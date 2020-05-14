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Внедрение Саакашвили в команду Зеленского организовала Москва – грузинские СМИ

Фото: dialog.ua


Только России может быть выгодно резкое ухудшение украино-грузинских отношений в результате назначения Михаила Саакашвили на пост главы Исполкома комитета реформ указом президента Украины Владимира Зеленского.

Поэтому Москва «провернула операцию» по внедрению скандального и амбициозного экс-президента Грузии в украинскую власть.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом грузинскому изданию «Квирис палитра» заявил эксперт и политолог из Тбилиси Рамаз Сакварелидзе.

«В оппозиционных Зеленскому группах вспомнили и о том, что Зеленский на определенном этапе считался лояльной по отношению к России фигурой. Некоторые украинские оппозиционеры сказали, что если сегодня кому-то и нужно внести напряженность и раскол в отношения между Украиной и Грузией, то это Россия. Только Россию устраивает создание на Украине новых очагов политической напряженности, а Саакашвили прекрасно умеет это организовывать», – приводит «Регнум» слова эксперта.
По его мнению, амбициозный Саакашвили не удовлетворится новой должностью чиновника «без портфеля» и в ближайшее время предпримет ряд скандальных действий ради расширения своих полномочий и получения более высокой трибуны для агрессивных нападок на власти в Грузии.

Напомним, накануне Михаил Саакашвили заявил, что идея с его назначением принадлежит исключительно Владимиру Зеленскому.

Как сообщал «Новый День», ранее украинский социолог и политолог Андрей Золотарёв предупредил, что экс-президент Грузии очень скоро пойдёт на открытый конфликт с Зеленским, как это уже было при Петре Порошенко, который назначал Саакашвили губернатором Одесской области.
newdaynews.ru
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: правительство, посол, Грузия, Саакашвили, дипотношения, должность, Зеленский
География: Украина
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добавлена сегодня, 14 мая, 17:00

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