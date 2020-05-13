Генпрокурор Литвы: пересмотрим и свои решения 🔊 Воспроизвести Генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис, фото: delfi.lt



После того, как Генеральная прокуратура Литвы сообщила о задержании 11 лиц, подозреваемых в коррупции, среди которых есть и три прокурора, глава ведомства Эвалдас Пашилис заявил, что усматривает и собственную ответственность, а также планирует пересмотреть решения.



"Я, как руководитель, да (усматриваю собственную ответственность – BNS). Очевидно, мы также получим на пересмотр, достаточно ли мы приняли всех решений, что касается того, что мы можем контролировать. (...) Всегда, когда выявляются недостатки, мы действительно их поднимаем, есть много уволенных, много пониженных в должности, назначены прочие взыскания", – заявил Генпрокурор в среду на пресс-конференции. После того, как Генеральная прокуратура Литвы сообщила о задержании 11 лиц, подозреваемых в коррупции, среди которых есть и три прокурора, глава ведомства Эвалдас Пашилис заявил, что усматривает и собственную ответственность, а также планирует пересмотреть решения."Я, как руководитель, да (усматриваю собственную ответственность – BNS). Очевидно, мы также получим на пересмотр, достаточно ли мы приняли всех решений, что касается того, что мы можем контролировать. (...) Всегда, когда выявляются недостатки, мы действительно их поднимаем, есть много уволенных, много пониженных в должности, назначены прочие взыскания", – заявил Генпрокурор в среду на пресс-конференции. Он утверждает, что с 2016 по 2019 год со службы за принижение имени прокурора были уволены девять прокуроров, а "еще четыре были понижены в должности".



Э. Пашилис сказал, что расследования, связанные с финансовыми преступлениями, являются приоритетной сферой, и он надеется, что прокуратура после этого станет лишь сильнее.



"Сообщая об этом досудебном расследовании, я действительно неважно себя чувствую, поскольку это касается наших людей. (...) Но я не сомневаюсь, что прокуратура даже в этих расследованиях будет сильнее, обязана быть сильнее", – сказал он, отметив, что "правосудие является основой государства", поэтому остается лишь сожалеть.



В рамках проведения досудебного расследования различных коррупционных деяний в среду утром в Литве в целом было задержано 11 лиц, среди них – прокуроры, сотрудник Службы расследования финансовых преступлений (СРФП), адвокат.



Как сообщила прокуратура, задержаны прокуроры Департамента уголовного преследования Генпрокуратуры Нериюс Марцинкявичюс и Угнюс Вичинас, прокурор Второго отдела уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры Донатас Пузинас, сотрудник СРФП Нериюс Валатка, практикующий в Каунасе адвокат Шарунас Мицкявичюс и еще шесть частных лиц.



Ведется расследование торговли влиянием, подкупа, злоупотреблений и взяточничества.



"Досудебное расследование было начато после получения данных о том, что упомянутые прокуроры, также как и сотрудник СРФП, встречаются с упомянутым адвокатом, обсуждают дела, находящиеся в их ведении, их ход, обсуждают не подлежащие гласности данные, которые могут быть полезны третьим частным лицам", – заявил на пресс-конференции Генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис.



Вероятно, что в определенных случаях было стремление к материальной и прочей выгоде.



"Ущерб и цифры ничто, по сравнению с тем, какой ущерб был нанесен самому правосудию, и это может на многие годы бросить тень на ведомство", – сказал Э. Пашилис.



Досудебное расследование проводит Департамент расследования оргпреступлений и коррупции Генпрокуратуры и Служба спецрасследований при сотрудничестве со Службой расследования финпреступлений. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, арест, коррупция, комментарий, прокуроры, генпрокурор География: Литва — статья прочитана 198 раз Комментарии