Женские «хитрости» 🔊 Воспроизвести Пока одни жители табора в Вильнюсе разбирают нелегальные постройки или, оставив их, переезжают в Вильнюс, другие, несмотря на полученное социальное жильё, возвращаются в табор и занимаются там распространением наркотиков. Полиция второго вильнюсского комиссариата продолжает борьбу с распространителями наркотиков.



Полиция сообщила, что 8 мая днём в Вильнюсе, на ул. Мейстру, в нижнем таборе, где осталось только здание почты, построенное в советское время, полицейские заметили женщину (1984 г.р.) ‒ она у железной дороги что-то передавала зависимым от наркотиков людям, через какое-то время спускалась с железнодорожной насыпи, снова поднималась на неё и что-то опять передавала людям.



Полицейские решили задержать женщину и проверить то место, где она что-то прятала. В тайнике между камнями полицейские нашли 107 свёртков из фольги с порошком белого цвета. Вероятно, это наркотики, причём, большое их количество, поэтому женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Полиция сообщила, что 8 мая днём в Вильнюсе, на ул. Мейстру, в нижнем таборе, где осталось только здание почты, построенное в советское время, полицейские заметили женщину (1984 г.р.) ‒ она у железной дороги что-то передавала зависимым от наркотиков людям, через какое-то время спускалась с железнодорожной насыпи, снова поднималась на неё и что-то опять передавала людям.Полицейские решили задержать женщину и проверить то место, где она что-то прятала. В тайнике между камнями полицейские нашли 107 свёртков из фольги с порошком белого цвета. Вероятно, это наркотики, причём, большое их количество, поэтому женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Женщина признала, что свёртки принадлежат ей. В предоставленном женщине социальном жилье полицейские нашли в духовке два свёртка из фольги, в одном из них были кусочки фольги для фасовки наркотиков, а в другом - 400 евро. Начато расследование.



Ранее, 6 мая, полиция задержала женщину (1991 г.р.), которая прятала приобретённые наркотики у себя в половых органах. У неё нашли 15 «доз».



Обыск был проведён в доме женщины (1983 г.р.), которую подозревают в распространении наркотиков. У неё обнаружили деньги, вероятно, полученные преступным путём, средства для фасовки наркотиков и весы. Женщина хорошо известна полиции, она уже была судима за распространение наркотиков и другие преступления.



7 мая на ул. Статибининку была задержана женщина (1977 г.р.) ‒ она привезла на такси 72 дозы наркотического вещества карфентанила, их она прятала у себя в трусах. В доме у женщины нашли средства для фасовки наркотиков.



По информации полиции, задержанные женщины и сами употребляют наркотики и занимаются их распространением. "Обзор" Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1218 — статья прочитана 195 раз Комментарии