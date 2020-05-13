С 25 мая школьники начальных классов в Литве вернутся в школы, возобновят работу кружки 🔊 Воспроизвести



В среду литовское правительство намерено решить вопрос о возобновлении работы школ: планируется, что с 25 мая в школы вернуться ученики начальных классов, а с 1 июня – старшие школьники.



С 25 мая также предлагается возобновить неформальное воспитание, очные консультации выпускников в школах, такие планы в среду представил министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс на заседании парламентского Комитета по образованию и науке.



"Мы планируем, что начальные классы откроются с 25 мая, и это не императив. Это не обязательная установка, это право принимать детей для воспитания в школу с соблюдением установленных требований и при согласовании живого обучающего процесса с удаленным", – сказал министр.



"С 1 июня это будет предложено сделать всем оставшимся классам, завершить все учебные программы, и, если школа и запланировала деятельность и хочет работать, может работать в июне. Также предлагается очным способом и удаленно проводить консультации для абитуриентов с 25 мая, при соблюдении требований осуществлять деятельность учреждений неформального обучения с 25 мая", – представил министр предложения. В среду литовское правительство намерено решить вопрос о возобновлении работы школ: планируется, что с 25 мая в школы вернуться ученики начальных классов, а с 1 июня – старшие школьники.С 25 мая также предлагается возобновить неформальное воспитание, очные консультации выпускников в школах, такие планы в среду представил министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс на заседании парламентского Комитета по образованию и науке."Мы планируем, что начальные классы откроются с 25 мая, и это не императив. Это не обязательная установка, это право принимать детей для воспитания в школу с соблюдением установленных требований и при согласовании живого обучающего процесса с удаленным", – сказал министр."С 1 июня это будет предложено сделать всем оставшимся классам, завершить все учебные программы, и, если школа и запланировала деятельность и хочет работать, может работать в июне. Также предлагается очным способом и удаленно проводить консультации для абитуриентов с 25 мая, при соблюдении требований осуществлять деятельность учреждений неформального обучения с 25 мая", – представил министр предложения. Он отметил, что в условиях эпидемии непосредственный учетный процесс и далее будет сочетаться с удаленным, поскольку так работать, скорее всего, придется и с сентября. Учителя, входящие в группу риска, не смогут быть приглашены для прямой работы.



Решение об организации дальнейшей работы школ Кабмин примет в среду. Категории: образование, общество Ключевые слова: школы, контроль, детсады, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 211 раз Комментарии