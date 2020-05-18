Как жители стран Балтии тратили деньги во время карантина 🔊 Воспроизвести



Во время карантина в Литве больше всего выросли расходы на почтовые услуги, в Латвии больше всего дохода было у магазинов типа «сделай сам», а в Эстонии жители больше всего денег оставили в электронных магазинах. Таковы данные банка «Luminor», который исследовал расходы своих клиентов, сообщает ru.delfi.lt.



Специалисты банка «Luminor» исследовали расходы своих клиентов с 12 февраля до 12 апреля. Во всех трёх странах Балтии изменились расходы жителей – люди меньше покупали одежды и обуви, не тратили на транспорт и развлечения, зато активно покупали продукты питания, пользовались телекоммуникационными услугами.



В то же время данные показывают, что жители трёх стран Балтии по-разному перепланировали свои расходы. Жители Эстонии чаще всего тратили деньги в электронных магазинах (оплаты в этой сфере увеличились на 170%), в Латвии больше всего тратили деньги в магазинах типа «сделай сам», а в Литве на 120% увеличились расходы на почтовые услуги. Специалисты банка «Luminor» исследовали расходы своих клиентов с 12 февраля до 12 апреля. Во всех трёх странах Балтии изменились расходы жителей – люди меньше покупали одежды и обуви, не тратили на транспорт и развлечения, зато активно покупали продукты питания, пользовались телекоммуникационными услугами.В то же время данные показывают, что жители трёх стран Балтии по-разному перепланировали свои расходы. Жители Эстонии чаще всего тратили деньги в электронных магазинах (оплаты в этой сфере увеличились на 170%), в Латвии больше всего тратили деньги в магазинах типа «сделай сам», а в Литве на 120% увеличились расходы на почтовые услуги. «Литовский феномен, вероятно, можно объяснить тем, что посылали много маленьких посылок как внутри страны, так и за её прtделами. В Латвии сегмент «сделай сам» работал всё время, плюс карантин совпал с сезоном посева и работ в саду, поэтому рост продаж в этой сфере был нормальным явлением. Но пострадали те же секторы – транспортный, общепит, торговля одеждой», – сказала представитель «Luminor» Гедре Блазгене.



Между тем расходы на почтовые услуги увеличились у жителей всех стран Балтии.



Жители Литвы больше, чем жители Латвии и Эстонии тратили на еду – в Литве количество расчётов за продукты увеличилось на 20%, а расходы на питание одного жителя увеличились на 26%. В Латвии и Эстонии рост составил 12%. В Литве средний расход на продукты остаётся самым низким - 147,02 евро (в Эстонии – 209,77 евро, в Латвии – 175,42 евро).



«Многие аналитики в начале карантина говорили о том, что вырастет спрос на телекоммуникационные услуги. Операторы это подтвердили, поскольку из-за удалённой работы и учёбы нагрузка на сети увеличилась», – сказала Блазгене.



Данные «Luminor» отражают общую тенденцию и сложную ситуацию туристического сектора – во всех трёх странах расходы на туризм на 1 человека сократились на 90%. ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1218 — статья прочитана 206 раз Комментарии