батальон для отбытия наказания за совершенные проступки.Женщин отправляли в штрафбаты с июня 1942 года по август 1943 года (после августа 1943-го - на передовую в качестве санитарок).Для штрафных эскадрилий - число и итоги боевых вылетов.Получение ранения средней тяжести или тяжелого ранения.Досрочно - в виде поощрения за мужество и храбрость.В 2004 году телевидение показало широко разрекламированный 11-серийный фильм "Штрафбат". Горы хвалебных отзывов кинокритиков, конечно, погребли под собой мнение доктора исторических наук Юрия Рубцова, автора "Новой книги о штрафбатах":"Все рекорды исторических "ляпов", нелепых домыслов и прямой лжи побил телесериал "Штрафбат", старательно протаскивающий мысль, что штрафники-де "выиграли войну" (хотя на самом деле численность штрафных частей не превышала 1,24% от численности советских Вооруженных сил)"*.Историк скрупулезно точен в подсчетах. Всего в годы войны через различные штрафные воинские формирования (батальоны, роты, эскадрильи) прошло, по некоторым данным, 427 910 человек - это из 34 476 700 человек, прошедших через Вооруженные силы. Авторы сериала могли бы голословно сослаться на закрытость подобной информации (что вовсе не так). Но уж фильмографию "штрафной" темы, готовясь к съемкам, они обязаны были изучить!27 марта 1948 года в СССР состоялась премьера художественного фильма "За тех, кто в море".Фильма о штрафниках.Вот его сюжет для тех, кто не видел.Командир отряда торпедных катеров капитан-лейтенант Боровский хочет прославиться и заслужить звание Героя Советского Союза. Он первым обнаруживает вражеский конвой, но решает провести атаку лично, без участия других кораблей. Не желая делить победные лавры с командиром второго отряда Максимовым, тщеславный Боровский совершает воинское преступление: сообщает Максимову неверные координаты немецких кораблей. Атака заканчивается гибелью всей команды лучшего торпедного катера...Боровский из блестящего командира в одночасье превращается в бойца штрафной роты - гуманная альтернатива расстрелу. Капитан II ранга Харитонов, умудренный опытом командир дивизиона, назидательно комментирует приговор военного трибунала: "Встряхнуть его так надо, чтобы муть из глаз вылетела. Что натворил - отработает. ...Жив человек - так он сам выправится и с других тяжесть снимет".Бойцу штрафной роты Боровскому поручено выполнение смертельно опасного задания. Шансов уцелеть почти нет. Но он блестяще справляется с задачей, остается жив и вместе с боевыми товарищами торжествует победу.Конец фильма.Фильм был снят по одноименной пьесе классика советской литературы Бориса Лавренёва, за которую драматург в 1946 году был удостоен Сталинской премии 1-й степени. В следующем году актер Михаил Жаров получил Сталинскую премию 2-й степени за исполнение роли Михаила Михайловича Харитонова в спектакле Малого театра "За тех, кто в море!" Пишу об этом, чтобы подчеркнуть: образ штрафника был воплощен на киноэкране еще в сталинские времена.И Сталин лично разрешил это сделать, посчитав пьесу назидательной и дав добро на ее экранизацию.Никто и не думал скрывать от зрителей ни сам факт существования штрафных подразделений, ни реальный вклад штрафников в Победу. Потому и консультировали картину 1948 года специалисты высшей пробы. Военно-морские авторитеты, знавшие о войне не понаслышке: контр-адмирал Виктор Сергеевич Чероков (1907-1995) и капитан III ранга Андрей Иванович Бондарчук (1913 - после 1985). Чероков встретил войну в должности командира 1-й бригады торпедных катеров Балтийского флота. Бондарчук воевал на торпедных катерах, участвовал в десантных операциях и, как сказано в его наградном листе (нереализованное представление к ордену Нахимова II степени): "Перенес все тяжести блокады гор. Ленинграда".К глубокому сожалению, эксперты хотя бы отдаленного уровня не консультировали талантливо снятый, с прекрасными актерами - поэтому и дезориентировавший миллионы зрителей - "Штрафбат"...- - -* Рубцов Ю.В. Новая книга о штрафбатах. М.: Эксмо, 2010. 448 с. Категории: история Ключевые слова: штрафбат, штрафники — статья прочитана 159 раз Комментарии