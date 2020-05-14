Глава Lietuvos oro uostai: авиакомпаниям не хватает критериев, куда и когда можно летать 🔊 Воспроизвести



После того, как германская авиакомпания Lufthansa в среду возобновила регулярные рейсы из Вильнюса во Франкфурт, глава объединяющей литовские аэропорты компании Lietuvos oro uostai говорит, что выполнять полеты хотели бы и другие компании, однако им не хватает четких критериев со стороны властей Литвы - в какие страны и когда можно эти полеты выполнять.



По словам Марюса Гельжиниса, заявки с прошлой пятницы подали венгерская авиакомпания Wizzair и белорусская "Белавиа", однако ни МИД, ни правительство пока их не утвердило.



"Не ясна система и не ясны критерии отбора (...) Нет критериев, какая страна безопасна, нет перечня стран и критериев, в каждом случае решение принимается отдельно. У авиакомпаний это вызывает беспокойство, потому что они хотели бы четко знать, стоит ли им еще с нами вести переговоры, или им искать другие страны, чтобы начать полеты", - сказал BNS глава Lietuvos oro uostai. После того, как германская авиакомпания Lufthansa в среду возобновила регулярные рейсы из Вильнюса во Франкфурт, глава объединяющей литовские аэропорты компании Lietuvos oro uostai говорит, что выполнять полеты хотели бы и другие компании, однако им не хватает четких критериев со стороны властей Литвы - в какие страны и когда можно эти полеты выполнять.По словам Марюса Гельжиниса, заявки с прошлой пятницы подали венгерская авиакомпания Wizzair и белорусская "Белавиа", однако ни МИД, ни правительство пока их не утвердило."Не ясна система и не ясны критерии отбора (...) Нет критериев, какая страна безопасна, нет перечня стран и критериев, в каждом случае решение принимается отдельно. У авиакомпаний это вызывает беспокойство, потому что они хотели бы четко знать, стоит ли им еще с нами вести переговоры, или им искать другие страны, чтобы начать полеты", - сказал BNS глава Lietuvos oro uostai. По его словам, Wizzair хотела бы летать в Лондон, Олесунн и Берген (Норвегия), Белфаст (Северная Ирландия), Биллунн (Дания), Киев, Турку (Финляндия), а "Белавиа" - в Минск.



"Пока еще SAS не приняла решение о полетах в Копенгаген в конце мая, они ждут более четких критериев отбора", - сказал М. Гельжинис.



Подала заявку и латвийская Air Baltic – правительство в среду разрешило ей со следующего понедельника возобновить полеты из Вильнюса в Ригу, а еще через неделю - в Таллин.



В Литве воздушное пространство для пассажирских самолетов и паромов было закрыто 4 апреля.



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Получившая разрешение правительства возобновить полеты из Вильнюса в Ригу и Таллин латвийская авиакомпания Air Baltic говорит, что надеется начать их в ближайшее время.



"Air Baltic надеется возобновить полеты как можно скорее. Чтобы Air Baltic могла выполнять прямые полеты из Вильнюса в Ригу и Таллин, все еще нужно получить разрешения из разных ответственных ведомств", - говорится в присланном компанией BNS комментарии.



Air Baltic также утверждает, что правительство Латвии пока не наметило дату, когда можно было бы начать международные полеты из Риги.



В среду кабмин утвердил просьбу компании и разрешил со следующего понедельника возобновить полеты Air Baltic из Вильнюса в Ригу, а еще через неделю - в Таллин.



Из-за пандемии коронавируса и применяемых странами ограничений Air Baltic остановила все полеты из стран Балтии 17 марта.



С пятницы Литва, Латвия и Эстония открывает для своих граждан свободное передвижение между странами. Гражданам стран Балтии при передвижении между ними не нужно обосновывать цель поездки и соблюдать 14-дневную самоизоляцию, если они не прибыли из других стран. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: Lietuvos oro uostai, авиарейсы, карантин География: Литва — статья прочитана 165 раз Комментарии