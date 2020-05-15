Римас Куртинайтис: «Я всю свою жизнь посвятил баскетболу» 🔊 Воспроизвести







21 год - в качестве игрока, 18 лет - в качестве тренера. Римас Куртинайтис - один из блестящей четвёрки литовских баскетболистов, который вместе с Шарунасом Марчюлёнисом, Арвидасом Сабонисом и Вальдемарасом Хомичюсом в составе сборной СССР выиграл олимпийское «золото» в Сеуле-1988. Со сборной СССР он стал также вице-чемпионом мира и чемпионом Европы.



После восстановления независимости в составе сборной Литвы он дважды становился бронзовым призёром Олимпиады и вице-чемпионом Европы.



В сезоне 2019/2020 Римас Куртинайтис возглавляет подмосковные «Химки», но Единую лигу ВТБ и Евролигу остановила пандемия короновируса. Будут ли продолжены чемпионаты - никто не знает. Легендарному литовскому баскетболисту и успешному тренеру Римасу Куртинайтису 15 мая исполняется 60 лет!После восстановления независимости в составе сборной Литвы он дважды становился бронзовым призёром Олимпиады и вице-чемпионом Европы.В сезоне 2019/2020 Римас Куртинайтис возглавляет подмосковные «Химки», но Единую лигу ВТБ и Евролигу остановила пандемия короновируса. Будут ли продолжены чемпионаты - никто не знает.



Журналисты очень любят Куртинайтиса, он охотно и с юмором с ними общается, даёт интервью и никогда за словом в карман не лезет.



«Обзор» из множества интервью легендарного игрока выбрал наиболее интересные мысли о его карьере, правилах жизни и видении баскетбола.



● Я всю свою жизнь посвятил баскетболу, и у меня практически всё в нём получилось. В качестве игрока, конечно, хотелось бы выступать в НБА, но во времена СССР это было невозможно.



● В Литве всегда делали упор на тактику, старались играть в умный баскетбол. Мы прекрасно понимали, что перебегать или затолкать ЦСКА, даже имея в своих рядах Сабониса, невозможно. Эти ребята могут голыми руками на лопатки медведя положить. Вот и приходилось противопоставлять им тактику. За счёт этого «Жальгирис» и побеждал ЦСКА в чемпионатах Союза.



● В моей стране очень любят баскетбол. Зарплаты баскетболистов в Литве и России несравнимы. Когда я учился в институте физкультуры, заведующий кафедрой профессор Стяпонас Бутаутас говорил: «Если каждый день честно делать свою работу, успех придёт». По такому принципу и надо действовать.



● Если в стране нет детских школ по баскетболу, которые должны пополнять мужские команды, то невозможно полноценно развивать баскетбол. С ребятами с улицы не выиграешь чемпионат Европы. Нужна системная работа, тренеры, которые будут работать с подрастающим поколением. Без этого ничего не получится.



● Самый большой талант – быть бойцом. Это касается всего спорта, не только баскетбола. В чём заключается талант? Забросить мяч в кольцо? Так сейчас это все могут сделать, даже центровые начали бросать с дистанции. Только вот одни могут прыгнуть за уходящим в аут мячом, а другие – нет. Я всегда отдам предпочтение в пользу бойца, его можно обучить. Заставить талантливого баскетболиста отдать все силы на площадке гораздо сложнее.



● Моим идеалом баскетболиста всегда был Майкл Джордан. Совокупность его таланта и самоотдачи сделали его лучшим игроком в истории НБА.



На снимке: 1988 год, Сеул. Олимпийские чемпионы (слева направо): Шарунас Марчюленис, Римас Куртинайтис, Арвидас Сабонис и Вальдемарас Хомичюс.



● Впервые услышал о Сабонисе, когда служил в армии, в рижском СКА, это был 1980 год. Доходили разговоры, что за юношескую сборную Литвы играет такой парень, с отличными задатками. А увидел Сабаса впервые весной 81-го в Новогорске. Мы тогда готовились в составе сборной Вооружённых сил СССР к какому-то турниру. Там же сборная юношеская Советского Союза тренировалась. Мы пришли в зал – они тренируются. Смотрю – такой худенький, пластичный, подвижный центровой и каждый второй бросок закладывает сверху.



● Я знаю двух человек, ставших чемпионами мира в 17 лет: это Пеле в футболе, и Сабонис – в баскетболе. Возможно, в истории спорта ещё есть такие люди, но я знаю только этих двоих.



● Во время своей первой поездки в Штаты купил кучу видеокассет — с играми Майкла Джордана, Спайда Уэбба и Доминика Уилкинса. Также там были матчи «Детройт Пистонс», за который тогда играли Айзея Томас и Деннис Родман. Тогда именно эта команда задавала тон в НБА, время «Чикаго Буллс» пришло чуть позже. И вот все деньги я потратил не на джинсы, а на видеокассеты с баскетболом. Ещё купил себе кассету с фильмом «Пинк Флойд: Стена». Первые мои покупки в США были связаны с музыкой и баскетболом.



● Моя политическая история началась в 36 лет: я тогда играл во Франции и чувствовал, что конец спортивной карьеры уже близок. В Литве в том году сменилась власть, у руля страны встали консерваторы. Программа этой партии мне была близка, хотя в партии я не состоял. Вскоре после их прихода мне позвонили и предложили занять пост министра спорта. Сначала я сомневался: говорил, что умею играть в баскетбол, охотиться, рыбачить, но не умею быть министром. Меня успокоили и поддержали: мол, все так начинали, в Литве тебя все знают, ты имеешь определённый авторитет. Одним словом, уговорили, и премьер-министр подписал указ о моём назначении.



Чемпионы Олимпийских игр в Сеуле (1988 г.).







● Мы уже собирались в Литве. Встретились не только с теми, кто играл в Сеуле-1988, а собрали круг пошире - людей, выступавших за сборную СССР до нас и после нас. Ведь в 1988 году Олимпиаду выиграли не только мы, но и вся система советского баскетбола.



● Мы хорошо играли в том отборочном цикле и считались претендентами на медали. Но в первой же игре уступили Югославии. После матча мы были прибиты, пришли в раздевалку и долго молчали, как будто бы кто-то умер. Приехали в Олимпийскую деревню и решили устроить командное собрание без тренеров. В тот момент никто не думал о медалях, а о «золоте» и подавно. Это было из области фантастики. И тогда я сказал, что напьюсь, если мы выиграем турнир. До этого я два года не употреблял алкоголь и думал, что навсегда отказался от него. Хомичюс сказал, что сбреет свои легендарные усы, а Тараканов обещал побриться налысо. После победы в финале над Югославией возвращаемся в Олимпийскую деревню. Откуда-то там берётся алкоголь. Помню, я выпил много джин-тоника и уснул абсолютно пьяным. Хомичюс сбрил усы, а Тараканов отказался. Сказал, что жена ему этого не простит.



● Олимпийский чемпион – это звание, у которого нет приставки «экс». Помню, когда я был министром спорта, приехал на конференцию с участием 50 коллег из европейских стран. Когда меня представили как министра, реакция была сдержанная, а после дополнения «олимпийский чемпион» по залу прокатился гул. Как говорится, половину жизни ты работаешь на имя, затем оно на тебя.



● Я всё время на связи с бывшими партнёрами. С Волковым, Марчюлёнисом, Сабонисом, Таракановым, Тихоненко... У нас есть чат, где мы общаемся практически каждый день. В нём присутствует даже Хосе Бирюков, выступавший сначала за молодёжную сборную СССР, а потом за взрослую сборную Испании. Одним словом, у нас сохранились прекрасные взаимоотношения вне зависимости от национальности. Мы достигли многого, стали олимпийскими чемпионами. Это связало нас на всю жизнь.











● В баскетболе всё как в авиации. Лётчикам, которые не налетают определённое количество часов, не дадут управлять истребителем. Хочешь играть – тренируйся. Трёхчасовые занятия помогали и несколько лет назад, когда нам удалось выиграть Еврокубок, и сейчас. Конечно, можно вообще не тренироваться, а потом выходить на паркет и обыгрывать любого соперника, но для этого надо иметь в своём составе Майкла Джордана, Ларри Берда, Кобе Брайанта и Леброна Джеймса.



● Деньги для меня никогда не стояли на первом месте. Не охотился за ними. Во главу угла всегда ставил и ставлю хорошие отношения. Да, сейчас весь мир стоит на деньгах. Главный вопрос: кто сколько зарабатывает? Очень популярным стало выражение: «Деньги не пахнут». А по-моему - пахнут. Очень важно, как именно ты зарабатываешь, честно ли делаешь своё дело. Горжусь, что всегда в жизни поступал по совести.



● Рыбалка и охота – это мой стиль жизни. Мои любимые гаджеты – удочка и ружьё. Самый большой улов – сазан и щука по 8 килограммов. Таких уловов, как у Арвидаса Сабониса, у меня не было. Он как-то на Мальдивах поймал 100-килограммового марлина. Для меня играет роль частота улова, а не размер добычи. Сидеть пару суток ради одной рыбы – это не для меня.











● Предпочитаю отдых в Литве. У меня есть дача на озере. Там живёт много моих друзей, которые разделяют мою страсть к рыбалке.



● Я против того, как было в советские времена, когда нас закрывали на базе неделями. А если кого-то из игроков видели в ресторане, всё – значит, пил. Но мы же не всегда пили. Но тогда так считалось: ходил в ресторан, значит пил.







● Работать сразу с клубом и сборной – это то же самое, что одновременно заниматься сексом и ехать за рулём машины. Не получится ни того, ни другого.



● Те, кто попал на карантин в однокомнатной квартире, - им сейчас очень тяжело. У меня же есть возможность двигаться, хотя спортивная форма в любом случае теряется. Последние шесть-семь месяцев я питался один раз в день - только обедал. Это помогло мне сбросить 8 килограммов, но, похоже, за период карантина я вновь их наберу. Я не унываю, ведь это вызов для всех. Все встали на одну линию — богатые и бедные, политики и рабочие, европейцы и африканцы. Вирус всех уравнял, и для каждого из нас один шаг может стать неверным. Все на одном корабле в море. Надеюсь, что эта ситуация сплотит как можно больше людей. К тому же мы постоянно заняты, даже в отпуске находятся какие-то срочные дела. Сейчас же всё замедлилось, всё закрыто и у всех появилось гораздо больше времени, чтобы провести его с семьёй. Это бесценно. Наконец-то мы узнаем имена наших жён и детей.



В публикации использованы фотографии из архива баскетбольного клуба "Химки"



Когда литовский специалист покидал Россию, уже были проблемы с международными рейсами. Поэтому он с литовскими помощниками по тренерскому штабу «Химок» прилетел в Калининград, они арендовали машину и добрались до границы Литвы, которую перешли пешком.Журналисты очень любят Куртинайтиса, он охотно и с юмором с ними общается, даёт интервью и никогда за словом в карман не лезет.«Обзор» из множества интервью легендарного игрока выбрал наиболее интересные мысли о его карьере, правилах жизни и видении баскетбола.● Я всю свою жизнь посвятил баскетболу, и у меня практически всё в нём получилось. В качестве игрока, конечно, хотелось бы выступать в НБА, но во времена СССР это было невозможно.● В Литве всегда делали упор на тактику, старались играть в умный баскетбол. Мы прекрасно понимали, что перебегать или затолкать ЦСКА, даже имея в своих рядах Сабониса, невозможно. Эти ребята могут голыми руками на лопатки медведя положить. Вот и приходилось противопоставлять им тактику. За счёт этого «Жальгирис» и побеждал ЦСКА в чемпионатах Союза.● В моей стране очень любят баскетбол. Зарплаты баскетболистов в Литве и России несравнимы. Когда я учился в институте физкультуры, заведующий кафедрой профессор Стяпонас Бутаутас говорил: «Если каждый день честно делать свою работу, успех придёт». По такому принципу и надо действовать.● Если в стране нет детских школ по баскетболу, которые должны пополнять мужские команды, то невозможно полноценно развивать баскетбол. С ребятами с улицы не выиграешь чемпионат Европы. Нужна системная работа, тренеры, которые будут работать с подрастающим поколением. Без этого ничего не получится.● Самый большой талант – быть бойцом. Это касается всего спорта, не только баскетбола. В чём заключается талант? Забросить мяч в кольцо? Так сейчас это все могут сделать, даже центровые начали бросать с дистанции. Только вот одни могут прыгнуть за уходящим в аут мячом, а другие – нет. Я всегда отдам предпочтение в пользу бойца, его можно обучить. Заставить талантливого баскетболиста отдать все силы на площадке гораздо сложнее.● Моим идеалом баскетболиста всегда был Майкл Джордан. Совокупность его таланта и самоотдачи сделали его лучшим игроком в истории НБА.● Впервые услышал о Сабонисе, когда служил в армии, в рижском СКА, это был 1980 год. Доходили разговоры, что за юношескую сборную Литвы играет такой парень, с отличными задатками. А увидел Сабаса впервые весной 81-го в Новогорске. Мы тогда готовились в составе сборной Вооружённых сил СССР к какому-то турниру. Там же сборная юношеская Советского Союза тренировалась. Мы пришли в зал – они тренируются. Смотрю – такой худенький, пластичный, подвижный центровой и каждый второй бросок закладывает сверху.● Я знаю двух человек, ставших чемпионами мира в 17 лет: это Пеле в футболе, и Сабонис – в баскетболе. Возможно, в истории спорта ещё есть такие люди, но я знаю только этих двоих.● Во время своей первой поездки в Штаты купил кучу видеокассет — с играми Майкла Джордана, Спайда Уэбба и Доминика Уилкинса. Также там были матчи «Детройт Пистонс», за который тогда играли Айзея Томас и Деннис Родман. Тогда именно эта команда задавала тон в НБА, время «Чикаго Буллс» пришло чуть позже. И вот все деньги я потратил не на джинсы, а на видеокассеты с баскетболом. Ещё купил себе кассету с фильмом «Пинк Флойд: Стена». Первые мои покупки в США были связаны с музыкой и баскетболом.● Моя политическая история началась в 36 лет: я тогда играл во Франции и чувствовал, что конец спортивной карьеры уже близок. В Литве в том году сменилась власть, у руля страны встали консерваторы. Программа этой партии мне была близка, хотя в партии я не состоял. Вскоре после их прихода мне позвонили и предложили занять пост министра спорта. Сначала я сомневался: говорил, что умею играть в баскетбол, охотиться, рыбачить, но не умею быть министром. Меня успокоили и поддержали: мол, все так начинали, в Литве тебя все знают, ты имеешь определённый авторитет. Одним словом, уговорили, и премьер-министр подписал указ о моём назначении.● Мы уже собирались в Литве. Встретились не только с теми, кто играл в Сеуле-1988, а собрали круг пошире - людей, выступавших за сборную СССР до нас и после нас. Ведь в 1988 году Олимпиаду выиграли не только мы, но и вся система советского баскетбола.● Мы хорошо играли в том отборочном цикле и считались претендентами на медали. Но в первой же игре уступили Югославии. После матча мы были прибиты, пришли в раздевалку и долго молчали, как будто бы кто-то умер. Приехали в Олимпийскую деревню и решили устроить командное собрание без тренеров. В тот момент никто не думал о медалях, а о «золоте» и подавно. Это было из области фантастики. И тогда я сказал, что напьюсь, если мы выиграем турнир. До этого я два года не употреблял алкоголь и думал, что навсегда отказался от него. Хомичюс сказал, что сбреет свои легендарные усы, а Тараканов обещал побриться налысо. После победы в финале над Югославией возвращаемся в Олимпийскую деревню. Откуда-то там берётся алкоголь. Помню, я выпил много джин-тоника и уснул абсолютно пьяным. Хомичюс сбрил усы, а Тараканов отказался. Сказал, что жена ему этого не простит.● Олимпийский чемпион – это звание, у которого нет приставки «экс». Помню, когда я был министром спорта, приехал на конференцию с участием 50 коллег из европейских стран. Когда меня представили как министра, реакция была сдержанная, а после дополнения «олимпийский чемпион» по залу прокатился гул. Как говорится, половину жизни ты работаешь на имя, затем оно на тебя.● Я всё время на связи с бывшими партнёрами. С Волковым, Марчюлёнисом, Сабонисом, Таракановым, Тихоненко... У нас есть чат, где мы общаемся практически каждый день. В нём присутствует даже Хосе Бирюков, выступавший сначала за молодёжную сборную СССР, а потом за взрослую сборную Испании. Одним словом, у нас сохранились прекрасные взаимоотношения вне зависимости от национальности. Мы достигли многого, стали олимпийскими чемпионами. Это связало нас на всю жизнь.● В баскетболе всё как в авиации. Лётчикам, которые не налетают определённое количество часов, не дадут управлять истребителем. Хочешь играть – тренируйся. Трёхчасовые занятия помогали и несколько лет назад, когда нам удалось выиграть Еврокубок, и сейчас. Конечно, можно вообще не тренироваться, а потом выходить на паркет и обыгрывать любого соперника, но для этого надо иметь в своём составе Майкла Джордана, Ларри Берда, Кобе Брайанта и Леброна Джеймса.● Деньги для меня никогда не стояли на первом месте. Не охотился за ними. Во главу угла всегда ставил и ставлю хорошие отношения. Да, сейчас весь мир стоит на деньгах. Главный вопрос: кто сколько зарабатывает? Очень популярным стало выражение: «Деньги не пахнут». А по-моему - пахнут. Очень важно, как именно ты зарабатываешь, честно ли делаешь своё дело. Горжусь, что всегда в жизни поступал по совести.● Рыбалка и охота – это мой стиль жизни. Мои любимые гаджеты – удочка и ружьё. Самый большой улов – сазан и щука по 8 килограммов. Таких уловов, как у Арвидаса Сабониса, у меня не было. Он как-то на Мальдивах поймал 100-килограммового марлина. Для меня играет роль частота улова, а не размер добычи. Сидеть пару суток ради одной рыбы – это не для меня.● Предпочитаю отдых в Литве. У меня есть дача на озере. Там живёт много моих друзей, которые разделяют мою страсть к рыбалке.● Я против того, как было в советские времена, когда нас закрывали на базе неделями. А если кого-то из игроков видели в ресторане, всё – значит, пил. Но мы же не всегда пили. Но тогда так считалось: ходил в ресторан, значит пил.● Я - человек прямой. Вот читаю автобиографии многих спортс­менов, и мне смешно – какие же они правильные были, с ума сойти! Не пили ничего крепче кофе, любили до гроба только жён... На самом деле мы жили в те времена, когда всё время хотелось достать спиртного. Для меня напиток номер один – пиво. Была бы у меня тогда возможность выдуть цистерну, обязательно это сделал бы! Но я развлекался всегда с умом. Принцип был такой: в выходной гуляй, пока есть силы. Но приходит время матчей – приходит и ответственность.● Работать сразу с клубом и сборной – это то же самое, что одновременно заниматься сексом и ехать за рулём машины. Не получится ни того, ни другого.● Те, кто попал на карантин в однокомнатной квартире, - им сейчас очень тяжело. У меня же есть возможность двигаться, хотя спортивная форма в любом случае теряется. Последние шесть-семь месяцев я питался один раз в день - только обедал. Это помогло мне сбросить 8 килограммов, но, похоже, за период карантина я вновь их наберу. Я не унываю, ведь это вызов для всех. Все встали на одну линию — богатые и бедные, политики и рабочие, европейцы и африканцы. Вирус всех уравнял, и для каждого из нас один шаг может стать неверным. Все на одном корабле в море. Надеюсь, что эта ситуация сплотит как можно больше людей. К тому же мы постоянно заняты, даже в отпуске находятся какие-то срочные дела. Сейчас же всё замедлилось, всё закрыто и у всех появилось гораздо больше времени, чтобы провести его с семьёй. Это бесценно. Наконец-то мы узнаем имена наших жён и детей. Альгис КАЛАНТА , специально для «Обзора» Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: баскетбол, 60, "Химки", Римас Куртинайтис, Куртинайтис Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1219 — статья прочитана 208 раз Комментарии