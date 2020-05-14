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Президент Литвы выступил в роли Капитана Очевидность

Литва призывает не только страны Балтии, но и весь Евросоюз не покупать электроэнергию с БелАЭС. Фото lrp.lt




Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что Литве нужно отказаться от иллюзий, будто Беларусь откажется от Белорусской АЭС (БелАЭС), поэтому следует сосредоточиться на проведении в жизнь требований безопасности.

"Таких иллюзий, что АЭС будет построена в другом месте или вообще ее сровняют с землей, наверное, мы себе позволить не можем. Это нужно было делать 11-12 лет назад, к сожалению, мы не сделали ничего", - сказал президент в обнародованном в четверг интервью порталу 15min.lt.

Г. Науседа сказал, что Литва будет требовать проведения в жизнь рекомендаций по безопасности в соответствии с требованиями Евросоюза, но одновременно готова помочь Беларуси с обеспечением альтернативных поставок нефти и газа, сообщает BNS.

К слову, еще на прошлой неделе Вильнюс в очередной раз призвал Минск остановить строительство БелАЭС.

Литва утверждает, что Беларусь оборудует БелАЭС в 50 км от Вильнюса с нарушениями стандартов безопасности. Минск эти обвинения отклоняет.



Инф. «Обзора», BNS
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: президент, Белорусская АЭС, Гитанас Науседа, БелАЭС
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добавлена сегодня, 14 мая, 11:20

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