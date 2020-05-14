Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Литовский гостиничный сектор в прошлом году принял 4 млн туристов - на 11,5% больше, чем в 2018 году, сообщил Департамент статистики.



В гостиницах, гостевых домах и мотелях переночевало более 2,7 млн туристов, 2,3 млн (84,5%) их останавливались в гостиницах, гостевых домах и мотелях крупных и курортных городов.



* * *



Действующая в американском штате Флорида компания по созданию облачных решений Cast AI открывает в Вильнюсе центр создания программного обеспечения (ПО), в котором трудоустроит 100 человек. В Литве будет действовать единственный центр этой компании за рубежом.



Глава предприятия Юри Фреймен говорит, что в Литве будет создаваться 95% ПО, центр будет обслуживать клиентов, управлять проектами и продуктами, заниматься маркетингом. Литовский гостиничный сектор в прошлом году принял 4 млн туристов - на 11,5% больше, чем в 2018 году, сообщил Департамент статистики.В гостиницах, гостевых домах и мотелях переночевало более 2,7 млн туристов, 2,3 млн (84,5%) их останавливались в гостиницах, гостевых домах и мотелях крупных и курортных городов.* * *Действующая в американском штате Флорида компания по созданию облачных решений Cast AI открывает в Вильнюсе центр создания программного обеспечения (ПО), в котором трудоустроит 100 человек. В Литве будет действовать единственный центр этой компании за рубежом.Глава предприятия Юри Фреймен говорит, что в Литве будет создаваться 95% ПО, центр будет обслуживать клиентов, управлять проектами и продуктами, заниматься маркетингом. "Работающие в этой стране программисты и инженеры прекрасно подготовлены и компетентны для создания конкурентных мировых решений", - сказал он для пресс-релиза.



В начале этого года компания привлекла инвестиций на сумму 4,8 млн долларов, сообщило агентство по развитию зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje.



Предприятие в Литве возглавит Вилюс Жукаускас.



* * *



Один из крупнейших туроператоров Литвы, компания Tez Tour, остановившая деятельность из-за карантина, видит два сценария работы в этом году. По оптимистическому сценарию она планирует работать прибыльно и получить около половины доходов 2019 года, кроме того, компания надеется получить льготный кредит в 1 млн евро с госгарантий.



По оптимистическому сценарию, если рейсы и поездки возобновятся еще в этом году, компания надеется обслужить 60-80 тыс. туристов и получить до 50 млн евро доходов, а также завершить год прибыльно, говорится в отчете компании, предоставленном Реестровому центру.



Согласно второму сценарию, если рейсы не будут возобновлены до 2021 года, компания завершит год с убытками, однако они будут покрыты за счет накопленной прибыли и госпомощи.



По причине кризиса Tez Tour прибегла к сокращению затрат, надеется получить максимальный льготный кредит на два года с госгарантией.



За четыре месяца этого года оборот компании составил 9 млн евро, она обслужила 13 тыс. туристов.



В прошлом году выручка Tez Tour составила 94,686 млн. евро - на 1% меньше, чем в позапрошлом году, однако прибыль выросла в 3,5 раза до 482,1 тыс. евро. На конец года Tez Tour накопила 3,672 млн евро прибыли, однако в этом году не будет платить дивиденды, перенесет прибыль на следующий год.



100% акций Tez Tour владеет испанская компания Germesinvest.



* * *



Английский стартап в сфере финансовых технологий (fintech) Revolut Bank, получивший лицензию специализированного банка и начавший в мае деятельность в Литве, планирует принимать вклады в будущем в 13-ти странах Центральной и Восточной Европы, а потребительские кредиты и кредитные карточки выдавать еще в этом году в Польше.



Банк надеется, что более 50% клиентов Revolut, находящихся в Центральной и Восточной Европе согласятся открыть вклады в банке и привлечь средства, что создаст прочие основания для кредитования, говорится в отчете о деятельности банка за 2019 год, предоставленном Реестровому центру Литвы.



В прошлом году Revolut Bank понес 1,171 млн евро убытков, а его выручка достигала 1,547 млн евро.



Лицензию специализированного банка Revolut выдал в декабре 2018 года Европейский Центробанк по предложению Банка Литвы.



У этого банка не будет физических мест обслуживания клиентов, филиалов, он не будет осуществлять операции с наличными деньгами. Во всем мире у Revolut более 9 млн клиентов, услугами компании в Литве пользуются более 300 тыс. клиентов.



* * *



В прошлом году литовский импортер напитков Bennet Distributors, входящий в международный концерн производства и торговли алкогольными напитками S.P.I. Group, получил 113,817 млн. евро дохода - на 15,36% больше, чем в 2018 году, когда оборот предприятия составил 98,665 млн. евро.



Чистая прибыль компании выросла за год на 54% до 3,953 млн евро (2,562 млн евро), говорится в отчете, предоставленном Реестровому центру.



"Целью компании в 2020 году является компенсация потерь в секторе общественного питания и в гостиничной сфере (из-за COVID-19 с 16 марта была остановлена работа этих секторов) путем нахождения новых каналов продажи: электронной торговли, доставки продукции на дом, и тому подобного", – говорится в годовом сообщении.



100% акций Bennet distributors принадлежит группе Amber Beverage Group Holding, зарегистрированной в Люксембурге. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 98 раз Комментарии