Элеоноре Петровне Сафроновой - 90! 🔊 Воспроизвести



Поздравляем с 90-летием, которое Вы встречаете в замечательной духовной и физической форме!



Для всех, кто Вас знает и кому довелось с Вами встретиться, Вы – эталон учёного – гуманитария, университетского профессора, судьба и вся жизнь которого вдохновлены и определены великой русской литературой и философией.



Порой встреченные в юности педагоги мощью своего жизнеутверждающего слова способны определить жизненный путь представителей нескольких поколений. Вы являетесь именно таким человеком, судя по многочисленным восторженным отзывам ваших студентов о Ваших лекциях.



Спасибо Вам за радость общения с Вами, за удивительные и незабываемые лекции по русской литературе. Глубокоуважаемая и любимая Элеонора Петровна Сафронова!Поздравляем с 90-летием, которое Вы встречаете в замечательной духовной и физической форме!Для всех, кто Вас знает и кому довелось с Вами встретиться, Вы – эталон учёного – гуманитария, университетского профессора, судьба и вся жизнь которого вдохновлены и определены великой русской литературой и философией.Порой встреченные в юности педагоги мощью своего жизнеутверждающего слова способны определить жизненный путь представителей нескольких поколений. Вы являетесь именно таким человеком, судя по многочисленным восторженным отзывам ваших студентов о Ваших лекциях.Спасибо Вам за радость общения с Вами, за удивительные и незабываемые лекции по русской литературе.



Любим, желаем радости каждого дня, здоровья!



Ваши выпускники 1970 года – Элеонора Аранович, Лея Аронайте (Израиль), Белла Белкинд, Эви Вайляти, Вида Грумшлите, Ванда Забелите, Раиса Красовская (Россия), Григорий Лейбович, Любовь Максимова, Елена Маркзон, Самуил Михайлович, Светлана Нехамкина, Асия Хайбула, Людмила Юндельсон (Россия), Яков Шаус (1968 год выпуска, Израиль), а также учитель–эксперт, председатель Методического совета учителей русского языка как иностранного г. Вильнюса Ирена ЯШМОНТАЙТЕ-ВОЛОШИНА, президент Республиканского общества МАПП Лев Месенгисер, доцент кафедры русского языка ВУ Елена Бразаускене, редактор Службы Новостей Радио LRT Нина Мацкевич.



Ко всем поздравлениям присоединяются русисты выпуска 1965 г. (доц. Н. Алексеева); выпуска 1967 г. (В. Мельников, О. Пшениснова-Давыдова, Л. Рябенко-Зонн, З. Царёва, Т. Шилина-Мукосей, Т. Ялушевская); выпуск 1978 г.



* * *



Я училась в Вильнюсском университете с 1973 по 1978 год. Руководителем дипломной работы по творчеству В. Белова была Э. П. Сафронова. Мне очень нравилось приходить на консультации домой к Элеоноре Петровне на квартиру в старом городе, около филармонии. Эта мудрая женщина - удивительный педагог, обладающая энциклопедическими знаниями и мастерством глубокого анализа произведений такой любимой и близкой нам всем литературы. А потрясающий бархатный голос и способность говорить так, что послушать лекцию, выступление Учителя мы приходили и приходим, как на концерт виртуозного симфонического оркестра, – это дар Божий. Душа ликует и благодарит за встречу, за возможность прикоснуться к великому, да, именно к великому, которое рядом. Как у Толстого: «живая жизнь» - простое и великое - и это любимый преподаватель, профессор Элеонора Петровна Сафронова.



Дорогая Элеонора Петровна! От всей души хочу поздравить Вас со славным юбилеем, пожелать Вам ещё долгие лета оставаться такой мудрой, светлой, душевной, простой и великой, радующей нас своим умным чарующим словом.



Спасибо Вам!



С любовью



Ирена ЯШМОНТАЙТЕ-ВОЛОШИНА,



учитель–эксперт, председатель Методического совета учителей русского языка как иностранного г. Вильнюса



* * *











Уважаемая Элеонора Петровна!



Порой встреченные в юности педагоги мощью своего жизнеутверждающего слова способны определить жизненный путь представителей нескольких поколений. Вы являетесь именно таким человеком, судя по многочисленным восторженным отзывам о Ваших лекциях и влиянии на творчество литераторов Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП). «Нам не дано предугадать,//Как наше слово отзовётся» – позволю себе процитировать великого Ф. Тютчева. Ваше слово дало щедрый импульс росту талантов. О таком могли бы мечтать многие, ибо в этом – один из основополагающих смыслов человеческого бытия.



Многая лета! Здравия и добра!



Президент Республиканского общества МАПП



Лев Месенгисер



* * *



Глубокоуважаемая и любимая Элеонора Петровна!



Поздравляем с 90-летием, которое Вы встречаете в замечательной духовной и физической форме!



Для всех, кто Вас знает и кому довелось с Вами встретиться, Вы – эталон учёного – гуманитария, университетского профессора, судьба и вся жизнь которого вдохновлены и определены великой русской литературой и философией.



Многая лета на радость Вашим многочисленным воспитанникам, любящей заботливой семье, почитающим Вас коллегам!



От имени Русского собрания Литвы



Людмила Рябенко-Зонн



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Дорогая и глубокоуважаемая Элеонора Петровна,



в день Вашего юбилея примите самые искренние и сердечные поздравления от коллег кафедры русского языка Вильнюсского университета и от студентов-русистов



выпуска 1975 года. Спасибо Вам за радость общения с Вами, за удивительные и незабываемые лекции по русской литературе.



Желаем Вам крепкого здоровья, энергии, воплощения творческих замыслов.



От лица коллег кафедры русского языка ВУ и студентов-русистов



Ваша студентка и коллега, алумн ВУ и доцент кафедры русского



языка ВУ



Елена Бразаускене







* * *



Дорогая Элеонора Петровна, поздравляем с юбилеем!



Гордимся, что были Вашими студентами! Спасибо за знания, яркость души, смелость мысли, подаренную любовь к литературе. Любим, желаем радости каждого дня, здоровья.



Ваши выпускники 1970 года –



Элеонора Аранович, Лея Аронайте (Израиль), Белла Белкинд, Эви Вайляти, Вида Грумшлите, Ванда Забелите, Раиса Красовская (Россия), Григорий Лейбович, Любовь Максимова, Елена Маркзон, Самуил Михайлович, Светлана Нехамкина, Асия Хайбула, Людмила Юндельсон (Россия), Яков Шаус (1968 год выпуска, Израиль).



* * *



В годы моего студенчества на кафедре русского языка и литературы ВУ было много прекрасных преподавателей, но любила я только Элеонору Петровну. Мне нравились ее лекции, я с удовольствием писала у нее курсовую, а потом и дипломную работу, но привлекал меня не только профессионализм. Элеонора Петровна Сафронова излучала какой-то внутренний свет. Рядом с этой предельно скромной женщиной было спокойно и тепло.



Дорогая Элеонора Петровна! Вы до сих пор служите для меня примером истинного ученого и университетского преподавателя, который предан своему делу, своей миссии, и является образцом такого служения для молодых людей.



Спасибо Вам за знания и жизненные уроки, будьте здоровы и благополучны!



С искренней любовью – Ваша студентка, редактор Службы Новостей Радио LRT



Нина Мацкевич.



* * *







Ко всем поздравлениям присоединяются русисты выпуска 1965 г. (доц. Н. Алексеева); выпуска 1967 г. (В. Мельников, О. Пшениснова-Давыдова, Л. Рябенко-Зонн, З. Царёва, Т. Шилина-Мукосей, Т. Ялушевская); выпуск 1978 г.



* * *



К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА ЭЛЕОНОРЫ ПЕТРОВНЫ САФРОНОВОЙ



(отрывок из поэмы)



1



Я помню университет…



Я помню запах аудиторий…



Ах, что осталось от тех лет?



Одно, два, три лица – не более



……………………………….



Но среди всех была царица,



Как и положено – одна,



Это отдельная страница,



Скажу о ней всю правду вам…







Сейчас отмечу основное -



В ней тайна некая была,



И всё величие Глагола,



И от природы Красота.







2



Она величием осанки



Тотчас заворожила взор…



Я помню облик, контур, запах -



Их ощущаю до сих пор...







Я помню даже интонаций



Неповторимый мелодизм…



Мне захотелось постараться,



Чтоб быть достойною цариц…







Она читала о кумирах



Моих ещё дошкольных лет,



О, как она была Красива!



Я помню вид Её и жест…







Она читала о гонимых,



И визуален этот ряд…



Они, как будто бы святые,



Живьём распятые, стоят…







Цветаева и Пастернак,



Ахматова и Андрей Белый…



Как сладостны их имена,



Неподотчётны даже времени…







Сафронова вводила нас



В миры, Галактики, Созвездия,



Космизм приоткрывая фраз,



И бездны усмирялись Ею.







Когда истории канва



Шла по околицам зигзагом,



Припомнились Её слова,



Даруя Сущего разгадку.







И выплывали сквозь мираж



Цитаты в памяти мгновенно -



Её величие для нас



Служило судеб оберегом.







Мы понимали – на Таких



Земля стоит, как и стояла



В эпохи трусов и шутих



Всех вариаций сатурналий.



Д-р Эляна СУОДЕНЕ,



каунасский клуб «Надежда»



Русского собрания Литвы



2020-02 Душа ликует и благодарит за встречу, за возможность прикоснуться к великому, да, именно к великому, которое рядом.Любим, желаем радости каждого дня, здоровья!Ваши выпускники 1970 года – Элеонора Аранович, Лея Аронайте (Израиль), Белла Белкинд, Эви Вайляти, Вида Грумшлите, Ванда Забелите, Раиса Красовская (Россия), Григорий Лейбович, Любовь Максимова, Елена Маркзон, Самуил Михайлович, Светлана Нехамкина, Асия Хайбула, Людмила Юндельсон (Россия), Яков Шаус (1968 год выпуска, Израиль), а также учитель–эксперт, председатель Методического совета учителей русского языка как иностранного г. Вильнюса Ирена ЯШМОНТАЙТЕ-ВОЛОШИНА, президент Республиканского общества МАПП Лев Месенгисер, доцент кафедры русского языка ВУ Елена Бразаускене, редактор Службы Новостей Радио LRT Нина Мацкевич.Ко всем поздравлениям присоединяются русисты выпуска 1965 г. (доц. Н. Алексеева); выпуска 1967 г. (В. Мельников, О. Пшениснова-Давыдова, Л. Рябенко-Зонн, З. Царёва, Т. Шилина-Мукосей, Т. Ялушевская); выпуск 1978 г.* * *Я училась в Вильнюсском университете с 1973 по 1978 год. Руководителем дипломной работы по творчеству В. Белова была Э. П. Сафронова. Мне очень нравилось приходить на консультации домой к Элеоноре Петровне на квартиру в старом городе, около филармонии. Эта мудрая женщина - удивительный педагог, обладающая энциклопедическими знаниями и мастерством глубокого анализа произведений такой любимой и близкой нам всем литературы. А потрясающий бархатный голос и способность говорить так, что послушать лекцию, выступление Учителя мы приходили и приходим, как на концерт виртуозного симфонического оркестра, – это дар Божий. Душа ликует и благодарит за встречу, за возможность прикоснуться к великому, да, именно к великому, которое рядом. Как у Толстого: «живая жизнь» - простое и великое - и это любимый преподаватель, профессор Элеонора Петровна Сафронова.Дорогая Элеонора Петровна! От всей души хочу поздравить Вас со славным юбилеем, пожелать Вам ещё долгие лета оставаться такой мудрой, светлой, душевной, простой и великой, радующей нас своим умным чарующим словом.Спасибо Вам!С любовьюИрена ЯШМОНТАЙТЕ-ВОЛОШИНА,учитель–эксперт, председатель Методического совета учителей русского языка как иностранного г. Вильнюса* * *Уважаемая Элеонора Петровна!Порой встреченные в юности педагоги мощью своего жизнеутверждающего слова способны определить жизненный путь представителей нескольких поколений. Вы являетесь именно таким человеком, судя по многочисленным восторженным отзывам о Ваших лекциях и влиянии на творчество литераторов Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП). «Нам не дано предугадать,//Как наше слово отзовётся» – позволю себе процитировать великого Ф. Тютчева. Ваше слово дало щедрый импульс росту талантов. О таком могли бы мечтать многие, ибо в этом – один из основополагающих смыслов человеческого бытия.Многая лета! Здравия и добра!Президент Республиканского общества МАППЛев Месенгисер* * *Глубокоуважаемая и любимая Элеонора Петровна!Поздравляем с 90-летием, которое Вы встречаете в замечательной духовной и физической форме!Для всех, кто Вас знает и кому довелось с Вами встретиться, Вы – эталон учёного – гуманитария, университетского профессора, судьба и вся жизнь которого вдохновлены и определены великой русской литературой и философией.Многая лета на радость Вашим многочисленным воспитанникам, любящей заботливой семье, почитающим Вас коллегам!От имени Русского собрания ЛитвыЛюдмила Рябенко-Зонн* * *Дорогая и глубокоуважаемая Элеонора Петровна,в день Вашего юбилея примите самые искренние и сердечные поздравления от коллег кафедры русского языка Вильнюсского университета и от студентов-русистоввыпуска 1975 года. Спасибо Вам за радость общения с Вами, за удивительные и незабываемые лекции по русской литературе.Желаем Вам крепкого здоровья, энергии, воплощения творческих замыслов.От лица коллег кафедры русского языка ВУ и студентов-русистовВаша студентка и коллега, алумн ВУ и доцент кафедры русскогоязыка ВУЕлена Бразаускене* * *Дорогая Элеонора Петровна, поздравляем с юбилеем!Гордимся, что были Вашими студентами! Спасибо за знания, яркость души, смелость мысли, подаренную любовь к литературе. Любим, желаем радости каждого дня, здоровья.Ваши выпускники 1970 года –Элеонора Аранович, Лея Аронайте (Израиль), Белла Белкинд, Эви Вайляти, Вида Грумшлите, Ванда Забелите, Раиса Красовская (Россия), Григорий Лейбович, Любовь Максимова, Елена Маркзон, Самуил Михайлович, Светлана Нехамкина, Асия Хайбула, Людмила Юндельсон (Россия), Яков Шаус (1968 год выпуска, Израиль).* * *В годы моего студенчества на кафедре русского языка и литературы ВУ было много прекрасных преподавателей, но любила я только Элеонору Петровну. Мне нравились ее лекции, я с удовольствием писала у нее курсовую, а потом и дипломную работу, но привлекал меня не только профессионализм. Элеонора Петровна Сафронова излучала какой-то внутренний свет. Рядом с этой предельно скромной женщиной было спокойно и тепло.Дорогая Элеонора Петровна! Вы до сих пор служите для меня примером истинного ученого и университетского преподавателя, который предан своему делу, своей миссии, и является образцом такого служения для молодых людей.Спасибо Вам за знания и жизненные уроки, будьте здоровы и благополучны!С искренней любовью – Ваша студентка, редактор Службы Новостей Радио LRTНина Мацкевич.* * *Ко всем поздравлениям присоединяются русисты выпуска 1965 г. (доц. Н. Алексеева); выпуска 1967 г. (В. Мельников, О. Пшениснова-Давыдова, Л. Рябенко-Зонн, З. Царёва, Т. Шилина-Мукосей, Т. Ялушевская); выпуск 1978 г.* * *Я помню университет…Я помню запах аудиторий…Ах, что осталось от тех лет?Одно, два, три лица – не более……………………………….Но среди всех была царица,Как и положено – одна,Это отдельная страница,Скажу о ней всю правду вам…Сейчас отмечу основное -В ней тайна некая была,И всё величие Глагола,И от природы Красота.Она величием осанкиТотчас заворожила взор…Я помню облик, контур, запах -Их ощущаю до сих пор...Я помню даже интонацийНеповторимый мелодизм…Мне захотелось постараться,Чтоб быть достойною цариц…Она читала о кумирахМоих ещё дошкольных лет,О, как она была Красива!Я помню вид Её и жест…Она читала о гонимых,И визуален этот ряд…Они, как будто бы святые,Живьём распятые, стоят…Цветаева и Пастернак,Ахматова и Андрей Белый…Как сладостны их имена,Неподотчётны даже времени…Сафронова вводила насВ миры, Галактики, Созвездия,Космизм приоткрывая фраз,И бездны усмирялись Ею.Когда истории канваШла по околицам зигзагом,Припомнились Её слова,Даруя Сущего разгадку.И выплывали сквозь миражЦитаты в памяти мгновенно -Её величие для насСлужило судеб оберегом.Мы понимали – на ТакихЗемля стоит, как и стоялаВ эпохи трусов и шутихВсех вариаций сатурналий.2020-02 специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: юбилей, Вильнюсский университет, Элеонора Петровна Сафронова — статья прочитана 242 раза Комментарии