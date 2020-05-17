С высокой «колокольни» 🔊 Воспроизвести Государственная компания «Литовский центр радио и телевидения», обслуживающая столичную телевышку, проинформировала, что впервые открывает для посетителей самую высокую в Литве смотровую площадку-террасу.



Открытая смотровая площадка на вильнюсской телебашне находится на высоте 180 метров, сообщает портал Made in Vilnius.



«Уважаемые посетители телебашни, у нас есть для вас хорошие новости! Приглашаем вас полюбоваться Вильнюсом с открытой площадки на 22-м этаже на высоте 180 метров», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте телебашни tvbokstas.lt.



Подняться на неё можно с 11 до 20 часов. Полюбоваться Вильнюсом с высоты птичьего полёта можно за 10 евро. Правда, в ветреные и дождливые дни площадка будет закрыта. Открытая смотровая площадка на вильнюсской телебашне находится на высоте 180 метров, сообщает портал Made in Vilnius.«Уважаемые посетители телебашни, у нас есть для вас хорошие новости! Приглашаем вас полюбоваться Вильнюсом с открытой площадки на 22-м этаже на высоте 180 метров», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте телебашни tvbokstas.lt.Подняться на неё можно с 11 до 20 часов. Полюбоваться Вильнюсом с высоты птичьего полёта можно за 10 евро. Правда, в ветреные и дождливые дни площадка будет закрыта.



Вильнюсская телебашня построена по проекту, разработанному в Государственном проектном институте Министерства связи СССР, автор проекта башни архитектор Владимир Обыдов.



Такой же объект был возведён в Таллине и в Баку, планировалось возведение в



Это самое высокое здание в Литве (326,5 м).



«Обзор» неоднократно обращался к



Основные общестроительные работы выполнили тресты Вильнюсстрой и Проммонтаж. Электрическую часть выполняли калининградские подрядчики, они же делали и изоляционные работы.



Такие уникальные объекты невозможно возвести без эксклюзивных решений, тем более в то, далёкое время. И лишь талант инженеров и рабочих позволял успешно справляться со всеми трудностями. Вращающиеся полы на верхней обстройке, к примеру, изготовляли на Вильнюсском заводе радиокомпонентов. Начальник 13-го цеха И.Кукянис рассказывал, как это было: «При выполнении заказа требовалось выполнить большой объём сложных фрезерных работ. С этой задачей успешно справились наши опытные мастера Т.Войшнис, И.Адинец, Я.Бойко. Всего же для телебашни было изготовлено тридцать уникальных металлоконструкций».



Интересно, наследники этих мастеров знают, что в уникальном объекте есть частица труда и их дедушки?



Здание было принято в эксплуатацию 30 декабря 1980 г., Совет министров Литовской ССР утвердил этот акт 30 января 1981 года. Телебашня в столичном районе Каролинишкес уже 40 лет служит для передачи теле- и радиопрограмм, а в последнее время – передачи данных для предоставления услуг.Вильнюсская телебашня построена по проекту, разработанному в Государственном проектном институте Министерства связи СССР, автор проекта башни архитектор Владимир Обыдов.Такой же объект был возведён в Таллине и в Баку, планировалось возведение в Екатеринбурге (её начали строить, но так и не достроили), а также в Перми и Владивостоке (но в этих городах вильнюсских «близнецов» строить так и не начали).Это самое высокое здание в Литве (326,5 м).«Обзор» неоднократно обращался к истории вильнюсской телебашни , строительство которой началось в 1974 году.Основные общестроительные работы выполнили тресты Вильнюсстрой и Проммонтаж. Электрическую часть выполняли калининградские подрядчики, они же делали и изоляционные работы.Такие уникальные объекты невозможно возвести без эксклюзивных решений, тем более в то, далёкое время. И лишь талант инженеров и рабочих позволял успешно справляться со всеми трудностями. Вращающиеся полы на верхней обстройке, к примеру, изготовляли на Вильнюсском заводе радиокомпонентов. Начальник 13-го цеха И.Кукянис рассказывал, как это было: «При выполнении заказа требовалось выполнить большой объём сложных фрезерных работ. С этой задачей успешно справились наши опытные мастера Т.Войшнис, И.Адинец, Я.Бойко. Всего же для телебашни было изготовлено тридцать уникальных металлоконструкций».Интересно, наследники этих мастеров знают, что в уникальном объекте есть частица труда и их дедушки?Здание было принято в эксплуатацию 30 декабря 1980 г., Совет министров Литовской ССР утвердил этот акт 30 января 1981 года. "Обзор" Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Вильнюс, телебашня, смотровая площадка Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1218 — статья прочитана 145 раз Комментарии