Генсек ООН поддержал призыв отказаться от санкций на фоне пандемии коронавируса 🔊 Воспроизвести Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш © EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI



Необходимо избежать разрушения систем здравоохранения какой бы то ни было страны, отметил генеральный секретарь ООН, сообщает



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал обращение председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого к политикам в ЕС, США и в межпарламентских структурах с призывом отказаться от политики санкций и сплотиться для борьбы с пандемией коронавируса. Текст письма есть в распоряжении ТАСС. Необходимо избежать разрушения систем здравоохранения какой бы то ни было страны, отметил генеральный секретарь ООН, сообщает ТАСС Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал обращение председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого к политикам в ЕС, США и в межпарламентских структурах с призывом отказаться от политики санкций и сплотиться для борьбы с пандемией коронавируса. Текст письма есть в распоряжении ТАСС. "Я полностью разделяю ваши взгляды на необходимость международного сотрудничества в борьбе с некоторыми аспектами этого глобального вызова. Я призываю государства - члены ООН, включая Российскую Федерацию, поддерживать друг друга в борьбе с крупнейшим кризисом нашего времени в области здравоохранения, в том числе посредством финансирования Глобального плана по гуманитарному реагированию, запущенного в марте 2020 года", - говорится в письме генсека всемирной организации.



Он напомнил, что в своем письме лидерам "Группы двадцати" от 26 марта он также "призвал воздержаться от применения санкций, которые могут подорвать способность государств эффективно реагировать на пандемии", повторив этот тезис на брифинге с членами G20 27 марта. Гутерриш ранее также поддержал заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором она призвала "к пересмотру широких секторальных санкций в отношении стран, столкнувшихся с коронавирусом, для того, чтобы избежать разрушения систем здравоохранения какой бы то ни было страны".



Гутерриш поблагодарил Слуцкого за письмо от 24 апреля 2020 года, в котором глава думского комитета поделился "соображениями о беспрецедентных вызовах, с которыми столкнулось человечество в связи с пандемией COVID-19, в том числе о негативных последствиях односторонних санкций". "В этом контексте я имею честь сослаться на свое письмо его превосходительству постоянному представителю Российской Федерации при ООН В.А. Небензе на эту же тему, в котором я выразил солидарность с правительствами и людьми во всем мире перед лицом этого кризиса", - добавил генсек.



"Я намерен впредь в публичном и в частном порядке принимать активное участие в решении этих вопросов, - резюмировал генсек ООН. - Надеюсь на поддержку правительства и Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нашим совместным усилиям по борьбе с разрушительной пандемией и обеспечению безопасности и благополучия всего человечества".



В своем обращении Слуцкий обратился "ко всем здравомыслящим политикам" в руководстве Европейского Союза, США, Великобритании, ведущих международных, межпарламентских и общественных организаций с призывом отказаться от деструктивной санкционной политики. ТАСС Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, санкции, Европа, генсек, ООН — статья прочитана 101 раз Комментарии