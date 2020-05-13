Минздрав: карантин в Литве будет продлён. Последние новости о COVID-19 в Литве. /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига заявил, что карантинный режим, скорее всего, будет продлен и после 31 мая, и, возможно, он "долго" сохранится в стране.



"Нет, я думаю, что действительно, для того, чтобы 31 мая карантин закончился, нужно разве что чудо. Но я точно думаю, что оно не произойдет, и правительство подготовит новую редакцию постановления (...), и карантин, я думаю, как правовой режим и режим контроля над вирусом продолжится, я надеюсь, что так и будет", – заявил А. Верига на пресс-конференции в среду.



Он подчеркнул, что карантин необходим для надлежащего контроля за привозными случаями болезни и распространением инфекции в стране.



"Карантин как режим, я думаю, действительно сохранится, и будет оставаться достаточно долго", – сказал министр. "Нет, я думаю, что действительно, для того, чтобы 31 мая карантин закончился, нужно разве что чудо. Но я точно думаю, что оно не произойдет, и правительство подготовит новую редакцию постановления (...), и карантин, я думаю, как правовой режим и режим контроля над вирусом продолжится, я надеюсь, что так и будет", – заявил А. Верига на пресс-конференции в среду.Он подчеркнул, что карантин необходим для надлежащего контроля за привозными случаями болезни и распространением инфекции в стране."Карантин как режим, я думаю, действительно сохранится, и будет оставаться достаточно долго", – сказал министр.



В среду правительство пересмотрит карантинные условия, один из вопросов, который требуется решить – возобновление работы ресторанов, кафе.



* * *



После того, как выяснилось, что COVID-19 заболели три пациента, выписанные из Вильнюсской городской клинической больницы, Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) начал опрос пациентов, выписанных из этой больницы, ставшей очагом коронавируса.



"В ходе эпидемиологической диагностики было установлено, что три пациента, выписанные из отделения внутренних болезней больницы, заболели COVID-19 после выписки. Идет очень интенсивный опрос всех прочих лиц, выписанных раннее, в течение 14 дней", – сообщила в среду на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.



В этой больнице очагами вируса стали реанимационное отделение и отделение внутренних болезней.



Ранее коронавирус был выявлен у 11 работников этой больницы, а во вторник - еще у двух работников.



Также заражены 12 находящихся на лечении пациентов: 10 в отделении внутренних болезней, два – в реанимации.



По словам Р. Лингене, хотя у работников больницы измеряется температура, ее не регистрируют. Учреждение также не предоставило НЦОЗ графиков температуры пациентов, не создана отдельная команда для ухода за пациентами повышенного риска.



"Те же работники предоставляют услуги здравоохранения как группе пациентов низкого, так и высокого риска. Правда, используются средства защиты третьего уровня, но средства действуют тогда, когда используются в комплексе", – подчеркнула глава НЦОЗ.



В данный момент центр проверяет информацию о том, что инфекция в больнице распространилась из реанимационного отделения. Проверяются и другие гипотезы.



* * *



Из 14-ти новых подтвержденных случаев коронавируса в Литве двенадцать выявлены в Вильнюсском округе, сообщили в среду специалисты в сфере здравоохранения.



Вирус продолжает распространяться в известных очагах в учреждениях здравоохранения и опеки, болезнь также подтверждена у водителя маршрутного автобуса и работника Вильнюсской клиники "Сантарос".



Глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене сообщила, что пять новых случаев связаны с Вильнюсской клинической городской больницей.



"Пять лиц, связанных с Вильнюсской городской клинической больницей: два работника Вильнюсской городской клинической больницы, одно лицо, близкое к работнику этого учреждения, одно лицо, выписанное из этой больницы, которое заболело после выписки, и один близкий родственник выписанного лица", – заявила Р. Лингене на пресс-конференции ув среду.



Инфекция также подтверждена у постояльца Антавиляйского дома престарелых, работника реабилитационного центра Pusyno kelias, у жителя общежития на столичной улице Пергалес, у работника клиники "Сантарос", работающего в отделении COVID-19, у водителя автобуса вильнюсского маршрута номер 53.



Инфекция также подтверждена у человека, вернувшегося в Клайпеду из Швеции, и молодого жителя Каунаса, обстоятельства заражения которого не ясны, поскольку он не путешествовал и у него не было контакта с известными очагами. Данных об оставшихся двух случаях пока нет.



В Литве от COVID-19 скончались 54 человека. В больницах на лечении находятся сто зараженных.



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За сутки в Литве было выявлено еще 14 случаев коронавируса, общее количество подтвержденных случаев выросло до 1505, сообщило Министерство здравоохранения в среду.



В данный момент коронавирусом болеют 537 человек, а 908 считаются выздоровевшими.



В изоляции находятся 273 человека.



От коронавируса скончались 54 человека, шесть зараженных COVID-19 умерли по другим причинам.



В лабораториях страны за сутки проведен анализ 7878 проб, общее количество тестов, проведенных в Литве на этот вирус, составляет 200 тыс. 264.



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В странах Балтии к полудню среды выявлено в общей сложности 4207 случаев заражения новым коронавирусом, 54 смерти зафиксировано в Литве, 61 - в Эстонии, 19 - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.



Литва: подтверждено 1505 случаев, проверено 200 тыс. 264 пробы, умерло 54 человека.



Латвия: подтвержден 951 случай, проверено 81 тыс. 246 проб, умерло 19 человек.



Эстония: подтвержден 1751 случай, проверено 66 тыс. 102 пробы, умер 61 человек.



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Для возвращающихся в Литву по-прежнему будет обязательна двухнедельная самоизоляция дома, а также проверка на коронавирус COVID-19.



"Несмотря на то, что страны Балтии дискутируют между собой о возможности жителей передвигаться между странами Балтии, для прибывающих из других стран изоляция по-прежнему будет обязательна, так как в этом заключается суть карантина, чтобы у нас в Литве не было завозных случаев", - сказал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига на пресс-конференции в среду.



Возвращающимся из-за рубежа рекомендуется заранее заполнить электронную анкету Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), что будет означать согласие соблюдать режим самоизоляции, такую же бумажну. анкету можно будет заполнить и в зале прибытия.



Те, кто откажется заполнить анкету и соблюдать условия самоизоляции, будут отправлены в обсервацию - то есть будут изолированы в специальных муниципальных учреждениях, отмечает Минздрав.



Прибывающим из других стран лицам в терминале будут продезинфицированы руки, измерена температура, предложено заполнить анкету или считаны QR-коды уже заполненных электронных анкет, их также опросят на предмет симптомов коронавируса.



При подозрении на коронавирус человек будет незамедлительно изолирован в отдельном помещении, ему будет вызвана скорая помощь.



Все прибывающие также должны будут взять обязательство в течение суток зарегистрироваться для проверки на вирус на мобильном пункте.



Минздрав сообщает, что в самолетах и аэропортах пассажиры должны быть в масках или респираторах, а также соблюдать установленные правила поведения - пользоваться средствами защиты, соблюдать безопасное расстояние от других людей, мыть руки, употреблять безопасную еду и воду.



В частности, министерство отмечает, что сменить маски можно будет перед выходом в зал прибытия, а в случае необходимости пассажирам маски будут выданы.



Лицам, которые планируют поездку в Литву и у которых нет транспорта, чтобы доехать до места изоляции, рекомендуется заранее обратиться в администрацию самоуправления по месту своей регистрации, чтобы она предоставила такую услугу и чтобы не нужно было долго ожидать в аэропорту.



По словам главы Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланды Лингене, если близкие прибывающих в страну не приехали их забрать или если у них нет собственного транспорта, чтобы уехать домой, покинуть аэропорт такие лица не смогут.



Минздрав напоминает, что требования самоизоляции не распространяется на граждан зарубежных стран, которые следуют через Литву транзитом, на медиков, которые прибывают в страну для предоставления услуг трансплантации, на членов официальных делегаций, дипломатов и специальных курьеров, а также на граждан Литвы и Польши, которые возвращаются или прибывают по делам работы, бизнеса или учебы.



* * *



Правительство Литвы в среду приняло решение об очередных послаблениях в режиме карантина: с четверга в открытых местах, на улице ношение масок перестает быть обязательным, с понедельника рестораны смогут возобновить обслуживание посетителей внутри помещений, а еще через полторы недели в школы смогут вернуться ученики.



Ношение маски в открытых местах будет рекомендовано, но не будет являться обязательным, исключение будут составлять места скопления людей - рынки, остановки общественного транспорта, мероприятия, экскурсии. Маски по-прежнему нужно будет носить в общественных закрытых местах, кроме времени приема пищи в местах общественного питания, а также во время занятий спортом.



Также с двух до пяти увеличено количество человек, которым можно будет вместе посещать парки или другие открытые общественные места, при условии соблюдения дистанции, избегания прямого физического контакта.



Эти изменения вступают в силу в четверг.



Часть изменений связана с передвижением между Литвой, Польшей, Латвией и Эстонией - до этого времени между этими государствами могли свободно передвигаться только их граждане, теперь это распространяется и на лиц, проживающих в этих странах на законных основаниях. В Литву также разрешено приезжать зарубежным специалистам, если есть соответствующее разрешение министра иностранных дел. Изменения по передвижению между странами вступают в силу в пятницу.



Также с понедельника рестораны смогут возобновить обслуживание посетителей внутри помещений. Сейчас пока могут работать только открытые кафе, бары, рестораны, можно также готовить еду на вынос.



Намечено, что работа учреждений общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других увеселительных заведений разрешена с 8 до 88 часов. Ограничения времени работы не распространяется на обслуживание посетителей в открытых местах и на доставку еду. В эти часы также разрешена работа казино и салонов игровых автоматов.



Постановление кабмина разрешает возобновить работу школам. Младшие школьники смогут вернуться в школы с 25 мая, также разрешены консультации для абитуриентов, а ученики старших классов смогут вернуться в школы с июня.



С 30 мая также разрешено возобновить профессиональные спортивные соревнования, однако без зрителей.



С 30 мая будут разрешены и мероприятия как в закрытых, так и в открытых пространствах с участием не более 30 зрителей и при условии соблюдения дистанции между ними. Аналогичные требования будут применяться и к личным праздникам.



Всеобщий карантин в Литве был введен 16 марта, он продлен до 31 мая. Всеобщий карантин в Литве был введён 16 марта, он был продлён до 31 мая.В среду правительство пересмотрит карантинные условия, один из вопросов, который требуется решить – возобновление работы ресторанов, кафе.* * *После того, как выяснилось, что COVID-19 заболели три пациента, выписанные из Вильнюсской городской клинической больницы, Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) начал опрос пациентов, выписанных из этой больницы, ставшей очагом коронавируса."В ходе эпидемиологической диагностики было установлено, что три пациента, выписанные из отделения внутренних болезней больницы, заболели COVID-19 после выписки. Идет очень интенсивный опрос всех прочих лиц, выписанных раннее, в течение 14 дней", – сообщила в среду на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.В этой больнице очагами вируса стали реанимационное отделение и отделение внутренних болезней.Ранее коронавирус был выявлен у 11 работников этой больницы, а во вторник - еще у двух работников.Также заражены 12 находящихся на лечении пациентов: 10 в отделении внутренних болезней, два – в реанимации.По словам Р. Лингене, хотя у работников больницы измеряется температура, ее не регистрируют. Учреждение также не предоставило НЦОЗ графиков температуры пациентов, не создана отдельная команда для ухода за пациентами повышенного риска."Те же работники предоставляют услуги здравоохранения как группе пациентов низкого, так и высокого риска. Правда, используются средства защиты третьего уровня, но средства действуют тогда, когда используются в комплексе", – подчеркнула глава НЦОЗ.В данный момент центр проверяет информацию о том, что инфекция в больнице распространилась из реанимационного отделения. Проверяются и другие гипотезы.* * *Из 14-ти новых подтвержденных случаев коронавируса в Литве двенадцать выявлены в Вильнюсском округе, сообщили в среду специалисты в сфере здравоохранения.Вирус продолжает распространяться в известных очагах в учреждениях здравоохранения и опеки, болезнь также подтверждена у водителя маршрутного автобуса и работника Вильнюсской клиники "Сантарос".Глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене сообщила, что пять новых случаев связаны с Вильнюсской клинической городской больницей."Пять лиц, связанных с Вильнюсской городской клинической больницей: два работника Вильнюсской городской клинической больницы, одно лицо, близкое к работнику этого учреждения, одно лицо, выписанное из этой больницы, которое заболело после выписки, и один близкий родственник выписанного лица", – заявила Р. Лингене на пресс-конференции ув среду.Инфекция также подтверждена у постояльца Антавиляйского дома престарелых, работника реабилитационного центра Pusyno kelias, у жителя общежития на столичной улице Пергалес, у работника клиники "Сантарос", работающего в отделении COVID-19, у водителя автобуса вильнюсского маршрута номер 53.Инфекция также подтверждена у человека, вернувшегося в Клайпеду из Швеции, и молодого жителя Каунаса, обстоятельства заражения которого не ясны, поскольку он не путешествовал и у него не было контакта с известными очагами. Данных об оставшихся двух случаях пока нет.В Литве от COVID-19 скончались 54 человека. В больницах на лечении находятся сто зараженных.* * *За сутки в Литве было выявлено еще 14 случаев коронавируса, общее количество подтвержденных случаев выросло до 1505, сообщило Министерство здравоохранения в среду.В данный момент коронавирусом болеют 537 человек, а 908 считаются выздоровевшими.В изоляции находятся 273 человека.От коронавируса скончались 54 человека, шесть зараженных COVID-19 умерли по другим причинам.В лабораториях страны за сутки проведен анализ 7878 проб, общее количество тестов, проведенных в Литве на этот вирус, составляет 200 тыс. 264.* * *В странах Балтии к полудню среды выявлено в общей сложности 4207 случаев заражения новым коронавирусом, 54 смерти зафиксировано в Литве, 61 - в Эстонии, 19 - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.Литва: подтверждено 1505 случаев, проверено 200 тыс. 264 пробы, умерло 54 человека.Латвия: подтвержден 951 случай, проверено 81 тыс. 246 проб, умерло 19 человек.Эстония: подтвержден 1751 случай, проверено 66 тыс. 102 пробы, умер 61 человек.* * *Для возвращающихся в Литву по-прежнему будет обязательна двухнедельная самоизоляция дома, а также проверка на коронавирус COVID-19."Несмотря на то, что страны Балтии дискутируют между собой о возможности жителей передвигаться между странами Балтии, для прибывающих из других стран изоляция по-прежнему будет обязательна, так как в этом заключается суть карантина, чтобы у нас в Литве не было завозных случаев", - сказал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига на пресс-конференции в среду.Возвращающимся из-за рубежа рекомендуется заранее заполнить электронную анкету Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), что будет означать согласие соблюдать режим самоизоляции, такую же бумажну. анкету можно будет заполнить и в зале прибытия.Те, кто откажется заполнить анкету и соблюдать условия самоизоляции, будут отправлены в обсервацию - то есть будут изолированы в специальных муниципальных учреждениях, отмечает Минздрав.Прибывающим из других стран лицам в терминале будут продезинфицированы руки, измерена температура, предложено заполнить анкету или считаны QR-коды уже заполненных электронных анкет, их также опросят на предмет симптомов коронавируса.При подозрении на коронавирус человек будет незамедлительно изолирован в отдельном помещении, ему будет вызвана скорая помощь.Все прибывающие также должны будут взять обязательство в течение суток зарегистрироваться для проверки на вирус на мобильном пункте.Минздрав сообщает, что в самолетах и аэропортах пассажиры должны быть в масках или респираторах, а также соблюдать установленные правила поведения - пользоваться средствами защиты, соблюдать безопасное расстояние от других людей, мыть руки, употреблять безопасную еду и воду.В частности, министерство отмечает, что сменить маски можно будет перед выходом в зал прибытия, а в случае необходимости пассажирам маски будут выданы.Лицам, которые планируют поездку в Литву и у которых нет транспорта, чтобы доехать до места изоляции, рекомендуется заранее обратиться в администрацию самоуправления по месту своей регистрации, чтобы она предоставила такую услугу и чтобы не нужно было долго ожидать в аэропорту.По словам главы Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланды Лингене, если близкие прибывающих в страну не приехали их забрать или если у них нет собственного транспорта, чтобы уехать домой, покинуть аэропорт такие лица не смогут.Минздрав напоминает, что требования самоизоляции не распространяется на граждан зарубежных стран, которые следуют через Литву транзитом, на медиков, которые прибывают в страну для предоставления услуг трансплантации, на членов официальных делегаций, дипломатов и специальных курьеров, а также на граждан Литвы и Польши, которые возвращаются или прибывают по делам работы, бизнеса или учебы.* * *Правительство Литвы в среду приняло решение об очередных послаблениях в режиме карантина: с четверга в открытых местах, на улице ношение масок перестает быть обязательным, с понедельника рестораны смогут возобновить обслуживание посетителей внутри помещений, а еще через полторы недели в школы смогут вернуться ученики.Ношение маски в открытых местах будет рекомендовано, но не будет являться обязательным, исключение будут составлять места скопления людей - рынки, остановки общественного транспорта, мероприятия, экскурсии. Маски по-прежнему нужно будет носить в общественных закрытых местах, кроме времени приема пищи в местах общественного питания, а также во время занятий спортом.Также с двух до пяти увеличено количество человек, которым можно будет вместе посещать парки или другие открытые общественные места, при условии соблюдения дистанции, избегания прямого физического контакта.Эти изменения вступают в силу в четверг.Часть изменений связана с передвижением между Литвой, Польшей, Латвией и Эстонией - до этого времени между этими государствами могли свободно передвигаться только их граждане, теперь это распространяется и на лиц, проживающих в этих странах на законных основаниях. В Литву также разрешено приезжать зарубежным специалистам, если есть соответствующее разрешение министра иностранных дел. Изменения по передвижению между странами вступают в силу в пятницу.Также с понедельника рестораны смогут возобновить обслуживание посетителей внутри помещений. Сейчас пока могут работать только открытые кафе, бары, рестораны, можно также готовить еду на вынос.Намечено, что работа учреждений общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других увеселительных заведений разрешена с 8 до 88 часов. Ограничения времени работы не распространяется на обслуживание посетителей в открытых местах и на доставку еду. В эти часы также разрешена работа казино и салонов игровых автоматов.Постановление кабмина разрешает возобновить работу школам. Младшие школьники смогут вернуться в школы с 25 мая, также разрешены консультации для абитуриентов, а ученики старших классов смогут вернуться в школы с июня.С 30 мая также разрешено возобновить профессиональные спортивные соревнования, однако без зрителей.С 30 мая будут разрешены и мероприятия как в закрытых, так и в открытых пространствах с участием не более 30 зрителей и при условии соблюдения дистанции между ними. Аналогичные требования будут применяться и к личным праздникам.Всеобщий карантин в Литве был введен 16 марта, он продлен до 31 мая. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 317 раз Комментарии