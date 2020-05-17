Юбилей звезды советского хоккея 🔊 Воспроизвести 6 мая заслуженному мастеру спорта СССР хоккеисту Вячеславу Старшинову исполнилось 80 лет.



В составе сборной Советского Союза он стал двукратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы. Признан ЛИХГ лучшим нападающим Чемпионата мира 1965 года (Тампере, Финляндия).



Выступая в составе московского «Спартака», он трижды - в 1962-м, 1967-м и 1969 годах - становился чемпионом Советского Союза.



С 1969 года по 1971 год был капитаном сборной СССР.



Родился Вячеслав Старшинов 6 мая 1940 года в Москве. С 8-летнего возраста в обществе «Спартак» посещал различные спортивные кружки: увлекался акробатикой, боксом, футболом, хоккеем с мячом. Как акробата его даже приглашали в цирк на Цветном бульваре. Трижды выигрывал титул чемпиона СССР по футболу среди молодёжных команд в составе клуба «Спартак». В составе сборной Советского Союза он стал двукратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы. Признан ЛИХГ лучшим нападающим Чемпионата мира 1965 года (Тампере, Финляндия).Выступая в составе московского «Спартака», он трижды - в 1962-м, 1967-м и 1969 годах - становился чемпионом Советского Союза.С 1969 года по 1971 год был капитаном сборной СССР.Родился Вячеслав Старшинов 6 мая 1940 года в Москве. С 8-летнего возраста в обществе «Спартак» посещал различные спортивные кружки: увлекался акробатикой, боксом, футболом, хоккеем с мячом. Как акробата его даже приглашали в цирк на Цветном бульваре. Трижды выигрывал титул чемпиона СССР по футболу среди молодёжных команд в составе клуба «Спартак». Но всё же больше всего ему нравился хоккей на льду. В парке «Сокольники» каждый год заливали шикарный каток, где Вячеслав оттачивал своё мастерство.



В 17 лет он был приглашён в основной состав хоккейной команды «Спартак». Там под руководством тренеров А.Сеглина, А.Игумнова и В.Степанова он постигал вершины хоккейного мастерства. Ему нравилась позиция центрфорварда. И тренеры поставили ему в напарники более опытных игроков: братьев Бориса и Евгения Майоровых. И они не ошиблись в своём выборе. Эта тройка стала ведущей не только в «Спартаке», но и в сборной СССР.



Именно благодаря игре этого трио «Спартак» в 1962 году впервые становится чемпионом СССР, оставив позади бесспорных фаворитов – ЦСКА во главе с главным тренером сборной СССР А.Тарасовым.



Дебют В.Старшинова в сборной СССР состоялся в 1957 году. А на олимпийских играх в 1964-м в Инсбруке (Австрия) и в 1968 году в Гренобле (Франция) сборная Советского Союза завоёвывает золотые награды. И во многом благодаря усилиям Вячеслава Старшинова.



После ухода из тройки Евгения Майорова, его место достойно занял спартаковец Евгений Зимин. И игра этого трио нисколько не потускнела, наоборот заиграла новыми красками.



Долгие годы игра В.Старшинова радовала глаз любителей хоккея. Крепкий физически, всегда устремлённый на ворота, он ракетой прорезал строй соперников, и часто за воротами вратаря зажигалась красная лампочка. Это был игрок «Глыба», так его характеризовал известный спортивный комментатор Н.Озеров.



В составе сборной СССР провёл 182 игры и забил 149 шайб. А всего на счету В.Старшинова 588 забитых шайб. Причём он первый из советских хоккеистов перешёл рубеж в 400 забитых шайб.



Уже будучи в возрасте, он принял участие в матче века: «Суперсерия 72» СССР - Канада, помогая товарищам и словом, и делом.



Активную спортивную карьеру Вячеслав Старшинов закончил в 1973 году.



К слову, 24 февраля 1974 года в Вильнюсе на искусственном льду только что построенного Дворца спорта состоялся единственный в своём роде товарищеский хоккейный матч: Литва – СССР (ветераны). Счёт матча 4:9. Вячеслав Старшинов забил в том матче две шайбы.



Автор этих строк был обладателем счастливого билетика и воочию наблюдал за игрой этого мастера.



В 1975 году Вячеслав Старшинов уехал играть в Японию в качестве играющего тренера. Выступал за клуб «Обзи сэйзи» г. Томакомаи. И в 1977 году ведомая им команда стала чемпионом Японии. Грудь Вячеслава Старшинова украсила ещё одна золотая медаль.



Ещё играя в «Спартаке», В.Старшинов закончил Московский авиационно-технологический институт (МАТИ). Позже защитил диссертацию и стал кандидатом педагогических наук.



Долгие годы работал заведующим кафедрой физкультуры Московского инженерно-физического института (МИФИ), вначале в качестве доцента, а потом и профессора.



Родина высоко оценила спортивный и тренерский талант В.Старшинова: он награждён орденом Трудового Красного Знамени (1965 г.), орденом «Знак Почёта» (1968 г.), орденом Дружбы (1995 г.), орденами «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени (2000 г.) и 4-й степени в 2007 году, орденом Почёта (2010 г.).



От имени Международного Олимпийского комитета за заслуги перед олимпийским движением в 2000 году В.Старшинов был награждён «Олимпийским орденом».



Является заслуженным тренером РСФСР, заслуженным работником физкультуры и спорта РСФСР, заслуженным работником народного образования РСФСР.



Автор двух книг: «Я - центрфорвард» (1971 г.) и «Хоккейная школа» (1974 г.).



Я думаю, что многие любители хоккея Литвы старшего поколения помнят этого замечательного хоккеиста и присоединятся к поздравлениям по случаю его 80-летия. Виктор ТЕРЁШИН, Вильнюс , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: Вячеслав Старшинов Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1218 — статья прочитана 163 раза Комментарии