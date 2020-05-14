Премьер Литвы об информации по министру транспорта: не вижу скандала, вижу сказку 🔊 Воспроизвести Министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич



Премьер Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что не видит скандала в информации о министре транспорта и коммуникаций Ярославе Наркевиче, а видит только сказку, он также говорит, что министр предупреждал его о "попытках повлиять".



"Не вижу никакого скандала, вижу сказку, если судить по первоначальным данным, а меры должна принимать правоохрана", - сказал глава правительства журналистам в сейме в четверг.



LRT в четверг сообщило о том, что нынешний министр транспорта Я. Наркевич, который десять лет назад занимал высокую должность в самоуправлении Вильнюса, мог оказывать влияние на строительную компанию Sodziaus bustas, которая участвовала в конкурсных закупках по ремонту детсадов и школ. Премьер Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что не видит скандала в информации о министре транспорта и коммуникаций Ярославе Наркевиче, а видит только сказку, он также говорит, что министр предупреждал его о "попытках повлиять"."Не вижу никакого скандала, вижу сказку, если судить по первоначальным данным, а меры должна принимать правоохрана", - сказал глава правительства журналистам в сейме в четверг.LRT в четверг сообщило о том, что нынешний министр транспорта Я. Наркевич, который десять лет назад занимал высокую должность в самоуправлении Вильнюса, мог оказывать влияние на строительную компанию Sodziaus bustas, которая участвовала в конкурсных закупках по ремонту детсадов и школ. Об этом рассказал LRT на условиях анонимности глава уже обанкротившейся компании Sodziaus bustas, бывший друг семьи Я. Наркевича.



Как сообщает LRT, за победу на конкурсе 10% от сумм полученных проектов компания должна была отдать на реконструкцию дома политика в Тракай.



Премьер говорит, что ситуацией должна заниматься правоохрана.



С. Сквернялис также добавил, что Я. Наркевич какое-то время назад предупреждал его о "попытках повлиять".



"Министр заранее предупредил (...), что такие попытки повлиять на министра будут", - рассказал он.



По словам премьера, если появятся фактические данные о совершенном министром транспорта в прошлом преступлении, то это может послужить основанием для отставки.



Как сообщило LRT, на основании обращения владельца теперь уже обанкротившейся компании Sodziaus bustas Служба спецрасследований (ССР) начала досудебное расследование. Ее представитель указала Отделу расследований LRT, что "ССР этот вопрос не комментирует".



Я. Наркевич отрицает сделки с главой Sodziaus bustas. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество Ключевые слова: отставка, президент, деньги, визит, коалиция, министр, Томашевский, Карбаускис, минтранс, Наркевич География: Литва — статья прочитана 178 раз Комментарии