Глава МИД Литвы призвал ВОЗ пригласить Тайвань на международную ассамблею 🔊 Воспроизвести



Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс в среду призвал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ0 пригласить Тайвань на международную ассамблею по вопросам пандемии коронавируса, которая состоится на следующей неделе.



Министр сказал BNS, что изложил свою позицию во время телефонной беседы с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом.



"Я подчеркнул, что мы уважаем "политику одного Китая" и не подвергаем ее сомнению, но в практическом экспертном смысле было бы полезно участие Тайваня в качестве наблюдателя, и мы надеемся, что Китай мог бы с этим согласиться, потому что мы знаем, что нужно единое мнение стран ", - сказал BNS Л. Линкявичюс.



Ассамблея ВОЗ состоится в начале следующей недели, она будет преимущественно посвящена вопросам борьбы с коронавирусом.



Руководство ВОЗ говорит, что у него нет мандата пригласить Тайвань, так как в этом вопросе нет единого мнения стран.



Приглашение Тайваня твердо поддерживают США, но против этого решительно возражает Китай. Коммунистические власти Китая не отказываются от угроз силой получить контроль над островом, а поддержку Тайваню расценивает как вмешательство во внутренние дела Китая. Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс в среду призвал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ0 пригласить Тайвань на международную ассамблею по вопросам пандемии коронавируса, которая состоится на следующей неделе.Министр сказал BNS, что изложил свою позицию во время телефонной беседы с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом."Я подчеркнул, что мы уважаем "политику одного Китая" и не подвергаем ее сомнению, но в практическом экспертном смысле было бы полезно участие Тайваня в качестве наблюдателя, и мы надеемся, что Китай мог бы с этим согласиться, потому что мы знаем, что нужно единое мнение стран ", - сказал BNS Л. Линкявичюс.Ассамблея ВОЗ состоится в начале следующей недели, она будет преимущественно посвящена вопросам борьбы с коронавирусом.Руководство ВОЗ говорит, что у него нет мандата пригласить Тайвань, так как в этом вопросе нет единого мнения стран.Приглашение Тайваня твердо поддерживают США, но против этого решительно возражает Китай. Коммунистические власти Китая не отказываются от угроз силой получить контроль над островом, а поддержку Тайваню расценивает как вмешательство во внутренние дела Китая. BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: посол, Заявление, провокация, депутаты, Тайвань, ВОЗ География: Литва — статья прочитана 132 раза Комментарии