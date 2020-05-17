Осень встретим новым конкурсом

Но порой в адрес редакции приходят письма или звонят читатели, которые предлагают в качестве кандидатуры одного из будущих претендентов на победу художника или литератора. На днях мы получили такое письмо из Пабраде, в котором друзья и соседи Елены Степановой рассказывали, какой это замечательный человек и как хороши её стихотворения и картины.
Ознакомившись с этим письмом, в редакции решили напомнить читателям, что в конкурсе могут участвовать только народные умельцы, а литераторы и художники у нас всё же – это другая группа творческих людей. Но письмо из Пабраде натолкнуло редакцию на мысль начать осенью конкурс и для художников, но не для всех, а только для самоучек, для тех, кто не является профессиональным художником, для кого живопись является отдушиной и хобби.
А теперь вкратце представим героиню письма из Пабраде, воспользовавшись некоторой информацией, опубликованной нашими коллегами из газеты «Жеймянос крантай».
Елена Степанова родилась и выросла в Литве, уезжая из страны лишь на учёбу – сначала в Минск, в Институт иностранных языков, а потом в Москву, где училась живописи и графике.
Удивительно, но многие свои стихи и картины Елена вначале видит… во сне, а потом уже воплощает их на бумаге и на холсте.
Надеемся, что эта публикация порадует не только саму Елену Степанову, для которой очень важно творческое общение с другими людьми, но и жителей Пабраде, которым мы напомним, что рядом с ними живёт такой интересный человек.
Инф. «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: конкурс, Пабраде, «Наши руки не для скуки», умелые руки, т«Жеймянос крантай», Елена Степанова
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1218