Недооценённый 🔊 Воспроизвести Сразу хочу предупредить читателей – это не будет чисто историческая статья о событиях столетней давности. Это будут воспоминания о таком далёком и таком радостном детстве. А одним из ярчайших воспоминаний детства для меня является таурагский футбол. Футбол моего детства.



Тогда, пять-шесть десятилетий назад, конечно, не было интернета, не было Фейсбука, и поэтому появившиеся в городе афиши, извещавшие об очередном матче, объединяли самые разные слои горожан. Сходить на футбол считалось хорошим тоном. Толпы болельщиков и просто зевак с жёнами и детьми массово шли на старый стадион рядом с кладбищем советских воинов, где у большинства были постоянные «насиженные» места. Это были настоящие праздники футбола, поскольку перед встречей основного состава проходил ещё и матч дублёров. Тогда, пять-шесть десятилетий назад, конечно, не было интернета, не было Фейсбука, и поэтому появившиеся в городе афиши, извещавшие об очередном матче, объединяли самые разные слои горожан. Сходить на футбол считалось хорошим тоном. Толпы болельщиков и просто зевак с жёнами и детьми массово шли на старый стадион рядом с кладбищем советских воинов, где у большинства были постоянные «насиженные» места. Это были настоящие праздники футбола, поскольку перед встречей основного состава проходил ещё и матч дублёров.



Футбол в Таураге понимали все – и строители, и партийные деятели, не говоря уже об их жёнах. «Судью на мыло» посылали при первой возможности. Таких, как сегодня, раздевалок на стадионе не было, игроки команды гостей переодевались прямо в автобусе, а тактику игры обсуждали здесь же, рассевшись на траве. Сколько радости доставляло это любопытным мальчишкам, которые, услышав в перерыве о каких-нибудь хитрых задумках противника на второй тайм, торопились передать информацию и игрокам «Таураса», и болельщикам...



И.Баужа (второй справа)



Не пропускали ни одного матча и мы, подростки. Как пропустишь, если в команде играли аж два двоюродных брата отца – защитник Аугустас Флетовас и вратарь, легенда таурагского спорта, Людас Повилёнис.



Команду содержало очень сильное предприятие мясокомбината, и футболисты, прошу прощения, сотрудники комбината, старались радовать Таураге хорошей игрой. Их фамилии в городе знали все. После матчей мы, подростки, обязательно брали мяч и старались повторить виденное на стадионе.



Пишу это не для того, чтобы похвастаться хорошей памятью, и не потому чтобы ещё раз повторить известную фразу: «Город Таураге всегда славился своими прекрасными футболистами и особенно - вратарями».



Спортивные специалисты и без моей помощи обязательно вспомнят Модестаса Стониса, Эгидиюса Катаускаса, Жидрунаса Мачайтиса, Яунутиса и Эрнестаса Шяткусов, Эдвинаса Гердмонаса. Но и в этом списке на самом почётном месте стоит фамилия уникального игрока Йонаса Баужи.



«О, Йонас Баужа – какой это был вратарь!.. Йонас Баужа – без комментариев... Да, Йонас Баужа!..»



А кто он был на самом деле – человек, свои первые уроки футбола получивший на старом, довоенном, теперь с искусственным покрытием, стадионе? Что мы о нём знаем, кроме того, что он был известным?



Всемогущая Википедия в статье «Футбол для Литвы и мира» даёт о Й.Бауже удивительно «много» информации:



«Йонас Баужа (1942-2001), литовский футболист, вратарь, мастер спорта СССР (1962).



С 1959 года играл в команде мастеров вильнюсского «Спартака». Летом 1962 года перешёл в московский клуб ЦСКА, позже играл в командах России и Украины. Жил в Москве».



Литовский вариант Википедии предоставляет больше информации. Здесь, например, можно узнать, что знаменитый вратарь родился четырнадцатого февраля 1942 года в Таураге, в Третьем рейхе(?!)...



Конечно, хотелось бы верить, что в Таураге есть ещё дальние родственники Йонаса Баужи, которые могли бы рассказать о его детстве, семье. Сейчас известно только лишь то, что в возрасте пятнадцати лет он уже защищал ворота таурагской молодёжной команды.



Вот что рассказывал в 2012 году читателям газеты «Спортас» бывший житель Шяуляй Р. Лауринавичюс: «Забили ему, похоже, десять голов. В 1958 году приехал в Шяуляй к брату Витаутасу, бывшему вратарю команды «Эльняс». Были соседями. На утренние тренировки пригласили и Йонаса. «Обстреливали» его со всех сторон, заставляли падать в болота. Через полгода, когда на матч не явился Витаутас, тренер Игнас Урбонас поставил в ворота Йонаса. Поднимался он как на дрожжах – в 1959 году занял место вратаря команды мастеров вильнюсского «Спартака» Ляонаса Дуды».



В это время вильнюсский «Спартак» (будущий «Жальгирис») участвовал в чемпионатах группы «Б» союзного первенства. И уже в первом сезоне Й.Баужа из двадцати восьми встреч сыграл двадцать одну, пропустив в ворота всего десять голов. Команда тогда заняла пятое место. А в следующем сезоне, после изменения системы организации чемпионата, «Спартак» перешёл в группу «А». Йонас ещё три года защищал ворота команды.



Через много лет бывший игрок алма-атинского «Кайрата», а позже спортивный комментатор Диас Омаров с гордостью вспоминал: «Свой первый гол в официальных встречах я забил в ворота «Спартака» из Вильнюса, которые защищал тогда Йонас Баужа (позже вратарь московского ЦСКА и сборной СССР). Дик «выцарапал» мяч, посланный в борьбу, убежал от защитника, вышел один на один с голкипером и, сделав обманное движение вправо, пробил уже по пустым воротам. Этот гол принёс победу «Кайрату».



Источники утверждают, что после первого круга 1962 года Йонас оставил «Спартак», тогда уже переименованный в «Жальгирис», и уехал в Москву. Пойми, не по своей инициативе. Однако, ситуация была не такая простая.



В начале 70-х в мощной, а сегодня ещё и очень богатой, команде ЦСКА произошёл серьезный конфликт между вратарём Борисом Разинским и тренером Константином Бесковым. Отдав десять лет армейскому футболу, поиграв и в ЦДКА, и в ЦДСА, и в ЦСК МО, и в ЦСКА, Борис Разинский был вынужден покинуть клуб. Причина разногласий неясна, хотя официально вратарь из команды был уволен якобы из-за слабого зрения.



Отношения великого тренера и великого вратаря не сложились с самого начала, при том что Борис Давидович всегда придерживался режима. К слову, Борис Разинский обследовался в госпитале Бурденко, и никаких нарушений зрения выявлено не было. Он до самой своей кончины обходился без очков.



Итак, Константин Бесков начал искать нового вратаря. Приглашали разных игроков, даже самого высокого уровня, но тренеру они не подходили. Пока, наконец, в 1962 году в вильнюсском «Спартаке» Бесков не нашёл двадцатилетнего вратаря Йонаса Баужу.



Вспоминает бывший вратарь московского «Торпедо» и ленинградского «Зенита», тренер Алексей Поликанов: «В то время был по-настоящему прекрасный вратарь - Йонас Баужа, играл в вильнюсском «Жальгирисе». Здесь у него было много работы, в прямом смысле, «тащил» команду. Потом перешёл в ЦСКА, где было намного сложней. Команда-лидер перед вратарём ставит совсем другие задачи. Реально опасных моментов за матч бывало один–два, но тогда обязан по-настоящему спасать».



Высокий, гибкий, с хорошей реакцией Баужа надолго задержался в воротах армейцев. С таким вратарём команде стало намного спокойнее, хотя, по правде говоря, он тоже не был без греха.



Как вспоминают ветераны ЦСКА, Йонас любил выходить далеко из ворот и, не успев вернуться, получал гол, как говорят спортс­мены, прямо «за воротник».



Нередко, расслабившись, «ловил бабочек», потом, без основания, начинал нервничать, разрушать надёжную линию защиты. Но после путаницы с вратарями 1961 года, на пришедшего в команду вратаря молодёжной сборной СССР смотрели чуть ли не как на спасителя.



В первом своем сезоне Баужа сыграл 28 матчей из 32 и поставил своеобразный рекорд клуба, который не побит и сегодня. В 18-ти матчах он не пропустил ни одного мяча.



Забегая вперёд, надо сказать, в команде ЦСКА Й.Баужа играл семь лет, сыграл сто сорок четыре встречи чемпионата и шесть матчей кубка СССР. И в семидесяти четырёх встречах, а это практически каждая вторая игра (!),



охраняемые им ворота оставались «сухими»...



По правде говоря, Йонас не был первым литовцем в этой мощной команде. Самым первым вратарём в истории ЦСКА считают Франца Шимкунаса, после Второй мировой войны работавшего в области социального обеспечения Литвы.



Кстати, опять же, обгоняя события, надо заметить, что в России существует «Клуб Льва Яшина». Его членами могут стать вратари советского периода и российского футбола, которые за сто и более матчей не пропустили ни одного гола. Йонас Баужа в этом клубе записан под двадцать пятым номером.



Но вернёмся к началу. Несмотря на прекрасную игру Баужи, армейцы в том шестьдесят втором году заняли четвёртое место, из-за чего подал в отставку тренер Константин Бесков. Но, будучи тренером сборной СССР, он не забыл про молодого вратаря. Несколько раз Баужа приглашался на сборы основной сборной, в 1964 году был включён в расширенный состав сборной на финальный этап чемпионата Европы (как известно, тогда сборная СССР только в финале проиграла испанцам).



Однако в окончательный состав попали Лев Яшин и Рамаз Урушадзе. Правда, Йонаса включили в состав сборной на отборочные игры чемпионата Европы, но на поле он так и не вышел.



Интересно замечание нынешнего известного футбольного эксперта издания «Спорт-экспрес» Акселя Вартаняна о двадцатилетнем литовце, высказанное об играх 1962 года и как бы выпадающее из всей череды его положительных характеристик:



«Литовец Йонас Баужа, проходя службу в армии, запас понятных народу матерных фраз пополнил основательно, поэтому его ругательства состояли не из одного слова, как, например, у армянина Шагиняна, наказанного предупреждением (жёлтые и красные карточки начали применять только с 1970 года) за оскорбление судьи. Баужа стрелял очередями. Доказательством этого может стать запись в протоколе матча между ЦСКА и донецким «Шахтёром», сделанная сочинским судьёй Львом Саркисовым: «Игрок ЦСКА Баужа после встречи в судейской комнате оскорблял судей нецензурными словами».



За молодёжную сборную Баужа играл постоянно, однако, подняться на другой уровень, закрепиться в основной, взрослой, сборной СССР никак не получалось. Это обстоятельство, скорее всего, повлияло и на дальнейшую игру Йонаса. В 1964 и 1965 годы он выиграл бронзовые медали первенства СССР. Но если в 1964 году Баужа был основным стражем ворот ЦСКА, то в следующем сезоне его всё чаще заменял приглашённый из Саратова Лев Кудасов.



Йонас словно остановился, начал совершать необъяснимые ошибки. Это, как говорится, беда многих молодых талантов – рано всходят и, к сожалению, нередко так же рано вянут.



С другой стороны, если с Л.Кудасовым они соревновались как равноценные партнёры, то голкиперу из ташкентского «Пахтакора» Юрию Пшеничникову Й.Баужа безоговорочно проиграл. Поэтому, продержавшись в ЦСКА семь сезонов, он перешёл в московское «Динамо», где надеялся заменить легендарного Льва Яшина, возраст которого уже неизбежно подходил к сорока. Но Л.Яшин уходить не собирался и, просидев два сезона на скамье запасных и сыграв всего четыре встречи, Й.Баужа перешёл в московский «Спартак». До него в этой команде шестьдесят два матча сыграл бывший голкипер вильнюсского «Спартака» Владас Тучкус, ставший в 1956 году чемпионом СССР.



Но и в «Спартаке» угасающая карьера Йонаса до конца не сложилась. Хотя достижений хватало.



В команде Йонас дебютировал десятого мая 1970 года. В тот сезон он стал бронзовым призёром чемпионата СССР, а через год выиграл Кубок СССР. И, самое главное, именно в кубковых матчах он всегда был основным вратарём.



Интересный отрывок из книги «Спартак и другие» легендарного спартаковца, сыгравшего в сборной СССР пятьдесят два матча, Евгения Ловчева:



«В ворота на финал поставили Йонаса Баужу, прибалта. Парень он хороший, но странноватый. Как-то я спросил: «Йонас, ты как к русским относишься?» А он и говорит: «Нормально. Дали бы автомат, всех бы перестрелял». Сказал вроде бы шутя, но мне запомнилось.



И ещё Баужа запомнился своей первой машиной, «Москвичом», - как ни приедешь в Тарасовку (база «Спартака»), он всё свободное время лежал под своим авто. Постоянно его ремонтировал! Водитель Баужа был так себе. Помню картину – шоссе, едет Йонас и, когда его кто-то догоняет, вратарь высовывал огромную руку из окна и, как жезлом, махал ею – мол, обгоняйте, еду медленно!»



Вспоминает бывший одним из лучших нападающих московского «Спартака», позже тренер, работавший и с командой «Кареда» из Шяуляй, Александр Пискарёв:



«А я с ним в номере жил. Серьёзный парень. Насупленный, молчаливый. Поругался однажды в аэропорту со своим конкурентом Кавазашвили. Анзор его фашистом назвал, а Йонас ответил ещё жестче – и вспоминать-то неудобно. В 1971-м Баужа здорово подготовился к сезону, но с ним несправедливо поступили, и в воротах остался Кавазашвили, который был в плохой форме. После этого у Йонаса опустились руки. Он часами ковырялся в своём «Москвиче», а потом в той же одежде шёл на тренировку. Вёл себя вызывающе и показывал всем видом, что всех здесь ненавидит. Мне его очень жалко – если б ему дали сыграть, Йонас был бы совсем другим человеком».



Последней командой Йонаса Баужи стал выступавший тогда в первой лиге одесский «Черноморец», в котором один из ярчайших вратарей восьмидесятых, в возрасте всего тридцати одного года, закончил свою спортивную карьеру. Он не вернулся в Литву, а остался жить в Москве, где ещё раньше получил прекрасную квартиру чуть ли не в центре города, и работал директором какого-то стадиона.



Знавшие спортсмена близкие друзья уверяли, что это был на редкость порядочный и благородный человек. Умер Йонас в Москве пятого октября 2001 года в возрасте всего пятидесяти девяти лет. С величайшей ностальгией вспоминаю эти длинные, в два ряда, деревянные скамейки для болельщиков – совсем рядом с кромкой поля. И когда кто-нибудь из игроков с мячом на скорости приближался к этой боковой линии, многие болельщики пятились назад. В матчах тогда применялся один мяч и часто, когда он улетал за пределы поля, приходилось долго ждать, пока юркие мальчишки найдут его где-нибудь на огородах.Футбол в Таураге понимали все – и строители, и партийные деятели, не говоря уже об их жёнах. «Судью на мыло» посылали при первой возможности. Таких, как сегодня, раздевалок на стадионе не было, игроки команды гостей переодевались прямо в автобусе, а тактику игры обсуждали здесь же, рассевшись на траве. Сколько радости доставляло это любопытным мальчишкам, которые, услышав в перерыве о каких-нибудь хитрых задумках противника на второй тайм, торопились передать информацию и игрокам «Таураса», и болельщикам...Не пропускали ни одного матча и мы, подростки. Как пропустишь, если в команде играли аж два двоюродных брата отца – защитник Аугустас Флетовас и вратарь, легенда таурагского спорта, Людас Повилёнис.Команду содержало очень сильное предприятие мясокомбината, и футболисты, прошу прощения, сотрудники комбината, старались радовать Таураге хорошей игрой. Их фамилии в городе знали все. После матчей мы, подростки, обязательно брали мяч и старались повторить виденное на стадионе.Пишу это не для того, чтобы похвастаться хорошей памятью, и не потому чтобы ещё раз повторить известную фразу: «Город Таураге всегда славился своими прекрасными футболистами и особенно - вратарями».Спортивные специалисты и без моей помощи обязательно вспомнят Модестаса Стониса, Эгидиюса Катаускаса, Жидрунаса Мачайтиса, Яунутиса и Эрнестаса Шяткусов, Эдвинаса Гердмонаса. Но и в этом списке на самом почётном месте стоит фамилия уникального игрока Йонаса Баужи.«О, Йонас Баужа – какой это был вратарь!.. Йонас Баужа – без комментариев... Да, Йонас Баужа!..»А кто он был на самом деле – человек, свои первые уроки футбола получивший на старом, довоенном, теперь с искусственным покрытием, стадионе? Что мы о нём знаем, кроме того, что он был известным?Всемогущая Википедия в статье «Футбол для Литвы и мира» даёт о Й.Бауже удивительно «много» информации:«Йонас Баужа (1942-2001), литовский футболист, вратарь, мастер спорта СССР (1962).С 1959 года играл в команде мастеров вильнюсского «Спартака». Летом 1962 года перешёл в московский клуб ЦСКА, позже играл в командах России и Украины. Жил в Москве».Литовский вариант Википедии предоставляет больше информации. Здесь, например, можно узнать, что знаменитый вратарь родился четырнадцатого февраля 1942 года в Таураге, в Третьем рейхе(?!)...Конечно, хотелось бы верить, что в Таураге есть ещё дальние родственники Йонаса Баужи, которые могли бы рассказать о его детстве, семье. Сейчас известно только лишь то, что в возрасте пятнадцати лет он уже защищал ворота таурагской молодёжной команды.Вот что рассказывал в 2012 году читателям газеты «Спортас» бывший житель Шяуляй Р. Лауринавичюс: «Забили ему, похоже, десять голов. В 1958 году приехал в Шяуляй к брату Витаутасу, бывшему вратарю команды «Эльняс». Были соседями. На утренние тренировки пригласили и Йонаса. «Обстреливали» его со всех сторон, заставляли падать в болота. Через полгода, когда на матч не явился Витаутас, тренер Игнас Урбонас поставил в ворота Йонаса. Поднимался он как на дрожжах – в 1959 году занял место вратаря команды мастеров вильнюсского «Спартака» Ляонаса Дуды».В это время вильнюсский «Спартак» (будущий «Жальгирис») участвовал в чемпионатах группы «Б» союзного первенства. И уже в первом сезоне Й.Баужа из двадцати восьми встреч сыграл двадцать одну, пропустив в ворота всего десять голов. Команда тогда заняла пятое место. А в следующем сезоне, после изменения системы организации чемпионата, «Спартак» перешёл в группу «А». Йонас ещё три года защищал ворота команды.Через много лет бывший игрок алма-атинского «Кайрата», а позже спортивный комментатор Диас Омаров с гордостью вспоминал: «Свой первый гол в официальных встречах я забил в ворота «Спартака» из Вильнюса, которые защищал тогда Йонас Баужа (позже вратарь московского ЦСКА и сборной СССР). Дик «выцарапал» мяч, посланный в борьбу, убежал от защитника, вышел один на один с голкипером и, сделав обманное движение вправо, пробил уже по пустым воротам. Этот гол принёс победу «Кайрату».Источники утверждают, что после первого круга 1962 года Йонас оставил «Спартак», тогда уже переименованный в «Жальгирис», и уехал в Москву. Пойми, не по своей инициативе. Однако, ситуация была не такая простая.В начале 70-х в мощной, а сегодня ещё и очень богатой, команде ЦСКА произошёл серьезный конфликт между вратарём Борисом Разинским и тренером Константином Бесковым. Отдав десять лет армейскому футболу, поиграв и в ЦДКА, и в ЦДСА, и в ЦСК МО, и в ЦСКА, Борис Разинский был вынужден покинуть клуб. Причина разногласий неясна, хотя официально вратарь из команды был уволен якобы из-за слабого зрения.Отношения великого тренера и великого вратаря не сложились с самого начала, при том что Борис Давидович всегда придерживался режима. К слову, Борис Разинский обследовался в госпитале Бурденко, и никаких нарушений зрения выявлено не было. Он до самой своей кончины обходился без очков.Итак, Константин Бесков начал искать нового вратаря. Приглашали разных игроков, даже самого высокого уровня, но тренеру они не подходили. Пока, наконец, в 1962 году в вильнюсском «Спартаке» Бесков не нашёл двадцатилетнего вратаря Йонаса Баужу.Вспоминает бывший вратарь московского «Торпедо» и ленинградского «Зенита», тренер Алексей Поликанов: «В то время был по-настоящему прекрасный вратарь - Йонас Баужа, играл в вильнюсском «Жальгирисе». Здесь у него было много работы, в прямом смысле, «тащил» команду. Потом перешёл в ЦСКА, где было намного сложней. Команда-лидер перед вратарём ставит совсем другие задачи. Реально опасных моментов за матч бывало один–два, но тогда обязан по-настоящему спасать».Высокий, гибкий, с хорошей реакцией Баужа надолго задержался в воротах армейцев. С таким вратарём команде стало намного спокойнее, хотя, по правде говоря, он тоже не был без греха.Как вспоминают ветераны ЦСКА, Йонас любил выходить далеко из ворот и, не успев вернуться, получал гол, как говорят спортс­мены, прямо «за воротник».Нередко, расслабившись, «ловил бабочек», потом, без основания, начинал нервничать, разрушать надёжную линию защиты. Но после путаницы с вратарями 1961 года, на пришедшего в команду вратаря молодёжной сборной СССР смотрели чуть ли не как на спасителя.В первом своем сезоне Баужа сыграл 28 матчей из 32 и поставил своеобразный рекорд клуба, который не побит и сегодня. В 18-ти матчах он не пропустил ни одного мяча.Забегая вперёд, надо сказать, в команде ЦСКА Й.Баужа играл семь лет, сыграл сто сорок четыре встречи чемпионата и шесть матчей кубка СССР. И в семидесяти четырёх встречах, а это практически каждая вторая игра (!),охраняемые им ворота оставались «сухими»...По правде говоря, Йонас не был первым литовцем в этой мощной команде. Самым первым вратарём в истории ЦСКА считают Франца Шимкунаса, после Второй мировой войны работавшего в области социального обеспечения Литвы.Кстати, опять же, обгоняя события, надо заметить, что в России существует «Клуб Льва Яшина». Его членами могут стать вратари советского периода и российского футбола, которые за сто и более матчей не пропустили ни одного гола. Йонас Баужа в этом клубе записан под двадцать пятым номером.Но вернёмся к началу. Несмотря на прекрасную игру Баужи, армейцы в том шестьдесят втором году заняли четвёртое место, из-за чего подал в отставку тренер Константин Бесков. Но, будучи тренером сборной СССР, он не забыл про молодого вратаря. Несколько раз Баужа приглашался на сборы основной сборной, в 1964 году был включён в расширенный состав сборной на финальный этап чемпионата Европы (как известно, тогда сборная СССР только в финале проиграла испанцам).Однако в окончательный состав попали Лев Яшин и Рамаз Урушадзе. Правда, Йонаса включили в состав сборной на отборочные игры чемпионата Европы, но на поле он так и не вышел.Интересно замечание нынешнего известного футбольного эксперта издания «Спорт-экспрес» Акселя Вартаняна о двадцатилетнем литовце, высказанное об играх 1962 года и как бы выпадающее из всей череды его положительных характеристик:«Литовец Йонас Баужа, проходя службу в армии, запас понятных народу матерных фраз пополнил основательно, поэтому его ругательства состояли не из одного слова, как, например, у армянина Шагиняна, наказанного предупреждением (жёлтые и красные карточки начали применять только с 1970 года) за оскорбление судьи. Баужа стрелял очередями. Доказательством этого может стать запись в протоколе матча между ЦСКА и донецким «Шахтёром», сделанная сочинским судьёй Львом Саркисовым: «Игрок ЦСКА Баужа после встречи в судейской комнате оскорблял судей нецензурными словами».За молодёжную сборную Баужа играл постоянно, однако, подняться на другой уровень, закрепиться в основной, взрослой, сборной СССР никак не получалось. Это обстоятельство, скорее всего, повлияло и на дальнейшую игру Йонаса. В 1964 и 1965 годы он выиграл бронзовые медали первенства СССР. Но если в 1964 году Баужа был основным стражем ворот ЦСКА, то в следующем сезоне его всё чаще заменял приглашённый из Саратова Лев Кудасов.Йонас словно остановился, начал совершать необъяснимые ошибки. Это, как говорится, беда многих молодых талантов – рано всходят и, к сожалению, нередко так же рано вянут.С другой стороны, если с Л.Кудасовым они соревновались как равноценные партнёры, то голкиперу из ташкентского «Пахтакора» Юрию Пшеничникову Й.Баужа безоговорочно проиграл. Поэтому, продержавшись в ЦСКА семь сезонов, он перешёл в московское «Динамо», где надеялся заменить легендарного Льва Яшина, возраст которого уже неизбежно подходил к сорока. Но Л.Яшин уходить не собирался и, просидев два сезона на скамье запасных и сыграв всего четыре встречи, Й.Баужа перешёл в московский «Спартак». До него в этой команде шестьдесят два матча сыграл бывший голкипер вильнюсского «Спартака» Владас Тучкус, ставший в 1956 году чемпионом СССР.Но и в «Спартаке» угасающая карьера Йонаса до конца не сложилась. Хотя достижений хватало.В команде Йонас дебютировал десятого мая 1970 года. В тот сезон он стал бронзовым призёром чемпионата СССР, а через год выиграл Кубок СССР. И, самое главное, именно в кубковых матчах он всегда был основным вратарём.Интересный отрывок из книги «Спартак и другие» легендарного спартаковца, сыгравшего в сборной СССР пятьдесят два матча, Евгения Ловчева:«В ворота на финал поставили Йонаса Баужу, прибалта. Парень он хороший, но странноватый. Как-то я спросил: «Йонас, ты как к русским относишься?» А он и говорит: «Нормально. Дали бы автомат, всех бы перестрелял». Сказал вроде бы шутя, но мне запомнилось.И ещё Баужа запомнился своей первой машиной, «Москвичом», - как ни приедешь в Тарасовку (база «Спартака»), он всё свободное время лежал под своим авто. Постоянно его ремонтировал! Водитель Баужа был так себе. Помню картину – шоссе, едет Йонас и, когда его кто-то догоняет, вратарь высовывал огромную руку из окна и, как жезлом, махал ею – мол, обгоняйте, еду медленно!»Вспоминает бывший одним из лучших нападающих московского «Спартака», позже тренер, работавший и с командой «Кареда» из Шяуляй, Александр Пискарёв:«А я с ним в номере жил. Серьёзный парень. Насупленный, молчаливый. Поругался однажды в аэропорту со своим конкурентом Кавазашвили. Анзор его фашистом назвал, а Йонас ответил ещё жестче – и вспоминать-то неудобно. В 1971-м Баужа здорово подготовился к сезону, но с ним несправедливо поступили, и в воротах остался Кавазашвили, который был в плохой форме. После этого у Йонаса опустились руки. Он часами ковырялся в своём «Москвиче», а потом в той же одежде шёл на тренировку. Вёл себя вызывающе и показывал всем видом, что всех здесь ненавидит. Мне его очень жалко – если б ему дали сыграть, Йонас был бы совсем другим человеком».Последней командой Йонаса Баужи стал выступавший тогда в первой лиге одесский «Черноморец», в котором один из ярчайших вратарей восьмидесятых, в возрасте всего тридцати одного года, закончил свою спортивную карьеру. Он не вернулся в Литву, а остался жить в Москве, где ещё раньше получил прекрасную квартиру чуть ли не в центре города, и работал директором какого-то стадиона.Знавшие спортсмена близкие друзья уверяли, что это был на редкость порядочный и благородный человек. Умер Йонас в Москве пятого октября 2001 года в возрасте всего пятидесяти девяти лет. Альвидас ЯНЦЯВИЧЮС, журналист , специально для «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: "Жальгирис", вратарь, Таураге, "Спартак", Йонас Баужа, "Таурас", Баужа Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1218 — статья прочитана 166 раз Комментарии