Bloomberg: из-за коронавируса в Европе миллионы рабочих-мигрантов вернулись на родину, кто-то — навсегда 🔊 Воспроизвести Reuters



Из-за пандемии коронавируса рабочие-мигранты из Восточной Европы массово возвращаются на родину, пишет Bloomberg. Однако такая картина характерна не для всех стран региона. Например, большинство живущих в Британии поляков не стали покидать эту страну.



Коронавирус отправил миллионы европейских рабочих домой, некоторых — навсегда, пишет Bloomberg.



Поиск работы сейчас стал непростым делом, так как на смену экономическому буму, наблюдавшемуся в последние годы в Восточной Европе, приходит самый серьёзный со времён падения железного занавеса спад.



Но, несмотря на рекордные показатели, безработица в этих странах пока не доходит до уровней таких государств, как Италия и Испания.



Так, Румыния после присоединения к Евросоюзу потеряла из-за эмиграции как минимум 4 млн граждан, то есть больше, чем любой другой член ЕС. В настоящее время в Бухаресте полагают, что, по крайней мере, треть из тех, кто вернулся в страну, теперь активно ищут работу и в ближайшие годы смогут помочь родине со строительством объектов энергетики, в сельском хозяйстве и промышленности. Коронавирус отправил миллионы европейских рабочих домой, некоторых — навсегда, пишет Bloomberg.Поиск работы сейчас стал непростым делом, так как на смену экономическому буму, наблюдавшемуся в последние годы в Восточной Европе, приходит самый серьёзный со времён падения железного занавеса спад.Но, несмотря на рекордные показатели, безработица в этих странах пока не доходит до уровней таких государств, как Италия и Испания.Так, Румыния после присоединения к Евросоюзу потеряла из-за эмиграции как минимум 4 млн граждан, то есть больше, чем любой другой член ЕС. В настоящее время в Бухаресте полагают, что, по крайней мере, треть из тех, кто вернулся в страну, теперь активно ищут работу и в ближайшие годы смогут помочь родине со строительством объектов энергетики, в сельском хозяйстве и промышленности.



«Мы сделаем это путём инвестиций и за счёт создания рабочих мест, — отметил он. — Перед кризисом многие компании жаловались на то, что они не могут найти рабочих. Теперь рабочая сила здесь, и нам нужно поддержать её».



На Украине президент Владимир Зеленский уже давно жаждал заманить обратно тех, кто покинул страну, после того как в 2017 году Евросоюз ввёл для этой страны безвизовый режим. Например, накануне кризиса в Польше был 1 млн украинцев.



Однако украинские граждане, в отличие от румын, после вспышки коронавируса не особо активно возвращались на родину. Так, по оценкам Нацбанка Украины, в страну вернулись 300 тыс. человек, то есть 10% от общего числа уехавших. В рамках одной из программ им предлагаются дешёвые кредиты для организации своего собственного бизнеса.



В Сербии президент Александр Вучич заявил, что за время пандемии на родину прибыли около 400 тыс. рабочих, большинство из которых потеряли временные рабочие места и медстраховки, а также лишились доступа к социальному страхованию. Таким образом приток равен 6% населения страны и 20% её рабочей силы. Местные чиновники призвали людей устраиваться на работу в сельском хозяйстве.



Между тем не во всех европейских странах наблюдался подобный приток. Поляки — крупнейшая в Британии иностранная диаспора — в большинстве своём уже обосновались в Соединённом Королевстве. И они остались там, где жили до кризиса.



Схожая история с эмигрантами из стран Прибалтики. Эти государства, напоминает Bloomberg, больше всего пострадали от массовой эмиграции, начавшейся после распада СССР.



Как отмечает издание, те, кто вернулся домой, поступили так по целому ряду причин, среди которых — Пасха. Яркий пример тому — Болгария. С февраля в эту страну возвратились 360 тыс. граждан, однако позднее 285 тыс. вновь уехали за рубеж.



Информация по денежным переводам на родину должна появиться позднее в этом году. Эти данные позволят сформировать более чёткое представление о происходящем, подчёркивает Bloomberg.



Оригинал новости ИноТВ Министр финансов Румынии Флорин Кыцу заявил, что для нынешнего правительства один из приоритетов — удержать этих людей.«Мы сделаем это путём инвестиций и за счёт создания рабочих мест, — отметил он. — Перед кризисом многие компании жаловались на то, что они не могут найти рабочих. Теперь рабочая сила здесь, и нам нужно поддержать её».На Украине президент Владимир Зеленский уже давно жаждал заманить обратно тех, кто покинул страну, после того как в 2017 году Евросоюз ввёл для этой страны безвизовый режим. Например, накануне кризиса в Польше был 1 млн украинцев.Однако украинские граждане, в отличие от румын, после вспышки коронавируса не особо активно возвращались на родину. Так, по оценкам Нацбанка Украины, в страну вернулись 300 тыс. человек, то есть 10% от общего числа уехавших. В рамках одной из программ им предлагаются дешёвые кредиты для организации своего собственного бизнеса.В Сербии президент Александр Вучич заявил, что за время пандемии на родину прибыли около 400 тыс. рабочих, большинство из которых потеряли временные рабочие места и медстраховки, а также лишились доступа к социальному страхованию. Таким образом приток равен 6% населения страны и 20% её рабочей силы. Местные чиновники призвали людей устраиваться на работу в сельском хозяйстве.Между тем не во всех европейских странах наблюдался подобный приток. Поляки — крупнейшая в Британии иностранная диаспора — в большинстве своём уже обосновались в Соединённом Королевстве. И они остались там, где жили до кризиса.Схожая история с эмигрантами из стран Прибалтики. Эти государства, напоминает Bloomberg, больше всего пострадали от массовой эмиграции, начавшейся после распада СССР.Как отмечает издание, те, кто вернулся домой, поступили так по целому ряду причин, среди которых — Пасха. Яркий пример тому — Болгария. С февраля в эту страну возвратились 360 тыс. граждан, однако позднее 285 тыс. вновь уехали за рубеж.Информация по денежным переводам на родину должна появиться позднее в этом году. Эти данные позволят сформировать более чёткое представление о происходящем, подчёркивает Bloomberg. russian.rt.com Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: работа, евросоюз, гастарбайтеры — статья прочитана 156 раз Комментарии