Святой день 🔊 Воспроизвести



В этом году из-за карантина празднование Дня Победы в Вильнюсе получилось особенным: жители и гости литовской столицы, не страдающие провалами в исторической памяти, начали приходить на Антакальнисский воинский мемориал за несколько дней до 9 мая.



Так, в канун 75-летия Великой Победы по инициативе посольства Республики Беларусь была проведена акция взятия земли с мест захоронения советских воинов на территории Литвы. Эта земля будет помещена в крипту Храма всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, в столице Беларуси, где уже находится большое количество свидетельств воинского подвига в различных войнах и локальных конфликтах.



8 мая от имени президента Литвы Гитанаса Науседы солдаты роты почётного караула Вооружённых сил Литвы возложили цветы к Мемориалу жертв Второй мировой войны, Мемориалу погибших за Родину военнослужащих ВС Литвы, Мемориалу защитников свободы Литвы и на могилу командира «лесных братьев» Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса. Так, в канун 75-летия Великой Победы по инициативе посольства Республики Беларусь была проведена акция взятия земли с мест захоронения советских воинов на территории Литвы. Эта земля будет помещена в крипту Храма всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, в столице Беларуси, где уже находится большое количество свидетельств воинского подвига в различных войнах и локальных конфликтах.8 мая от имени президента Литвы Гитанаса Науседы солдаты роты почётного караула Вооружённых сил Литвы возложили цветы к Мемориалу жертв Второй мировой войны, Мемориалу погибших за Родину военнослужащих ВС Литвы, Мемориалу защитников свободы Литвы и на могилу командира «лесных братьев» Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса. Цветы также были возложены на мемориале в Паняряй к памятникам жертвам нацизма и геноцида евреев, другим мемориалам.



В течение пятницы немало людей пришло, чтобы поклониться памяти советских воинов, положить цветы на могильные плиты, на которых начертаны имена солдат самых разных национальностей, в том числе и литовцев – настоящих освободителей своей Родины.



А в субботу, 9 мая, людской ручеёк стал ещё полноводней. Продолжали люди идти сюда и в воскресенье, 10 мая.







Подумалось, что это самый лучший ответ той вакханалии, развёрнутой против празднования Дня Победы в Литве и других странах «победившей демократии».



Значит, ещё не всё потеряно, есть ещё зёрна здравомыслия в нашем обществе, раз люди шли и шли в эти дни, чтобы поклониться памяти солдат, спасших человечество от гитлеровских палачей.







К слову, даже те, кто свято уверен, что цивилизованные головорезы уж его-то и его детей и внуков не тронули бы как расово близких к арийцам, взявшим на себя функции бога, получается, признают, что кто-то другой может решать, жить ему и его детям или же сгинуть бесследно.



Сайт www.obzor.lt во многих публикациях с фотографиями фотокорреспондентов «Обзора» Владимира Клоповского и Аркадия Бабахина подробно рассказал о праздновании Дня Победы в Вильнюсе. Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: День Победы, 9 мая, Антакальнисское кладбище, Память о Великой Отечественной войне, Антакальнис Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1218 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 147 раз Комментарии