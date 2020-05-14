Внедрение Саакашвили в команду Зеленского организовала Москва – грузинские СМИ 🔊 Воспроизвести Фото: dialog.ua



Только России может быть выгодно резкое ухудшение украино-грузинских отношений в результате назначения Михаила Саакашвили на пост главы Исполкома комитета реформ указом президента Украины Владимира Зеленского.



Поэтому Москва «провернула операцию» по внедрению скандального и амбициозного экс-президента Грузии в украинскую власть.



Как передаёт корреспондент



«В оппозиционных Зеленскому группах вспомнили и о том, что Зеленский на определенном этапе считался лояльной по отношению к России фигурой. Некоторые украинские оппозиционеры сказали, что если сегодня кому-то и нужно внести напряженность и раскол в отношения между Украиной и Грузией, то это Россия. Только Россию устраивает создание на Украине новых очагов политической напряженности, а Саакашвили прекрасно умеет это организовывать», – приводит «Регнум» слова эксперта. Только России может быть выгодно резкое ухудшение украино-грузинских отношений в результате назначения Михаила Саакашвили на пост главы Исполкома комитета реформ указом президента Украины Владимира Зеленского.Поэтому Москва «провернула операцию» по внедрению скандального и амбициозного экс-президента Грузии в украинскую власть.Как передаёт корреспондент РИА «Новый День» , об этом грузинскому изданию «Квирис палитра» заявил эксперт и политолог из Тбилиси Рамаз Сакварелидзе.«В оппозиционных Зеленскому группах вспомнили и о том, что Зеленский на определенном этапе считался лояльной по отношению к России фигурой. Некоторые украинские оппозиционеры сказали, что если сегодня кому-то и нужно внести напряженность и раскол в отношения между Украиной и Грузией, то это Россия. Только Россию устраивает создание на Украине новых очагов политической напряженности, а Саакашвили прекрасно умеет это организовывать», – приводит «Регнум» слова эксперта. По его мнению, амбициозный Саакашвили не удовлетворится новой должностью чиновника «без портфеля» и в ближайшее время предпримет ряд скандальных действий ради расширения своих полномочий и получения более высокой трибуны для агрессивных нападок на власти в Грузии.



Напомним, накануне Михаил Саакашвили заявил, что идея с его назначением принадлежит исключительно Владимиру Зеленскому.



Как сообщал «Новый День», ранее украинский социолог и политолог Андрей Золотарёв предупредил, что экс-президент Грузии очень скоро пойдёт на открытый конфликт с Зеленским, как это уже было при Петре Порошенко, который назначал Саакашвили губернатором Одесской области. newdaynews.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: правительство, посол, Грузия, Саакашвили, дипотношения, должность, Зеленский География: Украина — статья прочитана 83 раза Комментарии