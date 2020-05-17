Пенсии для многодетных матерей 🔊 Воспроизвести Недавно по случаю Дня матери в Литве 46 многодетным матерям, родившим и воспитавшим пять и более детей, глава Литовского государства Гитанас Науседа вручил государственные награды.



Кроме госнаград, многодетная мама со временем может рассчитывать на определённую финансовую поддержку от государства. Существуют также и пенсионные льготы, о которых мы и расскажем.



Пенсионное законодательство Литвы предусматривает льготы для матерей, имеющих 5 и более детей. Количество воспитанных детей не влияет на размер пенсии социального страхования - оно зависит от приобретённого человеком стажа социального страхования и единиц учёта пенсий. Однако, в отличие от других застрахованных лиц, многодетной матери может быть назначена досрочная пенсия, если она набрала как минимум половину необходимого стажа для пенсии. Напомним, что необходимый пенсионный стаж сегодня – 30 лет. Кроме госнаград, многодетная мама со временем может рассчитывать на определённую финансовую поддержку от государства. Существуют также и пенсионные льготы, о которых мы и расскажем.Пенсионное законодательство Литвы предусматривает льготы для матерей, имеющих 5 и более детей. Количество воспитанных детей не влияет на размер пенсии социального страхования - оно зависит от приобретённого человеком стажа социального страхования и единиц учёта пенсий. Однако, в отличие от других застрахованных лиц, многодетной матери может быть назначена досрочная пенсия, если она набрала как минимум половину необходимого стажа для пенсии. Напомним, что необходимый пенсионный стаж сегодня – 30 лет. Однако, если многодетная мать не имеет требуемого стажа для получения пенсии по старости, она может подать заявление в «Содру» на получение пособий по социальной помощи, в зависимости от конкретной ситуации.



На социальную помощь может претендовать мать, которая до 1 января 1995 года родила пятерых и более детей и воспитала их до 8 лет. Размер такой социальной помощи составляет 1,5 размера пенсионной базы, и в этом году она достигает 210 евро в месяц.



Заявление на получение социальной помощи можно подать за пять лет до достижения пенсионного возраста. Социальная помощь также может быть предоставлена, если многодетная мать потеряла 60 или более процентов своей трудоспособности.



Многодетные матери также могут подать заявление на получение пенсии второй степени, которая назначается Государственной комиссией по пенсиям и выплачивается «Содрой».



Право на получение государственной пенсии второй степени принадлежит матери или отцу (усыновителям), которые хорошо воспитали 5 и более детей до 8 лет. Государственная пенсия второй степени составляет две государственные пенсионные базы (в этом году одна база – 116 евро).



Заявления о присуждении государственной пенсии второй степени в комиссию подают муниципалитеты. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: пенсия Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1218 — статья прочитана 88 раз Комментарии