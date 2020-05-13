Суд Литвы снял арест с имущества Air Baltic и Рижского аэропорта стоимостью 58 млн евро 🔊 Воспроизвести



Литовский суд снял действовавший более 11 лет арест с имущества латвийской авиакомпании Air Baltic и Рижского аэропорта стоимостью почти 58 млн евро.



Вильнюсский окружной суд (ВОС) 8 мая удовлетворил просьбы предприятий об отмене временных мер защиты - ареста с имущества компаний стоимостью 57,875 млн евро, сообщила BNS представитель суда Лина Немейкайте.



Арест снят после того, как вступило в законную силу решение Апелляционного суда Литвы (АСЛ) от 31 марта этого года - суд тогда отклонил иск обанкротившейся авиакомпании flyLAL-Lithuanian Airlines к авиакомпании Air Baltic.



Решение об аресте имущества Air Baltic и Рижского аэропорта АСЛ принял еще в конце 2008 года. Определение признали суды Латвии, а Суд справеДливости Евросоюза (ЕС) в 2014 году также разрешил арестовать имущество латвийских предприятий. Литовский суд снял действовавший более 11 лет арест с имущества латвийской авиакомпании Air Baltic и Рижского аэропорта стоимостью почти 58 млн евро.Вильнюсский окружной суд (ВОС) 8 мая удовлетворил просьбы предприятий об отмене временных мер защиты - ареста с имущества компаний стоимостью 57,875 млн евро, сообщила BNS представитель суда Лина Немейкайте.Арест снят после того, как вступило в законную силу решение Апелляционного суда Литвы (АСЛ) от 31 марта этого года - суд тогда отклонил иск обанкротившейся авиакомпании flyLAL-Lithuanian Airlines к авиакомпании Air Baltic.Решение об аресте имущества Air Baltic и Рижского аэропорта АСЛ принял еще в конце 2008 года. Определение признали суды Латвии, а Суд справеДливости Евросоюза (ЕС) в 2014 году также разрешил арестовать имущество латвийских предприятий. В 2015 году АСЛ не согласился отменить арест имущества, о чем просили компании, так как счел, что он не мешает их деятельности и не нарушает принцип пропорциональности.



АСЛ в конце марта этого года постановил, что FlyLAL не сможет получить более 16 млн евро в качестве компенсации ущерба от Air Baltic – компания FlyLAL обвиняла латвийское предприятие и Рижский аэропорт в нарушении конкуренции и вытеснении ее с рынка.



Администратор по банкротству FlyLAL Ауримас Валайтис сказал BNS, что это решение будет обжаловано в Верховном суде Литвы (ВСЛ). Между тем намерений обжаловать определение ВОС от 5 мая, по его словам, нет.



Спор FlyLAL, Air Baltic и Рижского аэропорта начался более десяти лет назад. Компания FlyLAL просила присудить в ее пользу компенсацию за ущерб от вероятного соглашения латвийских предприятий применять более низкие цены в Рижском аэропорту. Как утверждает FlyLAL, из-за хищнического ценообразования Air Baltic в Вильнюсском аэропорту она была вытеснена с рынка полетов.



Эксперты подсчитали, что ущерб компании FlyLAL в результате дискриминации составил 43,4 млн евро, между тем FlyLAL придерживается мнения, что он составляет 57,87 млн евро.



В 2006 году антимонопольная служба Латвии признала, что скидки в Рижском аэропорту искажают рынок и выгодны двум предприятиям - Air Baltic и ирландскому Ryanair. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: суд, арест, имущество, Air Baltic — статья прочитана 170 раз Комментарии