Женские «хитрости»

Полиция сообщила, что 8 мая днём в Вильнюсе, на ул. Мейстру, в нижнем таборе, где осталось только здание почты, построенное в советское время, полицейские заметили женщину (1984 г.р.) ‒ она у железной дороги что-то передавала зависимым от наркотиков людям, через какое-то время спускалась с железнодорожной насыпи, снова поднималась на неё и что-то опять передавала людям.
Полицейские решили задержать женщину и проверить то место, где она что-то прятала. В тайнике между камнями полицейские нашли 107 свёртков из фольги с порошком белого цвета. Вероятно, это наркотики, причём, большое их количество, поэтому женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Женщина признала, что свёртки принадлежат ей. В предоставленном женщине социальном жилье полицейские нашли в духовке два свёртка из фольги, в одном из них были кусочки фольги для фасовки наркотиков, а в другом - 400 евро. Начато расследование.
Ранее, 6 мая, полиция задержала женщину (1991 г.р.), которая прятала приобретённые наркотики у себя в половых органах. У неё нашли 15 «доз».
Обыск был проведён в доме женщины (1983 г.р.), которую подозревают в распространении наркотиков. У неё обнаружили деньги, вероятно, полученные преступным путём, средства для фасовки наркотиков и весы. Женщина хорошо известна полиции, она уже была судима за распространение наркотиков и другие преступления.
7 мая на ул. Статибининку была задержана женщина (1977 г.р.) ‒ она привезла на такси 72 дозы наркотического вещества карфентанила, их она прятала у себя в трусах. В доме у женщины нашли средства для фасовки наркотиков.
По информации полиции, задержанные женщины и сами употребляют наркотики и занимаются их распространением.
Ранее, 6 мая, полиция задержала женщину (1991 г.р.), которая прятала приобретённые наркотики у себя в половых органах. У неё нашли 15 «доз».
Обыск был проведён в доме женщины (1983 г.р.), которую подозревают в распространении наркотиков. У неё обнаружили деньги, вероятно, полученные преступным путём, средства для фасовки наркотиков и весы. Женщина хорошо известна полиции, она уже была судима за распространение наркотиков и другие преступления.
7 мая на ул. Статибининку была задержана женщина (1977 г.р.) ‒ она привезла на такси 72 дозы наркотического вещества карфентанила, их она прятала у себя в трусах. В доме у женщины нашли средства для фасовки наркотиков.
По информации полиции, задержанные женщины и сами употребляют наркотики и занимаются их распространением.