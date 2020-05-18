Грядёт эра чипирования? 🔊 Воспроизвести



Сторонники такой теории верят в то, что с помощью такого чипа можно будет управлять каждым из нас.



Ну, что же, давайте тогда размышлять, коснувшись лишь некоторых моментов такой версии.



Что же такого страшного в чипировании? Управлять мыслями и оценками человека, то есть его мозговой деятельностью с помощью такого чипа не удастся, поскольку попросту нет ещё такой технологии. Нынешняя эпидемия коронавируса не только ограничила передвижение всех без исключения жителей нашей планеты, но и с самого начала неутомимо подбрасывает дровишки в костёр теории всемирного заговора, в частности, в виде версии о том, что весь этот коронавирус «придуман» исключительно для последующего цифрового порабощения человечества. Прежде всего, с помощью вживления в организм каждого человека специального чипа.Сторонники такой теории верят в то, что с помощью такого чипа можно будет управлять каждым из нас.Ну, что же, давайте тогда размышлять, коснувшись лишь некоторых моментов такой версии.Что же такого страшного в чипировании? Управлять мыслями и оценками человека, то есть его мозговой деятельностью с помощью такого чипа не удастся, поскольку попросту нет ещё такой технологии. Даже человек, запертый в тюремной камере, остаётся свободен в своём отношении к миру, выбирая для себя ту или иную систему ценностей, в том числе и политических. И даже если тюремщики заставляют его выказывать свою лояльность к существующему режиму, к насаждаемым им ценностям и установкам, например, историческим.



Тогда чем же плох такой чип, если на нём будет вся информация о состоянии здоровья человека, которая в критическом случае может подарить столь ценное время, а, в конечном итоге, и жизнь? Упал, скажем, человек на улице, доставили его в «скорую», и сколько времени понадобится, чтобы определить недуг и найти способ лечения?



С помощью чипа можно будет следить за каждым из нас – куда ходил, с кем общался (два и более чипа рядом довольно продолжительное время – это же явно общение!)?



А разве сегодня такой возможности – с помощью мобильников и видеокамер с функцией распознавания лиц - нет? Всё это уже сейчас может служить не только спецслужбам.



Да, уже сегодня самым активным образом собирается личная информация, которая потом может быть использована в самых разных целях.



Член Сейма Ирина Розова вам это может подтвердить.



Впрочем, российский кинорежиссёр Никита Михалков подчёркивает, что будущий чип выходит далеко за рамки заботы исключительно о здоровье: новинка должна стать частью системы по созданию и распределению новой криптовалюты, с помощью которой и можно будет поощрять (или наказывать) население.



Он также обращает внимание на то, что давно уже ведутся разговоры о том, что наша Земля перенаселена, что надо бы ограничить прирост человечества, а также о том, что образование вовсе не обязательно для всех. И чип тут бы помог с сортировкой: кому позволить быть среди золотого миллиарда, а кто будет выживать среди остальных 6-7 миллиардов.



Н.Михалков многое сказал в авторской передаче «Бесогон», которую российский телеканал «Россия 24» вдруг решил не показывать, хотя передача уже стояла в программе.



Над Михалковым, конечно, сегодня можно и посмеяться, но, может, лучше уже сегодня задаться хотя бы вопросом, насколько общество контролирует сбор личной информации, насколько оно защищено от злонамеренного воздействия на него такой информацией?



В Литве эта тема не пользуется повышенным спросом. Можно даже сказать, что она вообще не пользуется спросом: примерно раз в год поднимает Сейм вопрос: «А как там у нас со слежкой?», и на том всё заканчивается.



Главным проводником цифрового порабощения человечества общество уже назначило Билла Гейтса – именно он будет командовать «парадом» по вживлению чипа в человечество.



Предположим, что так и случится. Но почему будут молчать другие потенциальные «вживлятели», если они также могли бы на этом деле заработать новые миллиарды?



Конкурентов купят? Может быть! Но рано или поздно в ком-то наверняка взыграет алчность (о совести, конечно, тоже можно было бы вспомнить, но давайте всё же мыслить реалистично), и он решит, что его молчание стоит гораздо дороже. И тогда правда вылезет наружу.



Получается, что способ этот не очень надёжный. Однако и здесь явно напрашивается контроль со стороны общества, полагаться на совесть вкупе с алчностью – как-то чревато…



И это только малая часть маленькой верхушки айсберга, на которую указали нынешние разговоры о посткарантинной цифровизации.



Можно, конечно, с упоением обсуждать то, каким мир станет после коронавируса, но было бы не лишним внимательнее посмотреть и на то, что есть уже сегодня. Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: чипирование Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1218 — статья прочитана 261 раз Комментарии