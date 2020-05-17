Главная >> Новости >> в странах Балтии, история >> С высокой «колокольни»

С высокой «колокольни»

Государственная компания «Литовский центр радио и телевидения», обслуживающая столичную телевышку, проинформировала, что впервые открывает для посетителей самую высокую в Литве смотровую площадку-террасу.

Открытая смотровая площадка на вильнюсской телебашне находится на высоте 180 метров, сообщает портал Made in Vilnius.

«Уважаемые посетители телебашни, у нас есть для вас хорошие новости! Приглашаем вас полюбоваться Вильнюсом с открытой площадки на 22-м этаже на высоте 180 метров», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте телебашни tvbokstas.lt.

Подняться на неё можно с 11 до 20 часов. Полюбоваться Вильнюсом с высоты птичьего полёта можно за 10 евро. Правда, в ветреные и дождливые дни площадка будет закрыта.
Телебашня в столичном районе Каролинишкес уже 40 лет служит для передачи теле- и радиопрограмм, а в последнее время – передачи данных для предоставления услуг.

Вильнюсская телебашня построена по проекту, разработанному в Государственном проектном институте Министерства связи СССР, автор проекта башни архитектор Владимир Обыдов.

Такой же объект был возведён в Таллине и в Баку, планировалось возведение в Екатеринбурге (её начали строить, но так и не достроили), а также в Перми и Владивостоке (но в этих городах вильнюсских «близнецов» строить так и не начали).

Это самое высокое здание в Литве (326,5 м).

«Обзор» неоднократно обращался к истории вильнюсской телебашни, строительство которой началось в 1974 году.

Основные общестроительные работы выполнили тресты Вильнюсстрой и Проммонтаж. Электрическую часть выполняли калининградские подрядчики, они же делали и изоляционные работы.

Такие уникальные объекты невозможно возвести без эксклюзивных решений, тем более в то, далёкое время. И лишь талант инженеров и рабочих позволял успешно справляться со всеми трудностями. Вращающиеся полы на верхней обстройке, к примеру, изготовляли на Вильнюсском заводе радиокомпонентов. Начальник 13-го цеха И.Кукянис рассказывал, как это было: «При выполнении заказа требовалось выполнить большой объём сложных фрезерных работ. С этой задачей успешно справились наши опытные мастера Т.Войшнис, И.Адинец, Я.Бойко. Всего же для телебашни было изготовлено тридцать уникальных металлоконструкций».

Интересно, наследники этих мастеров знают, что в уникальном объекте есть частица труда и их дедушки?

Здание было принято в эксплуатацию 30 декабря 1980 г., Совет министров Литовской ССР утвердил этот акт 30 января 1981 года.
"Обзор"
Категории: в странах Балтии, история
Ключевые слова: Вильнюс, телебашня, смотровая площадка
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1218
статья прочитана 145 раз
добавлена сегодня, 17 мая, 15:00

Комментарии

As
17 мая, 15:55
#
Почему в Швеции нет эпидемии covid-19 #ИсраэльШамир #ИгорьГончаров
youtube.com/watch?v=Jp4qUrQaepA
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка