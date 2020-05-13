Пандемия переместилась на Американский континент 🔊 Воспроизвести Антирекорд по числу смертей поставила Бразилия











За сутки из-за коронавируса 881 человек умер в Бразилии. Всего более 177 тысяч инфицированы. Таким образом, эта крупнейшая в Латинской Америке страна вышла на шестое место в мире по числу заболевших.



Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что эпицентр пандемии переместился из Европы на Американский континент. Ведь за прошедшие сутки там выявили свыше 41,2 тысячи новых случаев коронавируса. Более 2675 умерших зарегистрировали в Северной и Южной Америке. Об этом сообщил



Всего в Америке, по последним данным, 1,74 миллиона заразившихся. На Европейском континенте — свыше 1,75 миллиона. Но пока Европа лидирует по числу летальных исходов: почти 158 тысяч против 105 тысяч на другом полушарии. За сутки из-за коронавируса 881 человек умер в Бразилии. Всего более 177 тысяч инфицированы. Таким образом, эта крупнейшая в Латинской Америке страна вышла на шестое место в мире по числу заболевших.Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что эпицентр пандемии переместился из Европы на Американский континент. Ведь за прошедшие сутки там выявили свыше 41,2 тысячи новых случаев коронавируса. Более 2675 умерших зарегистрировали в Северной и Южной Америке. Об этом сообщил ТАСС . Тем временем в Европе суточные показатели чуть менее 24,4 тысячи инфицированных и 1277 смертей.Всего в Америке, по последним данным, 1,74 миллиона заразившихся. На Европейском континенте — свыше 1,75 миллиона. Но пока Европа лидирует по числу летальных исходов: почти 158 тысяч против 105 тысяч на другом полушарии.



Тем временем первыми по числу инфицированных в мире остаются США. По данным Университета Джонса Хопкинса (его подсчеты основываются на информации от федеральных и местных властей), в Штатах СОVID-19 подтвердился у более 1,36 миллиона человек. Жертвами вируса стали 82 246.



Ранее



Источник: 360tv.ru В Южной Америке ситуация хуже всего складывается в Бразилии. Лишь за последние сутки там заразились 9,3 тысячи человек. Число жертв коронавируса за все время составило 12 400. Минздрав страны подсчитал, что в апреле было зарегистрировано 22,2 тысячи заболевших и 1 225 умерших.Тем временем первыми по числу инфицированных в мире остаются США. По данным Университета Джонса Хопкинса (его подсчеты основываются на информации от федеральных и местных властей), в Штатах СОVID-19 подтвердился у более 1,36 миллиона человек. Жертвами вируса стали 82 246.Ранее канадские ученые заявили , что с наступлением лета пандемия не отступит. Категории: в мире Ключевые слова: Бразилия, пандемия — статья прочитана 197 раз Комментарии