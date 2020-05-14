Влияние Сороса на ЕСПЧ: Россия выходит на сцену Valeurs actuelles, Франция 🔊 Воспроизвести © CC BY-SA 3.0, Niccolò Caranti



Российский МИД пролил свет на существующие конфликты интересов между рядом страсбургских судей и НКО, финансируемыми Джорджем Соросом. ЕСПЧ хранит молчание, поскольку не в силах опровергнуть факты. Но эти разоблачения продолжают расходиться по Европе и за ее пределами.



После обвинений в докладе, суть которого он не в силах оспорить, ЕСПЧ решил хранить молчание. Как бы то ни было, вечно отмалчиваться у него не получится: после сотен публикаций и официальных реакций по всей Европе российский МИД выпустил пресс-релиз о докладе, который пролил свет на существующие конфликты интересов между рядом страсбургских судей и финансируемыми Джорджем Соросом НКО.



Через два месяца после выхода доклада Европейского центра закона и правосудия каждый день звучит все новая критика существующих конфликтов интересов между судьями Европейского суда по правам человека и НКО, которые финансируются Джорджем Соросом, в том числе богатым и скандально известным фондом «Открытое общество». В частности, в докладе говорится, что 18 судей 88 раз участвовали в разбирательстве по делам, представленным по инициативе НКО, чьими сотрудниками и руководителями они сами были в прошлом. Все это представляет собой серьезное нарушение судебной этики. В любом правовом государстве подобное чревато серьезными дисциплинарными санкциями для участников, а дела должны быть рассмотрены заново. После обвинений в докладе, суть которого он не в силах оспорить, ЕСПЧ решил хранить молчание. Как бы то ни было, вечно отмалчиваться у него не получится: после сотен публикаций и официальных реакций по всей Европе российский МИД выпустил пресс-релиз о докладе, который пролил свет на существующие конфликты интересов между рядом страсбургских судей и финансируемыми Джорджем Соросом НКО.Через два месяца после выхода доклада Европейского центра закона и правосудия каждый день звучит все новая критика существующих конфликтов интересов между судьями Европейского суда по правам человека и НКО, которые финансируются Джорджем Соросом, в том числе богатым и скандально известным фондом «Открытое общество». В частности, в докладе говорится, что 18 судей 88 раз участвовали в разбирательстве по делам, представленным по инициативе НКО, чьими сотрудниками и руководителями они сами были в прошлом. Все это представляет собой серьезное нарушение судебной этики. В любом правовом государстве подобное чревато серьезными дисциплинарными санкциями для участников, а дела должны быть рассмотрены заново.



Дело в том, что недавно критика ситуации прозвучала от Министерства иностранных дел России, которое посвятило докладу официальный пресс-релиз. В нем в частности отмечается «скрытое влияние» некоторых западных НКО в ЕСПЧ и говорится, что оно «напрямую влияет на качество, беспристрастность и справедливость выносимых Судом постановлений». Россия считает, что «должный учет» этих нарушений странами-членами Совета Европы в рамках процесса реформы ЕСПЧ «позволит скорректировать и в конечном счете свести к минимуму» политическое вмешательство в судебный процесс со стороны этих НКО.



Это заявление имеет большое значение с учетом дипломатического веса России в Страсбурге. Ее представитель, без сомнения, жестко представит эту позицию коллегам из 46 государств-членов Совета Европы. Он определенно получит в этом поддержку со стороны других правительств, в частности стран Центральной Европы, у которых есть причины выражать недовольство политическим влиянием тех же НКО на их территории. Министерство юстиции Болгарии уже сделало заявление в этом направлении.



России даже не потребуется запрашивать внесение темы в повестку дня Совета министров, поскольку на этот счет уже поступило три письменных обращения от депутатов ПАСЕ. Будем надеяться, что вопрос действительно будет рассмотрен, поскольку Комитет министров является единственной инстанцией, которая обладает определенной властью над Судом. В ответ на эти вопросы европейским правительствам придется согласовать необходимые меры, чтобы восстановить репутацию ЕСПЧ, положить конец конфликтам интересов и обеспечить прозрачность деятельности НКО.



В адрес Парламентской ассамблеи Совета Европы (она избирает судей ЕСПЧ) будет обращена запущенная ЕЦЗП петиция в рамках процедуры, которая позволяет любому человеку затребовать внесение того или иного вопроса в повестку дня. Наконец, депутаты уже выразили намерение начать работу над парламентским докладом для составления рекомендаций, что подразумевает проведение следствия с вызовом на слушания представителей Суда.



В итоге ЕСПЧ придется принять меры, в частности начать самому следовать деонтологическим правилам, которые он устанавливает для национальных судов. Около сотни юристов уже представили четкие меры в недавнем призыве к независимости и беспристрастности ЕСПЧ. Тот сможет сохранить авторитет лишь в том случае, если вновь подтвердит свою честность.



Автор: Грегор Пюппенк (Grégor Puppinck) для Valeurs Actuelles, Франция, перевод Несмотря на самоизоляцию, эти разоблачения не канули в Лету, а продолжают расходиться по Европе и за ее пределами благодаря сотням публикаций. Как нам известно, ЕСПЧ решил не реагировать на эти факты, поскольку не в силах опровергнуть их. Что еще серьезнее, один из названных в докладе судей Йонко Грозев недавно был избран на ответственный председательский пост. Тем не менее ЕСПЧ, судя по всему, не сможет бесконечно отмалчиваться.Дело в том, что недавно критика ситуации прозвучала от Министерства иностранных дел России, которое посвятило докладу официальный пресс-релиз. В нем в частности отмечается «скрытое влияние» некоторых западных НКО в ЕСПЧ и говорится, что оно «напрямую влияет на качество, беспристрастность и справедливость выносимых Судом постановлений». Россия считает, что «должный учет» этих нарушений странами-членами Совета Европы в рамках процесса реформы ЕСПЧ «позволит скорректировать и в конечном счете свести к минимуму» политическое вмешательство в судебный процесс со стороны этих НКО.Это заявление имеет большое значение с учетом дипломатического веса России в Страсбурге. Ее представитель, без сомнения, жестко представит эту позицию коллегам из 46 государств-членов Совета Европы. Он определенно получит в этом поддержку со стороны других правительств, в частности стран Центральной Европы, у которых есть причины выражать недовольство политическим влиянием тех же НКО на их территории. Министерство юстиции Болгарии уже сделало заявление в этом направлении.России даже не потребуется запрашивать внесение темы в повестку дня Совета министров, поскольку на этот счет уже поступило три письменных обращения от депутатов ПАСЕ. Будем надеяться, что вопрос действительно будет рассмотрен, поскольку Комитет министров является единственной инстанцией, которая обладает определенной властью над Судом. В ответ на эти вопросы европейским правительствам придется согласовать необходимые меры, чтобы восстановить репутацию ЕСПЧ, положить конец конфликтам интересов и обеспечить прозрачность деятельности НКО.В адрес Парламентской ассамблеи Совета Европы (она избирает судей ЕСПЧ) будет обращена запущенная ЕЦЗП петиция в рамках процедуры, которая позволяет любому человеку затребовать внесение того или иного вопроса в повестку дня. Наконец, депутаты уже выразили намерение начать работу над парламентским докладом для составления рекомендаций, что подразумевает проведение следствия с вызовом на слушания представителей Суда.В итоге ЕСПЧ придется принять меры, в частности начать самому следовать деонтологическим правилам, которые он устанавливает для национальных судов. Около сотни юристов уже представили четкие меры в недавнем призыве к независимости и беспристрастности ЕСПЧ. Тот сможет сохранить авторитет лишь в том случае, если вновь подтвердит свою честность.Автор: Грегор Пюппенк (Grégor Puppinck) для Valeurs Actuelles, Франция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: Россия, Сорос, ЕСПЧ — статья прочитана 217 раз Комментарии