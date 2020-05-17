Осень встретим новым конкурсом 🔊 Воспроизвести Читатели «Обзора» поставили редакцию в непростое положение: предполагалось, что к началу лета закончится первый конкурс народных умельцев «Наши руки не для скуки», но в последнее время, несмотря на карантинные издержки, число претендентов на победу в этом конкурсе множится прямо на глазах. Чему «Обзор», конечно же, только рад.



Но порой в адрес редакции приходят письма или звонят читатели, которые предлагают в качестве кандидатуры одного из будущих претендентов на победу художника или литератора. На днях мы получили такое письмо из Пабраде, в котором друзья и соседи Елены Степановой рассказывали, какой это замечательный человек и как хороши её стихотворения и картины.



Ознакомившись с этим письмом, в редакции решили напомнить читателям, что в конкурсе могут участвовать только народные умельцы, а литераторы и художники у нас всё же – это другая группа творческих людей. Но письмо из Пабраде натолкнуло редакцию на мысль начать осенью конкурс и для художников, но не для всех, а только для самоучек, для тех, кто не является профессиональным художником, для кого живопись является отдушиной и хобби. Но порой в адрес редакции приходят письма или звонят читатели, которые предлагают в качестве кандидатуры одного из будущих претендентов на победу художника или литератора. На днях мы получили такое письмо из Пабраде, в котором друзья и соседи Елены Степановой рассказывали, какой это замечательный человек и как хороши её стихотворения и картины.Ознакомившись с этим письмом, в редакции решили напомнить читателям, что в конкурсе могут участвовать только народные умельцы, а литераторы и художники у нас всё же – это другая группа творческих людей. Но письмо из Пабраде натолкнуло редакцию на мысль начать осенью конкурс и для художников, но не для всех, а только для самоучек, для тех, кто не является профессиональным художником, для кого живопись является отдушиной и хобби.



А теперь вкратце представим героиню письма из Пабраде, воспользовавшись некоторой информацией, опубликованной нашими коллегами из газеты «Жеймянос крантай».



Елена Степанова родилась и выросла в Литве, уезжая из страны лишь на учёбу – сначала в Минск, в Институт иностранных языков, а потом в Москву, где училась живописи и графике.



Удивительно, но многие свои стихи и картины Елена вначале видит… во сне, а потом уже воплощает их на бумаге и на холсте.



Надеемся, что эта публикация порадует не только саму Елену Степанову, для которой очень важно творческое общение с другими людьми, но и жителей Пабраде, которым мы напомним, что рядом с ними живёт такой интересный человек.



А теперь вкратце представим героиню письма из Пабраде, воспользовавшись некоторой информацией, опубликованной нашими коллегами из газеты «Жеймянос крантай».Елена Степанова родилась и выросла в Литве, уезжая из страны лишь на учёбу – сначала в Минск, в Институт иностранных языков, а потом в Москву, где училась живописи и графике.Удивительно, но многие свои стихи и картины Елена вначале видит… во сне, а потом уже воплощает их на бумаге и на холсте.Надеемся, что эта публикация порадует не только саму Елену Степанову, для которой очень важно творческое общение с другими людьми, но и жителей Пабраде, которым мы напомним, что рядом с ними живёт такой интересный человек. Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: конкурс, Пабраде, «Наши руки не для скуки», умелые руки, т«Жеймянос крантай», Елена Степанова Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1218 — статья прочитана 209 раз Комментарии