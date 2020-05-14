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Чемпионат Литвы по футболу можно возобновить с 30–31 мая – федерация



Правительство Литвы в среду разрешило с 30 мая возобновить спортивные соревнования без зрителей, и футбольная Лига A Литвы могла бы возобновить свои матчи с 30-31 мая, говорит генеральный секретарь Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс.

"Думаю, что клубы не станут ждать и попытаются возобновить матчи в конце мая", - сказал BNS один из руководителей федерации.

Он добавил, что окончательное решение о возобновлении чемпионата станет известно после заседания правления лиги в четверг.

Матчи в Лиге A Литвы была остановлены после того, как в середине марта был введен карантин. Удалось провести всего один тур.

Матчи второго футбольного дивизиона страны - Первой лиги - должны начаться 5-6 июня, говорится на официальной страничке лиги в фейсбуке.
BNS
Категории: общество, спорт, в странах Балтии
Ключевые слова: футбол, убытки, контроль, карантин, распространение, коронавирус, Лига A
География: Литва
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добавлена сегодня, 14 мая, 11:40

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