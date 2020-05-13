Открывается еще один погранпункт на границе Литвы и Латвии – МВД Литвы 🔊 Воспроизвести



С понедельника открывается еще один контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе Литвы и Латвии – начнет действовать КПП Кальвяй-Мейтене, сообщило в среду литовское Министерство внутренних дел.



"В связи с упрощением поездок, растут и потоки передвижения, поэтому целесообразно открыть еще один пункт, чтобы не образовывались – заявила глава МВД Литвы Рита Тамашунене.



С пятницы Латвия, Литва и Эстония разрешают своим гражданам свободное передвижение между странами. Граждане Балтийских стран, путешествующие в пределах этих трех государств, не обязаны обосновывать цель поездки и не должны соблюдать 14-дневную изоляцию, если они не прибывают из других стран.



Ранее было принято решение открыть еще два КПП на границе с Латвией, то есть в Бутинге и Смелине (с литовской стороны, латвийской стороны Руцава и Медуми). В данный момент через них также можно выезжать в Латвию, однако возвращаться в Литву можно только через контрольный пункт в Салочяй (Гренцтале). С понедельника в Литву можно будет въезжать и через КПП Кальвяй-Метейне. С понедельника открывается еще один контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе Литвы и Латвии – начнет действовать КПП Кальвяй-Мейтене, сообщило в среду литовское Министерство внутренних дел."В связи с упрощением поездок, растут и потоки передвижения, поэтому целесообразно открыть еще один пункт, чтобы не образовывались – заявила глава МВД Литвы Рита Тамашунене.С пятницы Латвия, Литва и Эстония разрешают своим гражданам свободное передвижение между странами. Граждане Балтийских стран, путешествующие в пределах этих трех государств, не обязаны обосновывать цель поездки и не должны соблюдать 14-дневную изоляцию, если они не прибывают из других стран.Ранее было принято решение открыть еще два КПП на границе с Латвией, то есть в Бутинге и Смелине (с литовской стороны, латвийской стороны Руцава и Медуми). В данный момент через них также можно выезжать в Латвию, однако возвращаться в Литву можно только через контрольный пункт в Салочяй (Гренцтале). С понедельника в Литву можно будет въезжать и через КПП Кальвяй-Метейне. Водители, выполняющие на автомобилях коммерческие перевозки, могут пересекать границу Литвы через следующие КПП: Кальвария-Будзиско, Лаздияй-Огродники, Салочяй-Гренцтале, Бутинге-Руцава, Смелине-Медуми, Медининкай-Каменный-Лог, Шальчининкай-Беняконы, Райгардас-Привалка, Кибартай-Чернышевское, и Панемуне-Советск.



Контроль за внутренними границами ЕС в Литве продолжится до 24 часов 31 мая. BNS Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: граница, КПП, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 120 раз Комментарии