В Армению, Молдавию, Грузию и Украину отправятся произведенные в Литве средства защиты 🔊 Воспроизвести



В Армению, Грузию и Украину будут отправлены произведенные в Литве средства защиты в качестве гуманитарной помощи.



Как сообщает МИД, партии средств защиты для борьбы с COVID-19 отправляются в Армению, Молдавию и Грузию в четверг, в Украину груз гумпомощи отправлен в среду.



За 100 тыс. евро было приобретено 52,6 тыс. произведенных в Литве защитных щитков для лица у предприятий Baltic digital printing и UAB Medienos era.



Как сообщает министерство, гуманитарный груз в Армению, Молдавию и Грузию согласились доставить ВВС Литвы, выполняющие плановый полет в эти страны. В Украину средства защиты будут доставлены наземным транспортом. В Армению, Грузию и Украину будут отправлены произведенные в Литве средства защиты в качестве гуманитарной помощи.Как сообщает МИД, партии средств защиты для борьбы с COVID-19 отправляются в Армению, Молдавию и Грузию в четверг, в Украину груз гумпомощи отправлен в среду.За 100 тыс. евро было приобретено 52,6 тыс. произведенных в Литве защитных щитков для лица у предприятий Baltic digital printing и UAB Medienos era.Как сообщает министерство, гуманитарный груз в Армению, Молдавию и Грузию согласились доставить ВВС Литвы, выполняющие плановый полет в эти страны. В Украину средства защиты будут доставлены наземным транспортом. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: помощь, граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии