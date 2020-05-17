Планируете построить или реновировать крышу? Сейчас лучшее время для приобретения материалов 🔊 Воспроизвести Строительно-реновационные работы, гораздо раньше начавшиеся в этом году из-за тёплой зимы, не останавливаются и в период карантина. Руководитель по маркетингу изготовителя финских стальных кровельных покрытий «Ruukki» Мантас ГРИГАЛЮНАС уверяет, что уменьшения продаж кровельных покрытий в настоящее время не ощущает, и рассказывает, как предприятие работает в период карантина.



– Какое влияние объявленный в Литве карантин оказывает на строительство крыш и продажу материалов для них?



– В период карантина кровельные покрытия «Ruukki» рассчитываются, производятся, продаются и доставляются, как и до его объявления. Единственное отличие – сейчас нельзя приехать на место продажи и осмотреть экспозицию крыш. Однако все наши работники и торговые представители «Ruukki» в полную силу работают удалённо, так что проконсультироваться, выбрать понравившееся кровельное покрытие, обсудить ценовые варианты, сделать заказ, оплатить счёт и т. д. можно и бесконтактным способом. Обо всём позаботится «Ruukki» – изготовит покрытие по размерам вашей крыши, укомплектует и надёжно упакует всё нужное для монтажа, а потом на своём транспорте доставит прямо к вам во двор. Коммуникация с клиентами, разгрузка и передача товара осуществляются бесконтактным способом. Почти вся наша кровельная продукция доставляется с заводов Эстонии, Финляндии и Швеции, поэтому на границе грузовые автомобили надолго не задерживаются, а пересекать границу с Польшей не приходится. «Ruukki» чрезвычайно ответственно придерживается всех связанных с карантином указаний, применяет все рекомендованные средства защиты и заботится об обеспечении безопасности своих работников и клиентов. Пока никакого уменьшения покупки не замечаем, поскольку тем, кто планировал строительство или реновацию крыши, кровельные покрытия мы доставляем так же своевременно, как делали это и до сих пор. – Какое влияние объявленный в Литве карантин оказывает на строительство крыш и продажу материалов для них?– В период карантина кровельные покрытия «Ruukki» рассчитываются, производятся, продаются и доставляются, как и до его объявления. Единственное отличие – сейчас нельзя приехать на место продажи и осмотреть экспозицию крыш. Однако все наши работники и торговые представители «Ruukki» в полную силу работают удалённо, так что проконсультироваться, выбрать понравившееся кровельное покрытие, обсудить ценовые варианты, сделать заказ, оплатить счёт и т. д. можно и бесконтактным способом. Обо всём позаботится «Ruukki» – изготовит покрытие по размерам вашей крыши, укомплектует и надёжно упакует всё нужное для монтажа, а потом на своём транспорте доставит прямо к вам во двор. Коммуникация с клиентами, разгрузка и передача товара осуществляются бесконтактным способом. Почти вся наша кровельная продукция доставляется с заводов Эстонии, Финляндии и Швеции, поэтому на границе грузовые автомобили надолго не задерживаются, а пересекать границу с Польшей не приходится. «Ruukki» чрезвычайно ответственно придерживается всех связанных с карантином указаний, применяет все рекомендованные средства защиты и заботится об обеспечении безопасности своих работников и клиентов. Пока никакого уменьшения покупки не замечаем, поскольку тем, кто планировал строительство или реновацию крыши, кровельные покрытия мы доставляем так же своевременно, как делали это и до сих пор. – Что вы посоветуете планирующим реновацию, замену кровельного покрытия?



– Одна из исповедуемых «Ruukki» ценностей – безопасность и здоровье человека, поэтому мы поддерживаем и стараемся поощрять различные связанные со здоровьем инициативы. Например, сельским жителям, участвующим в программе по замене асбестосодержащих покрытий, мы каждый год предлагаем специальные скидки. Не исключение – и нынешняя весна. Кстати, заявки по программе замены асбеста в 2020 г. принимаются до конца мая. Выветривающиеся частички асбестового шифера очень опасны, со временем, даже через несколько десятилетий, они способны вызвать рак лёгких и другие заболевания дыхательных путей. А ведь и свирепствующий в настоящее время коронавирус, и разные виды гриппа наиболее опасны для тех, у кого ослаблен иммунитет, есть проблемы с лёгкими или дыхательными путями. Так что программа по удалению асбеста в Литве – это уникальная возможность избежать бед со здоровьем в будущем и при этом обновить свою усадьбу, а также значительно повысить стоимость своей недвижимости. Участники программы, воспользовавшись нашими специальными предложениями и поддержкой государства, имеют возможность сэкономить до 50–60 % расходов на кровельные материалы. Кстати, жители всех соседних стран с завистью наблюдают за проходящей в Литве кампанией по удалению асбеста и говорят, что непременно воспользовались бы такой возможностью. Но им никто таких компенсаций не предоставляет, люди сами оплачивают полную стоимость, только бы избавиться от вредного шифера.



- Какие продукты сейчас наиболее актуальны?



- Предлагаемый «Ruukki» ассортимент кровельных покрытий и продукции очень широк. Мы можем предложить стальные кровельные покрытия разных профильных узоров и цветов, водосточные системы, кровельные плёнки, профили для устройства кровли, жестяные изделия и многие другие кровельные элементы. В экстренных случаях, например, если буря повредила крышу или если вы хотите смонтировать крышу сами, рекомендуем выбрать кровельное покрытие «Ruukki Finnera», которое выпускается небольшими листами, его запас постоянно поддерживается на местных складах, на палетах. Такое покрытие легко транспортировать, поднять на крышу и даже смонтировать самостоятельно. Но прежде чем приступить к работе, необходимо ознакомиться с инструкцией по монтажу изделия. Все инструкции по монтажу крыш в электронной форме можно найти в интернете по адресу: www.ruukki.lt/dokumentacija.



Ну а если воспользоваться имеющимся на сайте «Ruukki» инструментом выбора дизайна, который доступен клиентам по адресу www.ruukki.lt/dizainas, можно легко и быстро увидеть, подойдёт ли тот или иной цвет либо узор покрытия крыши к цвету фасада вашего дома, обсудить различные варианты с членами семьи.



– Не помешала ли вам отмена строительных выставок в этом году представить новинки для литовского рынка?



- Жаль, конечно, что мы лишились возможности воочию продемонстрировать свои новейшие изделия на выставках. Но мы стремимся использовать все цифровые средства, информируем об этом своих торговых представителей, кровельщиков и клиентов. Как и ежегодно, нынче мы представляем на рынок Литвы несколько чрезвычайно новаторских продуктов. Например, этой весной ассортимент крыш «Ruukki» пополнили новое покрытие с клик-фальцевым соединением «Classic M» и модульное, т. е. продаваемое небольшими листами, покрытие из черепичного профиля «Frigge», уникальными продуктами пополнился и ассортимент элементов безопасности крыши.



Новые кровельные листы «Classic M» микропрофилированы по всей ширине, то есть с продольными 8-миллиметровыми гофрами. Это новшество придаёт листам больше прочности, упругости, матовости, улучшает общий вид крыши.



Поскольку гофры довольно мелкие, заметны они только при ближайшем рассмотрении – такая крыша или фасад понравится любителям как классического, так и современного стиля. Кстати, в последнее время покрытие «Classic» всё чаще используется и для отделки фасадов.



В сегменте модульных кровельных покрытий новая конструкция, симметричная форма листов «Frigge» и специально спроектированные кровельные жестяные изделия, такие как элементы конька или ветровые планки, дают возможность выбрать любое, наиболее удобное, направление монтажа на плоскости крыши: слева направо, справа налево, сверху вниз или снизу вверх. Благодаря большой площади опоры на обрешётку риск повреждения листов во время монтажа сведён к минимуму.



- Как вы контактируете с клиентами и какие используете дополнительные инструменты для поддержания связи с ними?



- В каждом регионе с покупателями кровельных покрытий мы контактируем по телефону и электронной почте. Торговая и партнёрская сеть «Ruukki» действительно широка. В Литве насчитывается более 140 мест торговли, где клиенты могут приобрести крыши «Ruukki», диффузную кровельную плёнку, водосточные системы и другие кровельные элементы. Часть из них имеют и местные склады. Список контактов торговых представителей, к которым вам наиболее удобно обратиться, можно найти в интернете по адресу www.ruukki.lt/igaliotieji-atstovai, или, позвонив в «Ruukki» по бесплатному телефону 8-800-11111. "Обзор" Категории: экономика Ключевые слова: строительство крыш Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1218 — статья прочитана 56 раз Комментарии