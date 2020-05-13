Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Экономисты банка Swedbank прогнозируют, что в этом году экономика Литвы сократится на 6,5% – на 1,5 проц. пункта больше, чем ожидалось ранее.



По мнению главного экономиста Swedbank в Литве Нериюса Мачюлиса, прогнозы снижены с учетом ситуации на экспортных рынках.



"С учетом сложной ситуации на экспортных рынках и возможного более медленного восстановления, мы снижаем прогноз изменения ВВП Литвы с минус 5,0% до минус 6,5%, однако это должно стать самым низким спадом среди Балтийских стран", – отметил Н. Мачюлис в пресс-релизе.



Прогноз сокращения экономики Эстонии повышен с 5 до 7%, а Латвии – с 5,8% до 7,5%.



Экономисты Swedbank прогнозируют, что экономика Балтийских стран не будет испытывать такой спад, как в странах Южной Европы − со смягчением карантинных мер в них отмечается оживление внутреннего спроса. Экономисты банка Swedbank прогнозируют, что в этом году экономика Литвы сократится на 6,5% – на 1,5 проц. пункта больше, чем ожидалось ранее.По мнению главного экономиста Swedbank в Литве Нериюса Мачюлиса, прогнозы снижены с учетом ситуации на экспортных рынках."С учетом сложной ситуации на экспортных рынках и возможного более медленного восстановления, мы снижаем прогноз изменения ВВП Литвы с минус 5,0% до минус 6,5%, однако это должно стать самым низким спадом среди Балтийских стран", – отметил Н. Мачюлис в пресс-релизе.Прогноз сокращения экономики Эстонии повышен с 5 до 7%, а Латвии – с 5,8% до 7,5%.Экономисты Swedbank прогнозируют, что экономика Балтийских стран не будет испытывать такой спад, как в странах Южной Европы − со смягчением карантинных мер в них отмечается оживление внутреннего спроса. Н. Мачюлис также обращает внимание на то, что Балтийские страны встретили кризис не в состоянии перегрева, а сбалансированными – нет дефицита внешней торговли, нет мыльного пузыря в сфере недвижимого имущества, у компаний и населения нет избыточных финансовых обязательств.



Ожидается, что частное потребление в Литве в этом году сократится на 6%, а потребление госсектора – вырастет на 5%, между тем, формирование общего капитала (инвестиций) будет нулевым.



Прогноз безработицы на этот год экономисты Swedbank повысили с 8 до 8,9%.



Ожидается, что литовский экспорт в этом году должен сократиться почти на одну десятую часть, но не исключается и возможность худшего сценария.



Прогнозируется, что в следующем году экономика Литвы вырастет на 4,5% (прежний прогноз – 5%), Эстонии – на 5% (прогноз не изменился), Латвии – на 4,3% (прежний прогноз – на 5,8%).



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По причине коронакризиса экономика Литвы в этом году сократится на 7%, однако в следующем году внутренний валовой продукт (ВВП) страны должен вырасти на 5%, прогнозируют экономисты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).



Экономический спад в 7% в этом году прогнозируется и Латвии, между тем, эстонская экономика должна сократиться менее значительно – на 6%. Ожидается, что в следующем году ВВП Латвии вырастет на 5%, а Эстонии – на 7%, сообщил ЕБРР.



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Вильнюсская компания инновационных технологий Teltonika в конце мая надеется начать массовое производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Компания намерена экспортировать уникальные, единственные в своем роде аппараты.



Основатель компании и один из ее двух акционеров Арвидас Паукштис заявил, что продукт уже создан, сейчас ожидается его сертификация.



"Следует провести медицинские исследования и сертифицировать изделие. Мы можем производить и уже в этом месяце, если будет сертифицировано. Все сейчас в бюрократических процессах, все зависит от того, как быстро мы получим подтверждения о том, что все хорошо", – сказал BNS А. Паукштис.



По его словам, компания будет производить в основном для зарубежных рынков – ими интересуются клиенты из Латинской Америки, Африки и Восточной Европы.



"Основная цель - экспорт, поскольку, поскольку мы поняли, что мы сами не можем ввозить, также и другие страны, откуда они их получат, если везде сейчас закрыто, а каждая страна заботиться о себе", – сказал А. Паукштис.



По его словам, цель компании произвести самый дешевый и лучший аппарат, чтобы его могли приобретать и страны Африки, Латинской Америки, Индия и другие.



Акционер Teltonika утверждает, что в месяц компания могла бы производить до миллиона таких аппаратов, однако объемы производства будут зависеть от потребности, по его словам, создание аппарата обычно требует года, однако Teltonika произвела его за месяц.



"Аппарат уникальный, единственный такой в мире. Врач может получить удаленное подключение к этому аппарату и следить за всеми параметрами, даже консультировать или помогать медсестрам, особенно в тех странах, где не хватает врачей, либо где они не могут приехать в амбулаторий. Это важная, уникальная функция", – утверждает А. Паукштис.



По его словам, цена первых изделий будет составлять около 6 тыс. евро, позднее она должна снизиться.



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В последнее время предприятия крупнейших инвесторов с нуля ("в пустой участок") по причине коронавируса вынуждены замедлять или останавливать производство, они также не решаются прогнозировать, как завершится этот год, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



Объемы производства уже снизил мариямпольский производителей окон и уличных дверей Dovistai и предприятие германского производителя автодеталей Continental. О возможном дальнейшем сокращении времени работы и временной остановке производства информирует и другая компания автопрома Hella.



В свою очередь американский производитель медоборудования Hollister утверждает, что продолжает работать на полную мощность и не видит угрозы того, что пандемия может сильно повлиять на поставки продукции предприятия.



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Крупнейшая польская компания железнодорожной перевозки грузов PKP Cargo сможет заниматься грузоперевозками в Литве – на минувшей неделе она и государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) подписали договор о пользовании железнодорожными путями.



Как утверждает Lietuvos gelezinkeliai, договор открывает возможность польскому перевозчику перевозить различные грузы через Литву, однако по поводу отдельных участков будет отдельные консультации.



По словам представителя отдела коммуникации Lietuvos gelezinkeliai Гинтараса Любинаса, пока не ясно, где и когда польская компания планирует везти грузы.



"PKP Cargo может претендовать на перевозки на определенных участках. Заявки подаются на отдельные участки, но подписание самого договора свидетельствует о том, что один из крупнейших европейских перевозчиков видит перспективы для перевозок здесь", – сказал BNS Г. Любинас.



В апреле сообщалось, что в целях уменьшения загрязнения окружающей среды и повышения безопасности движения предприятие грузоперевозок LG Cargo Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) и польская компания PKP Cargo будут поощрять интермодальные перевозки между Литвой и Польшей, а также создадут совместное предприятие.



Между Литвой и Польшей ежегодно перевозится около 50 млн тонн грузов, из них всего 1% - по железной дороге, ежегодно границу между странами пересекает около 2,5 млн грузовых автомобилей.



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В прошлом году чистая прибыль управляющей розничными торговыми сетями группы Maxima grupe, косвенно контролируемой предпринимателем Нериюсом Нумавичюсом, выросла на 11% до 129,135 млрд евро.



В отчете за 2019 год, представленном в Реестровый центр Литвы, говорится что выручка компании в прошлом году выросла на 15,7% до 3,993 млрд евро (в 2018 году – 3,45 млрд евро).



Ранее Maxima grupe сообщала, что единственному акционеру Maxima grupe, контролируемой Н. Нумой коммерческой группе Vilniaus prekyba будет выплачено 86,6 млн евро дивидендов - решение об этом уже принято, сообщила группа. В прошлом году Maxima grupe выплатила 82 млн евро дивидендов.



В конце прошлого года у Maxima grupe было 1230 магазинов, за год были реконструированы 36, из них 20 – в Балтийских странах.



Maxima grupe принадлежат сети Maxima (страны Балтии), Stokrotka (в Польше), T-Market (в Болгарии) и электронный магазин продуктов питания Barbora, действующий в странах Балтии.



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У причала контролируемой концерном Achemos grupe крупнейшей в Клайпедском порту стивидорной компании Klasco пришвартовалось судно Newcastlemax. Его длина почти 300 метров и оно является одним из крупнейших судов из тех, что когда-либо заходили в Клайпедский порт.



Ширина судна типа Fpmc B Luck, зарегистрированного в Либерии, составляет 50 метров, максимальная осадка – 18,2 метра, сообщила Klasco. Судно доставило сыпучие грузы, однако какие конкретно, компания не сообщает.



По словам главы Klasco Витаутаса Штумбергаса, это крупнейшее подобное судно, пришвартовавшееся у причалов компании в Клайпедском порту.



"Удлиненные в последнее время причалы и улучшенная инфраструктура повысили конкурентоспособность Клайпедского порта, поэтому мы надеемся, что в этом году у нас будут и другие суда такого типа", – отметил он в пресс-релизе.



Погрузочные работы на судне осуществляются с 7 мая, а отплыть оно должно до конца этой недели. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 158 раз Комментарии