Будем жить! 🔊 Воспроизвести В последнее время многократно повторяемое утверждение, что после пандемии мир станет другим, уже набило оскомину и превратилось в очередной газетный штамп. Да, мы готовы к тому, что предстоит пережить экономический кризис. Но есть определённые предпосылки к тому, что Литве удастся преодолеть этот кризис без катастрофических для государства последствий.



Пугавшая в начале пандемии напряжённость внутри ЕС понемногу спадает. Жаль, конечно, что при закрытых границах мир станет менее мобильным. Но уже понемногу возобновляются авиарейсы, а туроператоры, представители гостиничного бизнеса и, конечно, правительства тех стран, которые живут за счёт туризма, активно ищут выход из создавшегося положения, а значит, нужные решения будут найдены. Пугавшая в начале пандемии напряжённость внутри ЕС понемногу спадает. Жаль, конечно, что при закрытых границах мир станет менее мобильным. Но уже понемногу возобновляются авиарейсы, а туроператоры, представители гостиничного бизнеса и, конечно, правительства тех стран, которые живут за счёт туризма, активно ищут выход из создавшегося положения, а значит, нужные решения будут найдены. Совершенно очевидно, что произойдут огромные изменения в системе здравоохранения, и не только в Литве, но и во всём мире. Можно надеяться на то, что мир всё–таки не перевернётся и не рухнет, а, с учётом всего пережитого, станет надёжнее и безопаснее. Хотя делать какие–либо прогнозы, особенно сейчас, дело очень рискованное. Вот, к примеру, совсем недавно эксперты утверждали, что после пандемии в нашем обществе будет ощущаться стагнация: люди начнут осторожничать, экономить, копить деньги на чёрный день, и даже мода может радикально измениться.



Но жизнь есть жизнь, и она вносит свои коррективы. И хотя карантин продлён ещё как минимум на две недели, на природу все эти ограничения, к счастью, не распространяются.



Вся Клайпеда утопает в зелёной дымке, радуют глаз яркие весенние цветы. За неделю в витринах магазинов успели переодеться манекены - начинается новый сезон! Одно за другим открываются уличные кафе.



На днях я заметила, что открылся даже китайский ресторан. С сочувствием подумала: вот уж кому будет трудно вернуть своих клиентов! Ведь люди склонны ко всякого рода предубеждениям. Решила, что обязательно пообедаю у них, чтобы, так сказать, поддержать китайский бизнес. И каково же было моё удивление, когда, подойдя к открытой террасе, где расположился ресторанчик «Джинг бинлоу», я увидела один-единственный свободный столик, все остальные были заняты. А это значит, что у людей уже выработался стойкий иммунитет к трудностям, и каким–то вирусом наш народ не запугаешь.



Похоже, зря психологи и психиатры пугают кризисом эмоционального здоровья. Нет, конечно, мы понимаем, что бережёного бог бережёт. И, боже упаси, карантин не нарушаем! Но и не трясёмся от страха.



Было очень интересно наблюдать, как за столиками расположенных неподалёку кафе, люди, подставив лица весеннему солнышку, потягивали свой кофе и явно наслаждались моментом.



Конечно, чашка кофе в уличном кафе - не самое дорогое удовольствие, но согласитесь, что после двух месяцев «вселенского затворничества» это самое то. Ведь давно известно, что новая причёска и чашечка кофе – лучшее средство от хандры.



А ещё я подумала о том, что сейчас много говорится о необходимости спасать бизнес, и, в первую очередь, те предприятия, которые «несут для государства золотые яйца». Но крупный бизнес, о котором идёт речь, как правило, годами имеет немаленькую прибыль и уж точно располагает подушкой финансовой безопасности.



Некоторые предприниматели рассчитывают выйти из кризиса через три месяца, более осторожные называют сроки в полгода, год. А как будет выживать мелкий бизнес, тот, который не несёт золотые яйца? Ведь эти маленькие кафе, парикмахерские, салоны красоты, кондитерские и цветочные магазинчики делают нашу жизнь нескучной, вносят в неё разнообразие и краски. Как будем обходиться без них, если они вдруг закроются?



Я часто прохожу мимо недавно открывшегося в Старом городе очень стильного салона «Барбар’ас». Через огромные окна любуюсь оригинальным интерьером и работой молодых брадобреев. В этом салоне работают исключительно парни. Я понимаю, что это не просто парикмахерская, а чья-то исполнившаяся мечта, и, конечно же, чья-то надежда. А за этой их мечтой наверняка стоит кредит, который надо отработать.



Когда я думаю про этих мальчишек, так удачно взявших старт, мне так и хочется обратиться ко всем нам: «Друзья, давайте будем стричься, бриться, пить кофе, покупать цветы и хотя бы иногда ездить на такси. При этом мы не будем транжирами. Мы просто поддержим тех, кто не раз поднимал нам настроение, когда оно было на нуле!»



Кто–нибудь наверняка скажет: «А что, если денег нет?» Ну, как говорится, на нет и суда нет. Мне тоже в жизни не раз приходилось сталкиваться с безденежьем. Я знаю, что это такое. Но деньги - это особая энергия. Порой бывает так, что последняя копейка, пущенная можно сказать на ветер, поднимает настроение, придаёт импульс и даже приносит удачу.



Я лично всегда надеюсь на лучшее и верю в то, что, как поёт Розенбаум, «всё вернётся, обязательно опять вернётся - и погода, и надежды, и тепло друзей». А вернётся – значит, будем жить! Тамара ЛОХАНКИНА, Клайпеда , специально для «Обзора» Категории: общество Ключевые слова: карантин Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1218 — статья прочитана 138 раз Комментарии