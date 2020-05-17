План действий «Tele2» для бизнеса: от интеллектуальных решений до бесплатных услуг 🔊 Воспроизвести











Карантин стал суровым вызовом для бизнеса, поэтому сегодня важно срочно предпринять шаги для быстрого оживления предпринимательской деятельности. Реагируя на сложившуюся ситуацию, оператор мобильной связи «Tele2» подготовил специальные предложения, которые помогут укрепить стратегию бизнеса, повысить эффективность деловых процессов и снизить эксплуатационные расходы.



1. Для снижения расходов – 3 месяца бесплатных услуг «Tele2»



Учитывая сложность ситуации, в знак солидарности с бизнесом всем своим новым корпоративным клиентам «Tele2» дарит 3 месяца бесплатных услуг в Литве. Эффективный пакет интеллектуальных решений и важнейших услуг связи и интернета поможет бизнесу обрести новое дыхание, повысить производительность и сократить издержки деятельности. tele2Учитывая сложность ситуации, в знак солидарности с бизнесом всем своим новым корпоративным клиентам «Tele2» дарит 3 месяца бесплатных услуг в Литве. Эффективный пакет интеллектуальных решений и важнейших услуг связи и интернета поможет бизнесу обрести новое дыхание, повысить производительность и сократить издержки деятельности.



Предложение распространяется на новых корпоративных клиентов оператора и на тех клиентов «Tele2», у которых нет договора об услугах голосовой связи. Передумав, клиенты в первые три месяца предоставления услуг смогут отказаться от плана без дополнительной платы.



Предложение не распространяется на оборудование, услуги международного, межсетевого роуминга и услуги третьих сторон.



Подробнее узнать о предложении можно в любом салоне «Tele2», позвонив по номеру 1885 или в интернете:







2. Пакет необходимых услуг для бизнеса «Power Pack»



Во время карантина мы увидели, что благодаря принятию разумных решений, обеспечивающих качественную связь и интернет, офис может находиться там, где находитесь вы или ваши работники – у каждого на дому или в пути.



Стремясь сэкономить ваше время и расходы, «Tele2» предлагает едва ли не лучший выбор для малого и среднего бизнеса – пакет смарт-решений и безлимитных планов для переговоров, а также выхода в интернет «Power Pack», идеально приспособленный для мобильной и удалённой работы, по одной, более низкой цене.



В комплект входят все самые важные для бизнеса услуги, такие как «Свободный интернет «Tele2» для всех работников предприятия, эксклюзивные условия для приобретения необходимого оборудования, безлимитные разговорные планы и «Смарт-управление звонками». Всё это – для обеспечения ещё лучших результатов деятельности предприятия.



Кроме того, бизнесу предоставляются услуги по дистанционному ремонту смарт-оборудования, не выходя из дома или офиса, внедрение программного обеспечения и другие актуальные для бизнеса решения.



3. Для эффективной работы – смарт-управление звонками



Полюбившееся клиентам простое и эффективное «Смарт-управление звонками» позволяет легко «командовать» звонками предприятия без дополнительного оборудования и платы за установку. Услуга просто действует в вашем смартфоне.



Поскольку сейчас каждый звонок ценится на вес золота, инструмент «Интел­лектуального управления звонками» перенаправит все звонки на фиксированный номер или на номер телефона заболевшего или находящегося в отпуске работника его работающим коллегам. Это поможет вам не пропустить ни одного звонка и не потерять важных клиентов.



Кроме того, вы сможете отказаться и от проводного телефона – отныне функции администратора на предприятии будет выполнять «Интеллектуальное управление звонками», благодаря которому вы сможете работать гораздо продуктивнее.



Вы также сможете воспользоваться и другими преимуществами «Интеллектуального управления звонками» – функцией записи разговора без нарушения Общего регламента защиты данных (BDAR), исчерпывающей статистикой звонков, смарт-автоответчиком, сигналами приветствия и виртуального администрирования звонков. Так вы не только сэкономите, но и повысите производительность труда и качество обслуживания клиентов.



Особенная услуга записи разговора позволит вам заключать договоры с клиентами прямо по телефону, поможет оперативно урегулировать все возникающие споры, даст возможность легко и быстро уточнить все детали заказов и усовершенствовать обслуживание клиентов.



Подробнее узнать о предложениях для бизнеса можно в любом салоне «Tele2», позвонив по номеру 1885 или в интернете: https://tele2.lt/verslui/ «Важнейшим приоритетом нашего бизнеса является оказание помощи вашему бизнесу, прекрасно понимая, какой сложный период переживают сейчас малые и средние предприятия, всем новым корпоративным клиентам мы разрешим на протяжении трёх месяцев бесплатно пользоваться услугами «Tele2» с возможностью отказаться от них без какой бы то ни было дополнительной платы», – говорит Лукас Мулявичюс, руководитель по маркетингу для корпоративных клиентов «Tele2».Предложение распространяется на новых корпоративных клиентов оператора и на тех клиентов «Tele2», у которых нет договора об услугах голосовой связи. Передумав, клиенты в первые три месяца предоставления услуг смогут отказаться от плана без дополнительной платы.Предложение не распространяется на оборудование, услуги международного, межсетевого роуминга и услуги третьих сторон.Подробнее узнать о предложении можно в любом салоне «Tele2», позвонив по номеру 1885 или в интернете: https://tele2.lt/verslui/ Во время карантина мы увидели, что благодаря принятию разумных решений, обеспечивающих качественную связь и интернет, офис может находиться там, где находитесь вы или ваши работники – у каждого на дому или в пути.Стремясь сэкономить ваше время и расходы, «Tele2» предлагает едва ли не лучший выбор для малого и среднего бизнеса – пакет смарт-решений и безлимитных планов для переговоров, а также выхода в интернет «Power Pack», идеально приспособленный для мобильной и удалённой работы, по одной, более низкой цене.В комплект входят все самые важные для бизнеса услуги, такие как «Свободный интернет «Tele2» для всех работников предприятия, эксклюзивные условия для приобретения необходимого оборудования, безлимитные разговорные планы и «Смарт-управление звонками». Всё это – для обеспечения ещё лучших результатов деятельности предприятия.Кроме того, бизнесу предоставляются услуги по дистанционному ремонту смарт-оборудования, не выходя из дома или офиса, внедрение программного обеспечения и другие актуальные для бизнеса решения.Полюбившееся клиентам простое и эффективное «Смарт-управление звонками» позволяет легко «командовать» звонками предприятия без дополнительного оборудования и платы за установку. Услуга просто действует в вашем смартфоне.Поскольку сейчас каждый звонок ценится на вес золота, инструмент «Интел­лектуального управления звонками» перенаправит все звонки на фиксированный номер или на номер телефона заболевшего или находящегося в отпуске работника его работающим коллегам. Это поможет вам не пропустить ни одного звонка и не потерять важных клиентов.Кроме того, вы сможете отказаться и от проводного телефона – отныне функции администратора на предприятии будет выполнять «Интеллектуальное управление звонками», благодаря которому вы сможете работать гораздо продуктивнее.Вы также сможете воспользоваться и другими преимуществами «Интеллектуального управления звонками» – функцией записи разговора без нарушения Общего регламента защиты данных (BDAR), исчерпывающей статистикой звонков, смарт-автоответчиком, сигналами приветствия и виртуального администрирования звонков. Так вы не только сэкономите, но и повысите производительность труда и качество обслуживания клиентов.Особенная услуга записи разговора позволит вам заключать договоры с клиентами прямо по телефону, поможет оперативно урегулировать все возникающие споры, даст возможность легко и быстро уточнить все детали заказов и усовершенствовать обслуживание клиентов.Подробнее узнать о предложениях для бизнеса можно в любом салоне «Tele2», позвонив по номеру 1885 или в интернете: https://tele2.lt/verslui/ "Обзор" Категории: технологии, в странах Балтии Ключевые слова: Tele2 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1218 — статья прочитана 200 раз Комментарии