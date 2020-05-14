Президент Литвы выступил в роли Капитана Очевидность 🔊 Воспроизвести Литва призывает не только страны Балтии, но и весь Евросоюз не покупать электроэнергию с БелАЭС. Фото lrp.lt







Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что Литве нужно отказаться от иллюзий, будто Беларусь откажется от Белорусской АЭС (БелАЭС), поэтому следует сосредоточиться на проведении в жизнь требований безопасности.



"Таких иллюзий, что АЭС будет построена в другом месте или вообще ее сровняют с землей, наверное, мы себе позволить не можем. Это нужно было делать 11-12 лет назад, к сожалению, мы не сделали ничего", - сказал президент в обнародованном в четверг интервью порталу 15min.lt.



Г. Науседа сказал, что Литва будет требовать проведения в жизнь рекомендаций по безопасности в соответствии с требованиями Евросоюза, но одновременно готова помочь Беларуси с обеспечением альтернативных поставок нефти и газа, сообщает BNS.



К слову, еще на прошлой неделе Вильнюс в очередной раз призвал Минск



Литва утверждает, что Беларусь оборудует БелАЭС в 50 км от Вильнюса с нарушениями стандартов безопасности. Минск эти обвинения отклоняет.







"Таких иллюзий, что АЭС будет построена в другом месте или вообще ее сровняют с землей, наверное, мы себе позволить не можем. Это нужно было делать 11-12 лет назад, к сожалению, мы не сделали ничего", - сказал президент в обнародованном в четверг интервью порталу 15min.lt.Г. Науседа сказал, что Литва будет требовать проведения в жизнь рекомендаций по безопасности в соответствии с требованиями Евросоюза, но одновременно готова помочь Беларуси с обеспечением альтернативных поставок нефти и газа, сообщает BNS.К слову, еще на прошлой неделе Вильнюс в очередной раз призвал Минск остановить строительство БелАЭС. Литва утверждает, что Беларусь оборудует БелАЭС в 50 км от Вильнюса с нарушениями стандартов безопасности. Минск эти обвинения отклоняет. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: президент, Белорусская АЭС, Гитанас Науседа, БелАЭС — статья прочитана 230 раз Комментарии