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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Небесный порожняк. Новости от Фицрой за 12 мая
Партизанская война против 5G, футбол “неприкасаемых”, вышкам светит “вышка”, 200-летие Флоренс Найтингейл
Авиакомпании мира под давлением финансового кризиса идут на нарушение всех инструкций по безопасности во время пандемии коронавируса. На днях Fitzroy сообщал о битком набитом пассажирами самолёте, выполнявшем рейс по маршруту Белфаст-Лондон (аэропорт Хитроу).
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Противники установки сетей 5G в Великобритании (они же — сторонники конспирологической теории распространения коронавируса) перешли от словесных возмущений к методам мелкого физического террора. За период с 1 апреля по 11 мая в стране было зарегистрировано уже 68 случаев нападения противников 5G на рабочих компании “OpenRech”, ведущих монтаж оборудования системы проводной инфраструктуры Великобритании и занимающихся, в том числе, модернизацией оптоволоконных соединений, сообщает издание The Sun.
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Процесс закрытия буровых установок в США приобрёл лавинообразный характер. Общее количество работающих установок горизонтального бурения, применяемых для добычи сланцевой нефти, за апрель упало на 57% — с 624 единиц (пиковое значение) до 270.
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Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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