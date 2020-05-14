В Литве отмечается столетие парламентаризма 🔊 Воспроизвести LRS Seimas in the Republic of Lithuania of 1920–1940



В четверг в парламенте Литвы отмечается столетие Учредительного сейма.



Намечается принятие резолюции, приуроченной к этой дате.



В ней отмечается, что 14-15 апреля 1920 года в Литве прошли первые свободные и всеобщие демократические выборы, в них участвовало 90% избирателей. Этими выборами Литва одной из первых в мире предоставила мужчинам и женщинам равные права избирать и быть избранными.



В пятницу по случаю столетия Учредительного сейма на площади Независимости в Вильнюсе будут подняты государственные флаги Литвы, у сейма будет посажен дуб.



Собравшийся 15 мая 1920 года в Каунасе на свое первое заседание Учредительный сейм провел в жизнь подписанный 16 февраля 1918 года Акт о независимости Литвы - провозгласил Литовское государство демократической республикой. В четверг в парламенте Литвы отмечается столетие Учредительного сейма.Намечается принятие резолюции, приуроченной к этой дате.В ней отмечается, что 14-15 апреля 1920 года в Литве прошли первые свободные и всеобщие демократические выборы, в них участвовало 90% избирателей. Этими выборами Литва одной из первых в мире предоставила мужчинам и женщинам равные права избирать и быть избранными.В пятницу по случаю столетия Учредительного сейма на площади Независимости в Вильнюсе будут подняты государственные флаги Литвы, у сейма будет посажен дуб.Собравшийся 15 мая 1920 года в Каунасе на свое первое заседание Учредительный сейм провел в жизнь подписанный 16 февраля 1918 года Акт о независимости Литвы - провозгласил Литовское государство демократической республикой. Учредительный сейм работал до 1922 года, он принял первую постоянную Конституцию Литвы.



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Любой кризис - это прекрасный повод для большого шага вперед, говорит президент Литвы Гитанас Науседа в связи со столетием Учредительного сейма.



"В поисках предпосылок для нового качественного рывка государства вперед мы можем и должны черпать вдохновение у членов Учредительного сейма. Вместо того, чтобы тонуть в разногласиях, давайте искать нужные Литве решения", - сказал Г. Науседа в сейме в четверг.



"В минуты неизвестности и сомнений давайте чаще опираться на рассказы, как из хаоса Первой мировой и борьбы за независимость создавался новый порядок, имевший качественные преимущества. Пусть это будет для нас напоминанием, что любой кризис - это прекрасный повод сделать большой шаг вперед", - отметил президент.



Глава государства в своей речи также подчеркнул, что "взять обязательства по демократии сто лет назад означало занять смелую позицию".



"Учредительный сейм, в деятельности которого активно участвовали женщины и представители национальных меньшинств, был смелой иллюстрацией, задававшей цель творческого переустройства тогдашнего общественного устройства, экономики и политики", - сказал Г. Науседа.



"В деятельности Учредительного сейма, как и сегодня, не было недостатка ни в сомнениях, ни в острых разногласиях, иногда даже в деструкции, однако окончательный результат его усилий - закрепление фундамента нового государства - радует нас и по сей день", - подчеркнул президент. BNS Категории: политика, общество, история Ключевые слова: сейм, парламент, юбилей, республика География: Литва — статья прочитана 119 раз Комментарии